Судья Танашев об исламе и вредных привычках: «В моей семье никто не пил и не курил. Наша религия эти вещи запрещает. Меня вера только дополнительно дисциплинирует»

Судья Инал Танашев: ислам организовывает и дисциплинирует.

Судья РПЛ Инал Танашев высказался о положительной роли ислама с точки зрения тяги к вредным привычкам. 

– Карасев по-хорошему удивляется профессионализму молодого поколения. Вы тоже на ЗОЖ, вообще без вредных привычек?

– Мне в этом плане просто: я вырос и живу на Кавказе, в моей семье, слава богу, никто не пил и не курил. Я и в юношестве тяги к вредным привычкам никогда не испытывал, а сейчас – тем более.

Я довольно рано принял ислам, а наша религия эти вещи запрещает. Меня вера только дополнительно организовывает и дисциплинирует, – сообщил Танашев. 

Пить, курить строго запрещено, но жениться на 9 летнем ребенке разрешено?
Ответ Kirgizzz
Пить, курить строго запрещено, но жениться на 9 летнем ребенке разрешено?
пить и курить можно только ночью, когда Аллах не видит.
Ответ Kirgizzz
Пить, курить строго запрещено, но жениться на 9 летнем ребенке разрешено?
Где в Коране это написано?
Как же старательно пропихивают этот контроль над людьми. Взрослому человеку в 2026 году что то запрещает религия, а не он сам так решил
Ответ вкус крабовых чипсов
Как же старательно пропихивают этот контроль над людьми. Взрослому человеку в 2026 году что то запрещает религия, а не он сам так решил
Представляешь и уголовный кодекс что-то запрещает, и религия, и моральный кодекс, и нормы общества и так далее. Религия, как искусство, книги это духовность, которые наполняют человека, вроде простые истины, но многих людей это напрягает и удивляет.
Ответ Удар Кержакова
Представляешь и уголовный кодекс что-то запрещает, и религия, и моральный кодекс, и нормы общества и так далее. Религия, как искусство, книги это духовность, которые наполняют человека, вроде простые истины, но многих людей это напрягает и удивляет.
Ты серьезно сравниваешь преступления уголовного кодекса, с употреблением алкоголя и свинины? Сказочный
Держи в курсе
Никуда без религиозных запретов?
"Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак.
Поцелуям учимся без денег ,
Без кинжальных хитростей и драк."
Сергей Есенин
А взятки брать запрещает ?))
Я довольно рано принял ислам(с)Коран то читал?Если да,то узнал бы что,что там и не такое разрешается.
