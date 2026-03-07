«Зенит» поздравил Соболева с 29-летием: «Желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера»
«Зенит» поздравил Соболева с 29-летием.
«Зенит» поздравил Александра Соболева с днем рождения.
«Александру Соболеву – 29!
7 марта нападающий сине-бело-голубых отмечает день рождения.
Дорогой Александр! Поздравляем от всего сердца, желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера. Надеемся отпраздновать вместе еще много славных побед!
С днем рождения! 🥳🎂», – говорится в сообщении «Зенита».
«Саша теперь будет плохим мальчиком». Соболев бушует после первого гола за пять месяцев
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Зенит уже не скрывает, что 10 миллионов за Соболева с зарплатой 3 миллиона евро за сезон - это дороговато.
у большинства пород наиболее интенсивный рост наблюдается в сравнительно молодом возрасте: у березы - в 10-15 лет; у осины— в 20-30 лет; у лиственницы — в 20—30 лет; у сосны обыкновенной — в 20—40 лет; у дуба черешчатого — в 20—30лет.
Оззи Осборн.
Вроде бы вот-вот так недавно это было. И еще столько времени впереди, вся молодость!
Хлоп в ладоши, а мне уже 42. Невероятное что-то!
Лично меня больше всего печалит, что с годами, время летит все быстрее и быстрее.