Сафонов получил 5 из 10 за матч с «Монако» от L’Équipe – больше нет ни у кого из парижан: «Сложно обвинить его в трех пропущенных»

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов получил 5 из 10 за матч с «Монако » от L’Équipe.

«Российского вратаря, вышедшего в стартовом составе в девятый раз подряд, очень сложно обвинять в трех пропущенных мячах. Возможно, вопросы могут возникнуть лишь по первому голу – и то с оговорками.

Во втором тайме он отметился несколькими важными эпизодами: на 57-й минуте уверенно справился с дальним ударом Александра Головина, на 72-й совершил выдающийся сэйв после удара Мохамеда Камара. На 88-й минуте его подстраховала перекладина», – пишет L’Équipe.

Издание поставило следующие оценки футболистам парижан:

Матвей Сафонов – 5;

Ашраф Хакими – 3;

Илья Забарный – 4;

Вильян Пачо – 3;

Нуну Мендеш – 5;

Уоррен Заир-Эмери – 2;

Витинья – 3;

Жоау Невеш – 4;

Дезире Дуэ – 3;

Хвича Кварацхелия – 4;

Брэдли Барколя – 5.

Хавбек «Монако» Александр Головин остался без оценки, как и большинство вышедших на замену игроков.