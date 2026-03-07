Виктор Панченко о «Спартаке»: «Какие-то призраки там работают, далекие от футбола. Катастрофа не то что в линии защиты, а где-то выше. Вратари не играют, а стоят!»
Бывший руководитель селекции ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива» Виктор Панченко сказал, что в «Спартаке» работают призраки.
«Вратарская позиция в «Спартаке» уже несколько лет проблемная. Но здесь нет ничего удивительного – там нет конкуренции. Вратари в «Спартаке» не играют, а стоят!
А голкипер ценится тем, что помимо всех своих мячей, которые он и так должен ловить, он где-то должен выручать. Тогда это настоящий вратарь и лидер команды.
Я знаю Максименко хорошо еще по Ростову. При всем уважении к нему, но у него ярких матчей за «Спартак» всего в одном сезоне наберется. Был удивлен, что недавно клуб с ним продлил контракт.
Значит, они подуспокоились, что вратарская позиция у них закрыта. Но я бы этого не делал.
У «Спартака» катастрофа не то что в линии защиты, а где-то выше. Какие-то призраки там работают, далекие от футбола», – сказал Панченко.