  • Мостовой о «Динамо»: «До Гусева было совмещение – это неправильно, я об этом сказал с первой секунды. Нонсенс, что они были на 10-м месте. Ролану удачи, ему бы и Мостовой в штабе не помешал»
18

Александр Мостовой о «Динамо»: совмещение было неправильным.

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о последних результатах московского «Динамо». 

После возобновления сезона бело-голубые обыграли «Крылья Советов» (4:0) в 19-м туре Мир РПЛ и «Спартак» (5:2) в первом полуфинале Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. 

– Можно ли сейчас говорить, что решение оставить Ролана Гусева правильное?

– Можно сказать, что-то, что до этого было совмещение [постов Валерием Карпиным в клубе и сборной России], вот это неправильно. Об этом я сказал с первой секунды. К сожалению, никто не слушает и делает по‑своему.

Сейчас Гусев одержал две победы, у него все хорошо. «Динамо» – это хорошая команда, она и в начале сезона была хорошей командой, которая должна была бороться за чемпионство. А чего не вспоминаете, кто там был и из‑за кого не получилось?

Помните, когда Гусев сказал, что у команды проблемы с физикой, как на него накинулись. Но разве он сказал неправду? Просто тогда он был не в роли главного, поэтому можно было накинуться, а сейчас нельзя. Так всегда. Но хороший он тренер или нет – покажет время. У «Динамо» хорошая команда, хороший состав, есть глубина.

Они должны быть наверху, это нонсенс, что они были на десятом месте. Они не должны там находиться, и это все знают. Ролану желаю удачи, чтобы у него все получилось. Будет результат – будет все хорошо. Ему бы и Мостовой не помешал в тренерском штабе! – сказал Мостовой.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ему бы ДАЖЕ Мостовой в штабе не помешал)
В этом прекрасном послании главный месседж какой? Гусев или Мостовой
А польза какая от Мостового в штабе?
Ответ Евгений Сидоров
А польза какая от Мостового в штабе?
Чеканку подтянет
Ответ Евгений Сидоров
А польза какая от Мостового в штабе?
Что бы был.
Саша помоги Юрану найти команду быстрее-он обещал тебя взять в штаб.
Ответ Spartakus1984
Саша помоги Юрану найти команду быстрее-он обещал тебя взять в штаб.
В штаб клуба быть пресс атташе
Мостовой в штабе и мне бы не помешал. К сожалению, у меня нет штаба.
Мостового надо в штаб полевого командира отправить на учения.
У штаба полка в глыбу из льда вмёрз Мостовой...
Романцев совмещал и нормально было
Ответ Spartakus1984
Романцев совмещал и нормально было
Но у Романцева скажу что совмещение шло на оборот, клуб играл нормально, а вот сборная играла мягко сказано не очень
Ответ Александр Кудрявцев
Но у Романцева скажу что совмещение шло на оборот, клуб играл нормально, а вот сборная играла мягко сказано не очень
Нормально играла сборная,в силу своих возможностей.
Мне кажется, что Александр мог быть перспективным пресс-аташе Спартака, всё бы на свои приколы оттягивал.
Если нам понадобится клоун-аниматор то Ролан тебе наберет
