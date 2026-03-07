Судья Танашев об исламе и вредных привычках: «В моей семье никто не пил и не курил. Наша религия эти вещи запрещает. Меня вера только дополнительно дисциплинирует»

Судья Инал Танашев: ислам организовывает и дисциплинирует.

Судья РПЛ Инал Танашев высказался о положительной роли ислама с точки зрения тяги к вредным привычкам.

– Карасев по-хорошему удивляется профессионализму молодого поколения. Вы тоже на ЗОЖ, вообще без вредных привычек?

– Мне в этом плане просто: я вырос и живу на Кавказе, в моей семье, слава богу, никто не пил и не курил. Я и в юношестве тяги к вредным привычкам никогда не испытывал, а сейчас – тем более.

Я довольно рано принял ислам, а наша религия эти вещи запрещает. Меня вера только дополнительно организовывает и дисциплинирует, – сообщил Танашев.