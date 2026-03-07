Нобоа об уровне РПЛ: «Очень сильно упал. Раньше иностранцы были сильнее, была другая лига, еврокубки. Сейчас все по-другому, но все равно интересно»
Кристиан Нобоа: уровень РПЛ сильно упал, но чемпионат все равно интересный.
Экс-футболист Кристиан Нобоа, 16 лет игравший за российские клубы, высказался о текущем уровне Мир РПЛ.
Бывший полузащитник сборной Эквадора выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
– Как тебе уровень чемпионата России?
– Очень сильно упал, конечно. Сильных легионеров стало меньше, много факторов. Раньше иностранцы были сильнее, была другая лига, еврокубки.
Сейчас все по‑другому. Но он все равно остается очень интересным, – сказал Нобоа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
раньше это когда ? посмотрел вчера на матч-премьер игру Торпедо-Динамо 2002 года. Поле-огород, игра -полный отстой.
раньше это когда ? посмотрел вчера на матч-премьер игру Торпедо-Динамо 2002 года. Поле-огород, игра -полный отстой.
Ну явно он говорит про время, когда сам играл в России, а не про 2002. То есть скорее про 2010-е года
Да нееее! Все же говорят, что у нас всё хорошо с уровнем! А как феерит сборная! Никогда так не играла!
Раньше в любой команде было по 2-3 действительно классных лега, да и свои по классу от них не особо отставали. А сейчас, блин, в какую команду не плюнь, обязательно в бразила попадёшь, особенно в Зените - там уж не промахнёшься, блин.
Раньше в любой команде было по 2-3 действительно классных лега, да и свои по классу от них не особо отставали. А сейчас, блин, в какую команду не плюнь, обязательно в бразила попадёшь, особенно в Зените - там уж не промахнёшься, блин.
И трава была зеленее
Весь мировой футбол очень сильно упал по уровню исполнителей
Весь мировой футбол очень сильно упал по уровню исполнителей
Почему упал? Средний уровень команд стал значительно выше
Весь мировой футбол очень сильно упал по уровню исполнителей
Это такая отговорка у любителей РПЛ сейчас?)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем