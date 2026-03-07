Нобоа об уровне РПЛ: «Очень сильно упал. Раньше иностранцы были сильнее, была другая лига, еврокубки. Сейчас все по-другому, но все равно интересно»

Кристиан Нобоа: уровень РПЛ сильно упал, но чемпионат все равно интересный.

Экс-футболист Кристиан Нобоа, 16 лет игравший за российские клубы, высказался о текущем уровне Мир РПЛ .

Бывший полузащитник сборной Эквадора выступал за «Рубин », «Динамо », «Ростов », «Зенит » и «Сочи».

– Как тебе уровень чемпионата России?

– Очень сильно упал, конечно. Сильных легионеров стало меньше, много факторов. Раньше иностранцы были сильнее, была другая лига, еврокубки.

Сейчас все по‑другому. Но он все равно остается очень интересным, – сказал Нобоа.