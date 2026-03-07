Матч окончен
«Арсенал» прошел «Мэнсфилд» в 1/8 финала Кубка Англии – 2:1. Мадуэке и Эзе забили
«Арсенал» обыграл «Мэнсфилд» в 1/8 финала Кубка Англии.
В 1/8 финала Кубка Англии «Арсенал» на выезде победил «Мэнсфилд» (2:1) из 3-го дивизиона.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Нони Мадуэке открыл счет на 41-й минуте. Уилл Эванс сравнял на 50-й. Эберечи Эзе забил на 66-й.
Игра проходила на стадионе «Филд Милл» в Мэнсфилде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Надеюсь у Лео ничего серьёзного...