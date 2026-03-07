  • Спортс
  • «Зенит» поздравил Соболева с 29-летием: «Желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера»
83

«Александру Соболеву – 29!

7 марта нападающий сине-бело-голубых отмечает день рождения. 

Дорогой Александр! Поздравляем от всего сердца, желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера. Надеемся отпраздновать вместе еще много славных побед! 

С днем рождения! 🥳🎂», – говорится в сообщении «Зенита».

«Саша теперь будет плохим мальчиком». Соболев бушует после первого гола за пять месяцев

Соболев хочет быть плохим, но пока выглядит наивным

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
83 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"Дорогой Александр"
Зенит уже не скрывает, что 10 миллионов за Соболева с зарплатой 3 миллиона евро за сезон - это дороговато.
Ответ Источник в сборной России
"Дорогой Александр" Зенит уже не скрывает, что 10 миллионов за Соболева с зарплатой 3 миллиона евро за сезон - это дороговато.
Дороговатый) вот это был бы номер😁
Ответ Источник в сборной России
"Дорогой Александр" Зенит уже не скрывает, что 10 миллионов за Соболева с зарплатой 3 миллиона евро за сезон - это дороговато.
Я болею за Зенит, как только подписали дельфина, сказал, что чемпионства нам не видать. Про контракт думаю - это распил бабла.
И подарил билет в дельфинарий 🐬
Ответ 13ыйРычагЛапорты
И подарил билет в дельфинарий 🐬
Плохим мальчикам подарки не положены
Ответ [Kimblee]
Плохим мальчикам подарки не положены
Он не плохой мальчик. А просто плохой футболист.
И подарил контракт с Сочи. Хотя нет, плохого мальчика отправят в ссылку в Оренбург.
Ответ wostest
И подарил контракт с Сочи. Хотя нет, плохого мальчика отправят в ссылку в Оренбург.
Там нет моря
Ответ w8hrgp6vd9
Там нет моря
Зато фонтанчик есть
29 лет, а дерево деревом.
Ответ tyler_durden@bk.ru
29 лет, а дерево деревом.
Ну если он ближе к сосне, то ещё есть шансы:
у боль­шинства пород наиболее интенсивный рост наблюдается в сравнительно молодом возрасте: у березы - в 10-15 лет; у осины— в 20-30 лет; у лиственницы — в 20—30 лет; у сосны обыкновенной — в 20—40 лет; у дуба черешчатого — в 20—30лет.
Ответ tyler_durden@bk.ru
29 лет, а дерево деревом.
29 лет для дуба не возраст
Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать.
Оззи Осборн.
Чего это на Вы?
Ответ Клирик
Чего это на Вы?
Просто видимо потешаются над ним. Типа очень важный куриц)
Ответ Клирик
Чего это на Вы?
Может спутали с кем?
Голов от Александра уже даже пресс-служба Зенита не ждет
Эх! Вот кажется год-два назад и мне было 28-29. Все перед глазами: как жил, чем жил, где и т.д. Прекрасный возраст!
Вроде бы вот-вот так недавно это было. И еще столько времени впереди, вся молодость!
Хлоп в ладоши, а мне уже 42. Невероятное что-то!
Лично меня больше всего печалит, что с годами, время летит все быстрее и быстрее.
Ответ Паук, вощем-та!
Эх! Вот кажется год-два назад и мне было 28-29. Все перед глазами: как жил, чем жил, где и т.д. Прекрасный возраст! Вроде бы вот-вот так недавно это было. И еще столько времени впереди, вся молодость! Хлоп в ладоши, а мне уже 42. Невероятное что-то! Лично меня больше всего печалит, что с годами, время летит все быстрее и быстрее.
Четвёртый десяток пролетел и глазом моргнуть не успел, а уже и пятый на исходе (((
Ответ Паук, вощем-та!
Эх! Вот кажется год-два назад и мне было 28-29. Все перед глазами: как жил, чем жил, где и т.д. Прекрасный возраст! Вроде бы вот-вот так недавно это было. И еще столько времени впереди, вся молодость! Хлоп в ладоши, а мне уже 42. Невероятное что-то! Лично меня больше всего печалит, что с годами, время летит все быстрее и быстрее.
Время движется с той же скоростью, что и раньше. Просто память подводит и меньшее число событий сохраняется внутри)
К 29 годам пора бы и мозгами обзавестись. Но их как не было, так и нет. Печально.
В переводе с HR языка он уже почти уволен
Рекомендуем