Глушаков о завершении карьеры: «Футбола стало больше, чем когда играл в РПЛ. Нет такого, чтобы скучал. Общаемся на мероприятиях, Медиалига, на воротах, на лыжах»
Денис Глушаков: футбола в моей жизни стало больше, чем когда играл в РПЛ.
Бывший игрок «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сказал, что не жалеет о завершении карьеры футболиста.
11 октября 2025 года игрок провел прощальный матч.
«Мне футбола пока что хватает. Я думал, что не буду играть в футбол, когда закончу карьеру, а оказалось футбола стало больше [в моей жизни], чем когда играл в РПЛ.
Нет такого, чтобы соскучился, потому что футбола хватает. Его очень очень много, общаемся на мероприятиях, Медиалига, на воротах, на лыжах», – сказал Глушаков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
вот, а раньше в бане общался
вот, а раньше в бане общался
Футбол на лыжах?
А ты нашёл себя (другим наука) -красивая жена и развлекуха ! )
Да да всё хорошо у тебя. Пусть так будет всегда! P.s. если сглаз работает, то не будем ему мешать
