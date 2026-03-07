  • Спортс
  • Хавбек «Балтики» Беликов о «Заре» из ЛНР во Второй лиге: «Перспективы хорошие. В Луганске все спокойно, езжу туда каждый отпуск. Там хорошее будущее»
7

Иван Беликов о клубе из ЛНР во Второй лиге: перспективы есть, в Луганске спокойно.

Полузащитник «Балтики» Иван Беликов высказался о выступлении «Зари» из Луганска во Второй лиге Б.

– Вы родились и выросли в Луганске. Недавно было объявлено, что местный клуб «Заря» заявился в соревнования дивизиона Б Второй лиги чемпионата России. Как оцените перспективы команды?

– Хорошие перспективы. Там очень хорошие болельщики, они любят футбол. Я знаком почти со всей командой, которая сейчас собралась в «Заре».

Буду болеть за нее, поддержу, чем смогу. Думаю, у них все получится, и они смогут сделать боеспособный коллектив, который шаг за шагом будет прибавлять.

– Верите, что скоро обстановка в ЛНР позволит «Заре» играть домашние матчи в Луганске, а не в Ростовской области, как сейчас?

– Этого я не знаю. Но там все спокойно. Езжу туда каждый отпуск. Когда на неделю, когда на две, но всегда заезжаю туда. Думаю, там хорошее будущее, – сказал Беликов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
7 комментариев
Там уже давно всё спокойно. Свободно можно гулять с колясками....
Ответ Гарри Улос
Там уже давно всё спокойно. Свободно можно гулять с колясками....
А на колясках кто?
Ответ Grishkevich
А на колясках кто?
Это зачот! 😆
Не пойму, почему все эти оптимистичные "комментаторы" не говорят о том, что РФС оказался меж двух огней. С одной стороны, политики требуют включить клубы "новых территорий" в чемпионат России, а с другой - это бан от УЕФА и ФИФА, если их включат в соревнования под эгидой РФС. И бан будет , не то что нынешний. Поэтому наши футбольные чинуши извернулись и разом лишили вторую лигу Б статуса профессионалов. Типа, любителям можно. Но никогда ни один такой "клуб", называй его хоть Заря, хоть Шахтёр, не поднимется выше из второй лиги Б и никогда не будет играть в Кубке России. Так что не надо нам тут нести чушь про " перспективы ". Или ООН должна признать новые границы. Но она не так давно приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. Как то так.
