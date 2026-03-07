Глушаков о завершении карьеры: «Футбола стало больше, чем когда играл в РПЛ. Нет такого, чтобы скучал. Общаемся на мероприятиях, Медиалига, на воротах, на лыжах»

Денис Глушаков: футбола в моей жизни стало больше, чем когда играл в РПЛ.

Бывший игрок «Локомотива », «Спартака » и сборной России Денис Глушаков сказал, что не жалеет о завершении карьеры футболиста.

11 октября 2025 года игрок провел прощальный матч.

«Мне футбола пока что хватает. Я думал, что не буду играть в футбол, когда закончу карьеру, а оказалось футбола стало больше [в моей жизни], чем когда играл в РПЛ .

Нет такого, чтобы соскучился, потому что футбола хватает. Его очень очень много, общаемся на мероприятиях, Медиалига, на воротах, на лыжах», – сказал Глушаков.