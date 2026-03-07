Мостовой уверен в спаде «Балтики» весной: «Займут 6-7‑е место. «Спартак» будет выше»

Мостовой уверен в спаде «Балтики» весной: займут 6-7‑е место.

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен в спаде «Балтики» весной.

В 19‑м туре «Балтика» на выезде уступила «Зениту» со счетом 0:1. Следом соперники встретились в рамках Фонбет Кубке России, петербуржцы вновь выиграли с минимальным счетом.

– «Балтика» проиграла оба матча после возобновления сезона, ожидаемо?

– Да. Я в начале сезона говорил, что давайте посмотрим, на каком месте будет «Балтика» в конце. Они молодцы, что держатся так высоко, но в конце посмотрим. Вряд ли им удастся удержаться наверху. Сейчас от «Спартака» отрыв три очка, они уже в этом туре могут их догнать.

Думаю, что по итогу «Спартак» будет выше, все‑таки у них такой подбор исполнителей, они не будут проигрывать всегда так, как с «Динамо». А «Балтика» займет 6-7‑е место, – сказал Мостовой.

В Мир РПЛ «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место.