«Арсенал» прошел «Мэнсфилд» в 1/8 финала Кубка Англии – 2:1. Мадуэке и Эзе забили

«Арсенал» обыграл «Мэнсфилд» в 1/8 финала Кубка Англии.

В 1/8 финала Кубка Англии «Арсенал» на выезде победил «Мэнсфилд» (2:1) из 3-го дивизиона.  

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нони Мадуэке открыл счет на 41-й минуте. Уилл Эванс сравнял на 50-й. Эберечи Эзе забил на 66-й.

Игра проходила на стадионе «Филд Милл» в Мэнсфилде.

Кубок Англии. 5-й раунд
7 марта 12:15, Филд Милл
Логотип домашней команды
Мэнсфилд
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
Льюис
90’
+2’
Нойл   Хьюитт
87’
Маклафлин   Oliver Irow
81’
Оутс   Адебойеджо
81’
Маклафлин
80’
Эйкинс
77’
77’
Доуман   Сака
76’
Калафьори   Диксон
74’
Эзе
70’
Калафьори
66’
  Эзе
Эбботт   Льюис
62’
62’
Салмон   Тимбер
62’
Хавертц   Эзе
Рид
60’
  Эванс
50’
Робертс   Эванс
46’
2тайм
Перерыв
41’
  Мадуэке
38’
Троссард   Инкапиэ
Мэнсфилд
Робертс, Блэйк-Трэйси, Ошиладжа, Нойл, Маклафлин, Эбботт, Рид, Расселл, Эйкинс, Робертс, Оутс
Запасные: Льюис, Хьюитт, Адебойеджо, Боуэри, Льюис, Морайя-Уэлш, Эванс, Хендри, Oliver Irow
1тайм
Арсенал:
Аррисабалага, Калафьори, Москера, Салмон, Хавертц, Мартинелли, Троссард, Нергор, Доуман, Мадуэке, Габриэл Жезус
Запасные: Ибрагим, Сака, Харриман-Аннус, Инкапиэ, Тимбер, Диксон, Эзе, Сетфорд, Дьокереш
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Победы мало, подайте столько угловых, сколько возможно.
Ответ Billy_Shears
Победы мало, подайте столько угловых, сколько возможно.
Нет кому подавать да и забивать не тот состав
Ответ Billy_Shears
Победы мало, подайте столько угловых, сколько возможно.
Главное,чтобы опять по регбийному забили,чтоб у всех хейтеров ,ещё больше подгорело
Победы Арсеналу, и без травм!
Ответ Nachalnik
Победы Арсеналу, и без травм!
Не получается...
Доуман приятное впечатление произвел 💪
Ответ iammoissejev
Доуман приятное впечатление произвел 💪
Дауман он.
Арсенал пешком играл, абсолютно энергосберегающий режим. Нафиг им попу рвать, несмотря на соперника, тем более на таком поле, где риск получить травму просто огромный!
Я в шоке, как Мансфилду вообще разрешили проводить матч на домашнем стадионе (как и Гримсби на прошлой стадии). Это не поле, а трасса для танкового биатлона. Арсенал играл в полноги, и всё равно два игрока получили повреждения
Ответ S. A.
Я в шоке, как Мансфилду вообще разрешили проводить матч на домашнем стадионе (как и Гримсби на прошлой стадии). Это не поле, а трасса для танкового биатлона. Арсенал играл в полноги, и всё равно два игрока получили повреждения
а зачем вообще Арсенал дубль не выпустил?или не уверены были что смогут обыграть любителей?
Ответ Predator87
а зачем вообще Арсенал дубль не выпустил?или не уверены были что смогут обыграть любителей?
Арсенал и выпустил самый что ни на есть дубль
Выиграли и ладно.
Надеюсь у Лео ничего серьёзного...
У Арсенала схема 4-0-6, норм. И даже в четверке защей номинальный опорник Нергор и Калафьори, который в нападении чаще чем в защите бывает. Будет интересно.
Даже тут Сака выпускает. Нет бы отдохнуть дать
Всех болельщиков Арсенала с победой и выходом в следующий раунд
они этот угол прикормили, две классных плюхи и без угловых))
