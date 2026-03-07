  • Спортс
Мостовой уверен в спаде «Балтики» весной: «Займут 6-7‑е место. «Спартак» будет выше»

Мостовой уверен в спаде «Балтики» весной: займут 6-7‑е место.

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен в спаде «Балтики» весной.

В 19‑м туре «Балтика» на выезде уступила «Зениту» со счетом 0:1. Следом соперники встретились в рамках Фонбет Кубке России, петербуржцы вновь выиграли с минимальным счетом.

– «Балтика» проиграла оба матча после возобновления сезона, ожидаемо?

– Да. Я в начале сезона говорил, что давайте посмотрим, на каком месте будет «Балтика» в конце. Они молодцы, что держатся так высоко, но в конце посмотрим. Вряд ли им удастся удержаться наверху. Сейчас от «Спартака» отрыв три очка, они уже в этом туре могут их догнать.

Думаю, что по итогу «Спартак» будет выше, все‑таки у них такой подбор исполнителей, они не будут проигрывать всегда так, как с «Динамо». А «Балтика» займет 6-7‑е место, – сказал Мостовой.

В Мир РПЛ «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место.

это будет страшный провал для Балтики и большой успех для Спартака
Ну от 7 места отрыв 10 очков, так что 6 минимум
Спартак всерьез конкурирует с Балтикой
Балтика это как Оренбург, где скажут, там и будет
скриньте, Балтика будет выше Спартака
Т.е. такие разговоры про Спартак, да? Занять место выше Балтики у которой ресурсов раз в 8 меньше. Дожили в КБ конечно. )
Ответ Balt
Т.е. такие разговоры про Спартак, да? Занять место выше Балтики у которой ресурсов раз в 8 меньше. Дожили в КБ конечно. )
Это Мостовой , на этом всё.
Ответ Balt
Т.е. такие разговоры про Спартак, да? Занять место выше Балтики у которой ресурсов раз в 8 меньше. Дожили в КБ конечно. )
Так Спартак это давно средняк РПЛ, точно так же как Балтика, поэтому все логично.
Спартак еще 30 € влил, если будет ниже можно расформировывать
Выше балтики достижение для спартака)
Вот будет прикол если Балтика войдет в тройку а Спартак месте на 9 будет , тогда Мостовой в очередной раз жидко обделается
Ответ White Bone
Вот будет прикол если Балтика войдет в тройку а Спартак месте на 9 будет , тогда Мостовой в очередной раз жидко обделается
И тогда тебе корову стельную подарят🤗
Надо посмотреть, как сыграют ближайшие две игры, потом делать выводы. Если они их заберут (это Балтике по силам сделать), то эти разговоры снова поутихнут...
