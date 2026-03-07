  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лалас назвал Дональда Трампа «футбольным президентом», написав о визите Месси и «Интер Майами» в Белый дом
4

Лалас назвал Дональда Трампа «футбольным президентом», написав о визите Месси и «Интер Майами» в Белый дом

Алекси Лалас назвал Дональда Трампа «футбольным президентом».

Бывший игрок сборной США Алекси Лалас назвал Дональда Трампа «футбольным президентом».

«Лионель Месси и «Интер Майами» посетили Белый дом и встретились с Дональдом Трампом. Это футбольный президент», – написал Лалас в соцсети. 

Отметим, что в августе 2025 года Лалас, являющийся сторонником действующего президента США, уже высказывался в похожем ключе.

Тогда он написал: «Трамп – футбольный президент. Ни один президент до него не был так тесно связан с футболом. ЧМ-2026 [в США] состоится при его администрации, и это отразится на всей нашей стране и на нем самом». 

«Трамп и Месси 👑. Чемпионы». Белый дом опубликовал фотографии президента США с футболистами «Интер Майами»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Алекси Лаласа
logoЛионель Месси
logoМЛС
Алекси Лалас
logoИнтер Майами
logoСборная США по футболу
logoДональд Трамп
Политика
соцсети
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Великий президент. Лично остановил 7 матчей. Армения - Албания вообще в первом тайме.
Че то все молчат про убийства Трампом невинных людей.Странно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трамп пошутил, что Месси перешел в «Интер Майами» в том числе из-за погоды, и отметил внешность Де Поля: «Мне не нравятся красивые мужчины – чувствую себя не так уверенно»
6 марта, 15:31Видео
«Марадона». Лалас назвал лучшего игрока в истории после слов Трампа, что Месси лучше Пеле
6 марта, 10:56
«Трамп и Месси 👑. Чемпионы». Белый дом опубликовал фотографии президента США с футболистами «Интер Майами»
6 марта, 10:37Фото
Трамп говорил о войне в Иране, пока Месси и игроки «Интер Майами» стояли сзади: «Мы уничтожаем врага раньше плана. Нам не оставили выбора. У нас самая мощная армия мира»
6 марта, 08:32
Трамп заявил, что Месси лучше Пеле, на встрече с «Интер Майами» в Белом доме
6 марта, 03:33Видео
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
18 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
28 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
40 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
55 минут назад
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
2 минуты назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
32 минуты назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем