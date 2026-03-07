Сафонов получил 5 из 10 за матч с «Монако» от L’Équipe – больше нет ни у кого из парижан: «Сложно обвинить его в трех пропущенных»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил 5 из 10 за матч с «Монако» от L’Équipe.
«Российского вратаря, вышедшего в стартовом составе в девятый раз подряд, очень сложно обвинять в трех пропущенных мячах. Возможно, вопросы могут возникнуть лишь по первому голу – и то с оговорками.
Во втором тайме он отметился несколькими важными эпизодами: на 57-й минуте уверенно справился с дальним ударом Александра Головина, на 72-й совершил выдающийся сэйв после удара Мохамеда Камара. На 88-й минуте его подстраховала перекладина», – пишет L’Équipe.
Издание поставило следующие оценки футболистам парижан:
Матвей Сафонов – 5;
Ашраф Хакими – 3;
Илья Забарный – 4;
Вильян Пачо – 3;
Нуну Мендеш – 5;
Уоррен Заир-Эмери – 2;
Витинья – 3;
Жоау Невеш – 4;
Дезире Дуэ – 3;
Хвича Кварацхелия – 4;
Брэдли Барколя – 5.
Хавбек «Монако» Александр Головин остался без оценки, как и большинство вышедших на замену игроков.
Господа, не любите (почему-то) Матвея - ок, но с совестью дружить нужно.
Вратари уровня Доннарумы - штучновый товар, таких по пальцам одной руки можно пересчитать.
В пошлом году это был лучший клуб в мире с большим отрывом ( по сути одна только осечка на КЧМ с Челси ) , то теперь это хорошая , но обычная команда из плоти и крови , которая может у кого угодно выиграть, но и кому угодно проиграть
Псж в целом этот сезон не очень хорошо относительно прошлого играет. А летом, да, они будут кого-то искать. Возможно попытаются Меньяна себе заманить. Честно говоря, странно, что они Доннаруму слить решили. Такой вратарь реально штучный товар
Вот это крутой оборот)
Действительно, как тут оценить-то?)
Ну, и Жоау Невеш принимал участие в матче первого круга с "Монако", а сейчас травмирован)
Дро Фернандес был на поле. Но, фиг с ним, зато Жоау Невешу - "твердая четверка"!
P.S. Уж на что корявые оценки от стат порталов (типа там Sofascore, Whoscored и пр.), но оценки от людей в век "скрупулёзно работающих на скорую руку" - это просто мусор.
Дембеле и Маркиньос в старте не выходят
Невеш и Руис сломаны
Эрнандесу, Рамушу и Мбайе не дают играть даже в такой ситуации
Фернандес, ЗЭ и кореец просто не уровень клуба
а у всех оставшихся просто нет сил, игроки изношены, в клубе мало ротации
в молодёжке клуба 20-летние игроки бегают, но даже одного-двух не берут для ротации и помощи клубу, ощущение, будто тренер ПСЖ Семак