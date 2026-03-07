Хавбек «Балтики» Беликов о «Заре» из ЛНР во Второй лиге: «Перспективы хорошие. В Луганске все спокойно, езжу туда каждый отпуск. Там хорошее будущее»
Полузащитник «Балтики» Иван Беликов высказался о выступлении «Зари» из Луганска во Второй лиге Б.
– Вы родились и выросли в Луганске. Недавно было объявлено, что местный клуб «Заря» заявился в соревнования дивизиона Б Второй лиги чемпионата России. Как оцените перспективы команды?
– Хорошие перспективы. Там очень хорошие болельщики, они любят футбол. Я знаком почти со всей командой, которая сейчас собралась в «Заре».
Буду болеть за нее, поддержу, чем смогу. Думаю, у них все получится, и они смогут сделать боеспособный коллектив, который шаг за шагом будет прибавлять.
– Верите, что скоро обстановка в ЛНР позволит «Заре» играть домашние матчи в Луганске, а не в Ростовской области, как сейчас?
– Этого я не знаю. Но там все спокойно. Езжу туда каждый отпуск. Когда на неделю, когда на две, но всегда заезжаю туда. Думаю, там хорошее будущее, – сказал Беликов.