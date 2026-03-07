  • Спортс
  • Сафонов получил 5 из 10 за матч с «Монако» от L’Équipe – больше нет ни у кого из парижан: «Сложно обвинить его в трех пропущенных»
86

Матвей Сафонов получил 5 из 10 за матч с «Монако» от L’Équipe.

«Российского вратаря, вышедшего в стартовом составе в девятый раз подряд, очень сложно обвинять в трех пропущенных мячах. Возможно, вопросы могут возникнуть лишь по первому голу – и то с оговорками.

Во втором тайме он отметился несколькими важными эпизодами: на 57-й минуте уверенно справился с дальним ударом Александра Головина, на 72-й совершил выдающийся сэйв после удара Мохамеда Камара. На 88-й минуте его подстраховала перекладина», – пишет L’Équipe.

Издание поставило следующие оценки футболистам парижан:

Матвей Сафонов – 5;

Ашраф Хакими – 3;

Илья Забарный – 4;

Вильян Пачо – 3;

Нуну Мендеш – 5;

Уоррен Заир-Эмери – 2;

Витинья – 3;

Жоау Невеш – 4;

Дезире Дуэ – 3;

Хвича Кварацхелия – 4;

Брэдли Барколя – 5.

Хавбек «Монако» Александр Головин остался без оценки, как и большинство вышедших на замену игроков.

Опубликовано: Sports
Источник: L’Équipe
Почитал ваши «экспертные» мнения на счет вины Матвея в пропущенных. Господа, лень смотреть матч, пересмотрите обзор. Первый мяч подарочной ленточкой от Заика-Эмери и расстрел Сафонова. Во втором ассист Витиньи и удар в противоход в угол. Третий - рикошет от Пачо.
Господа, не любите (почему-то) Матвея - ок, но с совестью дружить нужно.
Ответ priova 2
Комментарий скрыт
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Например кого?
Вратари уровня Доннарумы - штучновый товар, таких по пальцам одной руки можно пересчитать.
Если ваш вратарь получает высшую оценку в команде, пропустив 3 мяча - у вашей команды большие проблемы
Ответ Roman Dementiev
С чем сравнивать смотря !
В пошлом году это был лучший клуб в мире с большим отрывом ( по сути одна только осечка на КЧМ с Челси ) , то теперь это хорошая , но обычная команда из плоти и крови , которая может у кого угодно выиграть, но и кому угодно проиграть
Ну ещё бы его можно было обвинить, первый гол расстрел после привоза, второй расстрел, третий рикошет после привоза, ПСЖ как будто во двор вышел играть. Другое дело, что ПСЖ как раз нужен кипер, который тащил бы абсолютно мертвые мячи, а Мотя пока, увы, берет только то, что должен брать, ну хоть без привозов...
Комментарий скрыт
Ответ Борода Пике
А вот кто такой кипер, чтобы стабильно делал оверперфоманс? Кого им брать?
У нас, россиян, просто повышенный интерес к Сафонову, т.к он свой и российских футболистов в топ Европе мало. По этой причине мы под микроскопом рассматриваем любое его действие. Сомневаюсь, что аргентинцы так скурпулезно следят за каждым движением Мартинеса. Стоит и стоит…

Псж в целом этот сезон не очень хорошо относительно прошлого играет. А летом, да, они будут кого-то искать. Возможно попытаются Меньяна себе заманить. Честно говоря, странно, что они Доннаруму слить решили. Такой вратарь реально штучный товар
Ответ GVR92
За всех говорить не буду, а я смотрю ПСЖ только из за Сафонова и переживаю за него
Ответ GVR92
Под каким микроскопом? Сафонов пропускает больше гола за игру вот мы и смотрим эти голы. Никто же не обсуждает детально качество ввода в игру или помарки не приведшие к голу. Это было бы действительно «под микроскопом»
"На 88-й минуте его подстраховала перекладина"
Вот это крутой оборот)
Ответ Петрович
Роль перекладины сыграла бывшая жена Сафонова...
В целом Матвей сыграл на своем уровне, оборона ПСЖ решето.
Ого, неплохо, особенно учитывая что L’Équipe очень жесткие оценки всегда ставит
Головин вышел на 54-ой минуте, т.е. с учетом добавленного времени практически целый тайм отыграл.
Действительно, как тут оценить-то?)

Ну, и Жоау Невеш принимал участие в матче первого круга с "Монако", а сейчас травмирован)
Дро Фернандес был на поле. Но, фиг с ним, зато Жоау Невешу - "твердая четверка"!

P.S. Уж на что корявые оценки от стат порталов (типа там Sofascore, Whoscored и пр.), но оценки от людей в век "скрупулёзно работающих на скорую руку" - это просто мусор.
Ответ Michael Boldyrev
Вот да, отсутствие оценки у Головина очень сложно понять. Человек отыграл почти целый тайм, забил, нанес еще один опасный удар – и почему же у него нет оценки?
Ответ Michael Boldyrev
Мало того, что Головин почти тайм отыграл, он ещё и гол забил. Разве это не стоит оценки? Странно это
Монако забило сколько смогли, ПСЖ сколько захотел.
У ПСЖ проблемы с мотивацией или реально в плохой форме?
Ответ Владимир Самсонов
У ПСЖ проблемы с мотивацией или реально в плохой форме?
Скорее Монако очень серьезно выглядит сейчас. ПСЖ тоже не на пике
Ответ Владимир Самсонов
У ПСЖ проблемы с мотивацией или реально в плохой форме?
играть некому
Дембеле и Маркиньос в старте не выходят
Невеш и Руис сломаны
Эрнандесу, Рамушу и Мбайе не дают играть даже в такой ситуации
Фернандес, ЗЭ и кореец просто не уровень клуба

а у всех оставшихся просто нет сил, игроки изношены, в клубе мало ротации
в молодёжке клуба 20-летние игроки бегают, но даже одного-двух не берут для ротации и помощи клубу, ощущение, будто тренер ПСЖ Семак
