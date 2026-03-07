  • Спортс
Нобоа об уровне РПЛ: «Очень сильно упал. Раньше иностранцы были сильнее, была другая лига, еврокубки. Сейчас все по-другому, но все равно интересно»

Экс-футболист Кристиан Нобоа, 16 лет игравший за российские клубы, высказался о текущем уровне Мир РПЛ.

Бывший полузащитник сборной Эквадора выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

– Как тебе уровень чемпионата России?

– Очень сильно упал, конечно. Сильных легионеров стало меньше, много факторов. Раньше иностранцы были сильнее, была другая лига, еврокубки.

Сейчас все по‑другому. Но он все равно остается очень интересным, – сказал Нобоа. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
раньше это когда ? посмотрел вчера на матч-премьер игру Торпедо-Динамо 2002 года. Поле-огород, игра -полный отстой.
Ну явно он говорит про время, когда сам играл в России, а не про 2002. То есть скорее про 2010-е года
Да нееее! Все же говорят, что у нас всё хорошо с уровнем! А как феерит сборная! Никогда так не играла!
Раньше в любой команде было по 2-3 действительно классных лега, да и свои по классу от них не особо отставали. А сейчас, блин, в какую команду не плюнь, обязательно в бразила попадёшь, особенно в Зените - там уж не промахнёшься, блин.
И трава была зеленее
Весь мировой футбол очень сильно упал по уровню исполнителей
Почему упал? Средний уровень команд стал значительно выше
Это такая отговорка у любителей РПЛ сейчас?)
