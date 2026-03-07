  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виктор Панченко о «Спартаке»: «Какие-то призраки там работают, далекие от футбола. Катастрофа не то что в линии защиты, а где-то выше. Вратари не играют, а стоят!»
19

Виктор Панченко о «Спартаке»: «Какие-то призраки там работают, далекие от футбола. Катастрофа не то что в линии защиты, а где-то выше. Вратари не играют, а стоят!»

Виктор Панченко: в «Спартаке» работают призраки, далекие от футбола.

Бывший руководитель селекции ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива» Виктор Панченко сказал, что в «Спартаке» работают призраки. 

«Вратарская позиция в «Спартаке» уже несколько лет проблемная. Но здесь нет ничего удивительного – там нет конкуренции. Вратари в «Спартаке» не играют, а стоят!

А голкипер ценится тем, что помимо всех своих мячей, которые он и так должен ловить, он где-то должен выручать. Тогда это настоящий вратарь и лидер команды.

Я знаю Максименко хорошо еще по Ростову. При всем уважении к нему, но у него ярких матчей за «Спартак» всего в одном сезоне наберется. Был удивлен, что недавно клуб с ним продлил контракт.

Значит, они подуспокоились, что вратарская позиция у них закрыта. Но я бы этого не делал.

У «Спартака» катастрофа не то что в линии защиты, а где-то выше. Какие-то призраки там работают, далекие от футбола», – сказал Панченко. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
logoРостов
Виктор Панченко
logoАлександр Максименко
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoФрансис Кахигао
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ну насчет вратарей, так у нас вратарь особенный, он улыбается и радуется когда ему забивают. в голове у Максименко детский сад.
Ответ Марат Фархатович
ну насчет вратарей, так у нас вратарь особенный, он улыбается и радуется когда ему забивают. в голове у Максименко детский сад.
Лабрадорчик наш
Ответ Марат Фархатович
ну насчет вратарей, так у нас вратарь особенный, он улыбается и радуется когда ему забивают. в голове у Максименко детский сад.
Нравятся Саньке красивые голы, вот и улыбается.
Гнать Максименко поганой метлой, это не вратарь, а одно сплошное недоразумение, мешок в перчатках
Так все точно сказал это видно любому уже многие годы
Там чудеса,там призрак ходит и катастрофу вмиг наводит . И потому вратарь дыра,а целом даже и игра....))
Максименко деградирует, улучшения игры у него не наблюдается....
Абилардо ему ещё не забивад
Ишь чего захотел, чтобы вратари бегали. Да у них центральный нападающий Соболев не бегал, он и сейчас в "Зените" не бегает. А чтобы спартаковский вратарь стал бегать и прыгать, команду надо переименовать в "Гепард", этот и бегает всех быстрее, и прыгает всех выше.
Мясной кипер место у кормушки терять нехотит. Платят всем кто умудрился попасть на ферму.
Игру ведёт полузащита, а она в Спартаке никакая. У них в составе 2 нормальных игрока, Барко и Маркиньос, может Угальде с натяжкой, на остальных без слёз или смеха не глянешь
Все правильно про Максименко сказал, хотя серьезные проблемы есть в каждой линии.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о Максименко и 2:5 от «Динамо»: «Его вины нет, в каких эпизодах он мог выручить? Не считаю, что у него спад»
6 марта, 11:48
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
5 марта, 21:18
Максименко – худший в РПЛ по предотвращенным голам: вратарь «Спартака» пропустил на 2,9 мяча больше ожидаемого. Латышонок тоже в пятерке худших
16 сентября 2025, 21:52
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
3 минуты назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
13 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
25 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
40 минут назад
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
57 минут назад
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
17 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем