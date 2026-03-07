Черданцев призвал не винить Максименко в 2:5 от «Динамо»: «Не вижу, какие моменты он запорол. Вопросы в целом к игре команды. Почему Зобнин левый защитник?»

Черданцев призвал не винить Максименко в 2:5 от «Динамо».

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что не нужно винить вратаря «Спартака» Александра Максименко по итогам матча Фонбет Кубка России против «Динамо» (2:5).

– Есть ли какие‑то вопросы к игре Максименко?

– Конкретно по матчу с «Динамо» нет. Есть вопросы в целом к игре команды в оборонительной фазе, но оборона, как известно, начинается с атаки. Как играли в середине поля, позиция Зобнина именно в качестве защитника – очень большие вопросы. Конечно, вратарь должен выручать, но я не вижу эпизоды, которые Максименко запорол. То, что он не первый вратарь сборной – это и так все давно знают, есть голкиперы сильнее, и он это тоже понимает.

В «Спартаке» нет стабильного первого номера, это давняя проблема клуба и академии. Почему за столько лет академия не подготовила вратаря, а «Краснодар» вырастил Сафонова и Агкацева? Чем занята академия «Спартака»? Да, есть один Митрюшкин, который теперь капитан «Локомотива», но где он был все это время? Где вратарь основной команды из академии «Спартака»? Нормально ли это, что со времен Станислава Черчесова в сборной страны не было первого номера из «Спартака»?

Но конкретно в матче с «Динамо» не нужно вешать всех собак на вратаря. Вопрос к тренерским решениям, почему Зобнин левый защитник? Зачем? Что это за идея? Зобнин потерял скорость, а эта позиция в первую очередь про скорость. Да, Роман старался, отдал голевую, но при схеме, которую использовал «Спартак», игрок слева – защитник, там выше Маркиньос.

Зобнин все время уходил в центр. Устал, еще в первом тайме было видно, как он просто не добегает назад. Большие вопросы. У «Динамо» выходит быстрый, техничный Гладышев. «Спартак» реагирует через 10 минут, выпуская под него Дмитриева. За это время пропустив три мяча! При этом уставший Зобнин все равно остается на поле. Все это непонятно, – сказал Черданцев.