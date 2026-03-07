Черданцев о «Динамо» при Гусеве: «Появляется внутренняя химия, которой не хватало при Карпине. Перед нами предстала целостная команда, один за всех и все за одного»

  • Спортс
Георгий Черданцев: при Гусеве у «Динамо» появилась внутренняя химия.

Комментатор Георгий Черданцев высказался об игре московского «Динамо» под руководством Ролана Гусева

После возобновления сезона бело-голубые обыграли «Крылья Советов» (4:0) в 19-м туре Мир РПЛ и «Спартак» (5:2) в первом полуфинале Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. 

– Решение оставить Гусева правильное?

– Не люблю эти вопросы. Это отдельно взятый матч. Любые выводы делаются на длительном сроке, давайте дождемся окончания сезона. Сейчас «Спартак» из нижней сетки возьмет и выиграет Кубок России, это же теоретически возможно. И о чем мы тогда будем говорить?

Единственное, что можно сказать про «Динамо» - наконец перед нами предстала целостная команда, в которой один за всех и все за одного. Никто не выпадал, все бежали, друг друга поддерживали. Появляется внутренняя химия, которой не хватало при Карпине. Это такой единый боеспособный коллектив, который произвел приятное впечатления. Колоссальное отличие от осени.

Меня вчера спросили про наследие Карпина. Я думаю, работа штаба Гусева в том, что им как будто бы удалось нивелировать за зимние сборы те негативные моменты, которые были. Но опять же, не будем забегать вперед. Слишком часто обжигались на выводах от одного отдельно взятого матча, – сказал Черданцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Две победы и ты уже великий, одно поражение и ты физрук.
Жора бывшего начальника не прощает
Ну, начались дифирамбы. Два матча сыграли и уже чуть ли не в чемпионы. А Спартак проиграл один матч - всё пропало! Как у нас обожают крайности. На самом деле - два клуба не претендующие ни на что в этом сезоне.
Насчёт химии - нужно быть внутри коллектива.
Но мясных разделали прилично.
Сейчас если Спартак выиграет пару тройку игр, начнётся - да это всего две игры,рано о чём-то говорить и т.д. А тут сразу химия, да ещё внутренняя -ишь ты!
Еще один великий «эксперт». Да никто до 67-й минуты матча и предположить не мог, что Динамо выиграет с таким счетом, да и вообще выиграет. Более того, Спартак играл лучше и голевых моментов у него было больше (два выхода один в один). Что произошло дальше- отдельная история, совершенно не вытекающая из того, как складывался матч.
Еще один великий «эксперт». Да никто до 67-й минуты матча и предположить не мог, что Динамо выиграет с таким счетом, да и вообще выиграет. Более того, Спартак играл лучше и голевых моментов у него было больше (два выхода один в один). Что произошло дальше- отдельная история, совершенно не вытекающая из того, как складывался матч.
то что играли лучше это большой вопрос
Еще один великий «эксперт». Да никто до 67-й минуты матча и предположить не мог, что Динамо выиграет с таким счетом, да и вообще выиграет. Более того, Спартак играл лучше и голевых моментов у него было больше (два выхода один в один). Что произошло дальше- отдельная история, совершенно не вытекающая из того, как складывался матч.
Лучше Спартак не играл, а вот судьи отменившие гол динамовцев в первом тайме вполне вероятно ошиблись, да и в целом Амбросимов давал ЖК только Динамо, хотя например Денисов грубо фолил каждые пять минут на Нгамале
Динамо ещё не играло с соперником хотя бы среднего уровня,не говоря уже о сильном.Не надо преждевременно делать из Гусева топ тренера.
Динамо ещё не играло с соперником хотя бы среднего уровня,не говоря уже о сильном.Не надо преждевременно делать из Гусева топ тренера.
А кто из него делает топ тренера?не пойму.
Сахар запретит-тогда посмотрим…
Команда две игры выиграла. Великий аналитик Черданцев про целостность говорит. Вы подождите хотя бы пять туров, чтобы потом не переобуваться
Пока сыграли только с мёртвыми Крыльями и разбалансированным Спартаком. Многое покажет завтрашняя игра с ЦСКА. Как бы Гусев крупно не влетел
