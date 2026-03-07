«Арсенал» прошел «Мэнсфилд» в 1/8 финала Кубка Англии – 2:1. Мадуэке и Эзе забили

«Арсенал» обыграл «Мэнсфилд» в 1/8 финала Кубка Англии.

В 1/8 финала Кубка Англии «Арсенал » на выезде победил «Мэнсфилд » (2:1) из 3-го дивизиона.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нони Мадуэке открыл счет на 41-й минуте. Уилл Эванс сравнял на 50-й. Эберечи Эзе забил на 66-й.

Игра проходила на стадионе «Филд Милл» в Мэнсфилде.

Статистика Кубка Англии