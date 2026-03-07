  • Спортс
  • Черданцев призвал не винить Максименко в 2:5 от «Динамо»: «Не вижу, какие моменты он запорол. Вопросы в целом к игре команды. Почему Зобнин левый защитник?»
Черданцев призвал не винить Максименко в 2:5 от «Динамо»: «Не вижу, какие моменты он запорол. Вопросы в целом к игре команды. Почему Зобнин левый защитник?»

Черданцев призвал не винить Максименко в 2:5 от «Динамо».

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что не нужно винить вратаря «Спартака» Александра Максименко по итогам матча Фонбет Кубка России против «Динамо» (2:5).

– Есть ли какие‑то вопросы к игре Максименко?

– Конкретно по матчу с «Динамо» нет. Есть вопросы в целом к игре команды в оборонительной фазе, но оборона, как известно, начинается с атаки. Как играли в середине поля, позиция Зобнина именно в качестве защитника – очень большие вопросы. Конечно, вратарь должен выручать, но я не вижу эпизоды, которые Максименко запорол. То, что он не первый вратарь сборной – это и так все давно знают, есть голкиперы сильнее, и он это тоже понимает.

В «Спартаке» нет стабильного первого номера, это давняя проблема клуба и академии. Почему за столько лет академия не подготовила вратаря, а «Краснодар» вырастил Сафонова и Агкацева? Чем занята академия «Спартака»? Да, есть один Митрюшкин, который теперь капитан «Локомотива», но где он был все это время? Где вратарь основной команды из академии «Спартака»? Нормально ли это, что со времен Станислава Черчесова в сборной страны не было первого номера из «Спартака»?

Но конкретно в матче с «Динамо» не нужно вешать всех собак на вратаря. Вопрос к тренерским решениям, почему Зобнин левый защитник? Зачем? Что это за идея? Зобнин потерял скорость, а эта позиция в первую очередь про скорость. Да, Роман старался, отдал голевую, но при схеме, которую использовал «Спартак», игрок слева – защитник, там выше Маркиньос.

Зобнин все время уходил в центр. Устал, еще в первом тайме было видно, как он просто не добегает назад. Большие вопросы. У «Динамо» выходит быстрый, техничный Гладышев. «Спартак» реагирует через 10 минут, выпуская под него Дмитриева. За это время пропустив три мяча! При этом уставший Зобнин все равно остается на поле. Все это непонятно, – сказал Черданцев.

Почему Зобнин левый защитник, а почему Черданцев комментатор? Парадокс.
Вратарь должен не только не запарывать какие-то моменты, но и выручать. А с этим у Максименко всегда было не очень
Ответ доктор Ливси
Вратарь должен не только не запарывать какие-то моменты, но и выручать. А с этим у Максименко всегда было не очень
5 отраженных ударов просто существуют, выход 1 в 1, ну подумаешь. Ох уж этот Максименко. У хейтеров Максименко, видимо, должен Куртуа стоять или Нойер прайм, чтобы таких удары в упор тащить?
Ответ Peter Parker
5 отраженных ударов просто существуют, выход 1 в 1, ну подумаешь. Ох уж этот Максименко. У хейтеров Максименко, видимо, должен Куртуа стоять или Нойер прайм, чтобы таких удары в упор тащить?
Кстати, я удивился, что коментатор не отметил игру 1 в 1 - очень смело и чётки Максименко разобрался, глядя вытянул руку и забрал мяч. Это большое спасение
12 ударов -9 мячей здесь уже проф непригодность
Ответ T622222
12 ударов -9 мячей здесь уже проф непригодность
9 ударов разные бывают. Можно бить по центру в руки, а можно, чтобы защитник оставил одного своего оппонента в штрафной, и тот расстреливал головой в девятку. И прочие моменты, плюс пенальти.
Максименко, может, и не топ, но ни в одном мяче нет его прямой вины. Таких косяков, как делает Лещук в матчах с вами регулярно, конкретно в этот раз Максименко не делал.
Ответ Аннигиляторная Пушка
9 ударов разные бывают. Можно бить по центру в руки, а можно, чтобы защитник оставил одного своего оппонента в штрафной, и тот расстреливал головой в девятку. И прочие моменты, плюс пенальти. Максименко, может, и не топ, но ни в одном мяче нет его прямой вины. Таких косяков, как делает Лещук в матчах с вами регулярно, конкретно в этот раз Максименко не делал.
Согласен полностью, что удары бывают разными. Но беда в том, что у Саши и на более релевантных отрезках показатели не фонтан. Осенью прошлого года он был худшим в лиге по соотношению xg к пропущенным: пустил на 4,4 больше ожидаемого. И процент отбитых был 50 с чем-то.
Согласен, за что винить Максименко, он же не вратарь, просто попросили постоять.
Ответ Владимир_1116552235
Согласен, за что винить Максименко, он же не вратарь, просто попросили постоять.
Жирного в ворота. Кстати, он реально выглядит, как если бы у него был лишний вес. Навскидку килограмм 5 лишних точно есть, а то и все 7, если даже не 10. Мячом его не прошить, а вот с легкостью движений и прыжками - беда.
Чердак прав. Когда в защите проходной двор, а отдельные защи пытаются изображать из себя Зидана в штрафной, хоть Буффона поставь, хоть мешок картошки, - эффект будет один и тот же.
Максименко- не вратарь, Черданцев -не комментатор
Реально странно Зобниным затыкать позицию левого защитника.
Максименко один из слабейших ГК в истории Спартака
Какой то черданцев на зарплате у Газпром, рассказывает нам про Спартак, про то какой тренер и кто где должен играть.
За своим Зенитом Следи Черданцев.
Ответ Виктор Кульков
Какой то черданцев на зарплате у Газпром, рассказывает нам про Спартак, про то какой тренер и кто где должен играть. За своим Зенитом Следи Черданцев.
За каким свои ’’Зенитом’’ должен следить выпускник школы ’’Спартак’’, игравший за ’’Спартак’’ и болеющий за ’’Спартак’’?
Ответ Эндрю81
За каким свои ’’Зенитом’’ должен следить выпускник школы ’’Спартак’’, игравший за ’’Спартак’’ и болеющий за ’’Спартак’’?
Дзюба тоже выпускник академии Спартака. И?
Забронзовел, потяжелел… Статистика ( отбитые удары), с каждым годом, все хуже….
Ответ Алексей1968
Забронзовел, потяжелел… Статистика ( отбитые удары), с каждым годом, все хуже….
Имеет право, много чего выиграл…
