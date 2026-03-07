«Зенит» поздравил Соболева с 29-летием: «Желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера»

«Зенит» поздравил Соболева с 29-летием.

«Зенит » поздравил Александра Соболева с днем рождения.

«Александру Соболеву – 29!

7 марта нападающий сине-бело-голубых отмечает день рождения.

Дорогой Александр! Поздравляем от всего сердца, желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера. Надеемся отпраздновать вместе еще много славных побед!

С днем рождения! 🥳🎂», – говорится в сообщении «Зенита».

