Судья Танашев об исламе и вредных привычках: «В моей семье никто не пил и не курил. Наша религия эти вещи запрещает. Меня вера только дополнительно дисциплинирует»
Судья Инал Танашев: ислам организовывает и дисциплинирует.
Судья РПЛ Инал Танашев высказался о положительной роли ислама с точки зрения тяги к вредным привычкам.
– Карасев по-хорошему удивляется профессионализму молодого поколения. Вы тоже на ЗОЖ, вообще без вредных привычек?
– Мне в этом плане просто: я вырос и живу на Кавказе, в моей семье, слава богу, никто не пил и не курил. Я и в юношестве тяги к вредным привычкам никогда не испытывал, а сейчас – тем более.
Я довольно рано принял ислам, а наша религия эти вещи запрещает. Меня вера только дополнительно организовывает и дисциплинирует, – сообщил Танашев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
На цепи не держим, как собак.
Поцелуям учимся без денег ,
Без кинжальных хитростей и драк."
Сергей Есенин