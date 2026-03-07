Лалас назвал Дональда Трампа «футбольным президентом», написав о визите Месси и «Интер Майами» в Белый дом
Алекси Лалас назвал Дональда Трампа «футбольным президентом».
Бывший игрок сборной США Алекси Лалас назвал Дональда Трампа «футбольным президентом».
«Лионель Месси и «Интер Майами» посетили Белый дом и встретились с Дональдом Трампом. Это футбольный президент», – написал Лалас в соцсети.
Отметим, что в августе 2025 года Лалас, являющийся сторонником действующего президента США, уже высказывался в похожем ключе.
Тогда он написал: «Трамп – футбольный президент. Ни один президент до него не был так тесно связан с футболом. ЧМ-2026 [в США] состоится при его администрации, и это отразится на всей нашей стране и на нем самом».
«Трамп и Месси 👑. Чемпионы». Белый дом опубликовал фотографии президента США с футболистами «Интер Майами»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Алекси Лаласа
Великий президент. Лично остановил 7 матчей. Армения - Албания вообще в первом тайме.
Че то все молчат про убийства Трампом невинных людей.Странно.
