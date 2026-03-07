  • Спортс
Глушаков о завершении карьеры: «Футбола стало больше, чем когда играл в РПЛ. Нет такого, чтобы скучал. Общаемся на мероприятиях, Медиалига, на воротах, на лыжах»

Денис Глушаков: футбола в моей жизни стало больше, чем когда играл в РПЛ.

Бывший игрок «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сказал, что не жалеет о завершении карьеры футболиста. 

11 октября 2025 года игрок провел прощальный матч.

«Мне футбола пока что хватает. Я думал, что не буду играть в футбол, когда закончу карьеру, а оказалось футбола стало больше [в моей жизни], чем когда играл в РПЛ.

Нет такого, чтобы соскучился, потому что футбола хватает. Его очень очень много, общаемся на мероприятиях, Медиалига, на воротах, на лыжах», – сказал Глушаков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
вот, а раньше в бане общался
Ответ Иван Висс
вот, а раньше в бане общался
Футбол на лыжах?
А ты нашёл себя (другим наука) -красивая жена и развлекуха ! )
Да да всё хорошо у тебя. Пусть так будет всегда! P.s. если сглаз работает, то не будем ему мешать
