  • Валерий Овчинников о скандале с Кордобой: «В России расизма нет вообще. Он все выдумывает, ему к психиатру надо. Я своих бразильцев обожал, взасос целовал»
77

Валерий Овчинников о скандале с Кордобой: «В России расизма нет вообще. Он все выдумывает, ему к психиатру надо. Я своих бразильцев обожал, взасос целовал»

Валерий Овчинников: в России расизма нет вообще, Кордобе к психиатру надо.

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба выдумал историю с проявлением расизма болельщиками ЦСКА

В среду армейцы дома обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

«Дело все только в Кордобе. Он все выдумывает. Он поймал эту струю жалоб на расизм и начал на них ссылаться, оправдывая себя. Ему надо к психиатру обратиться. Он привлекает к себе внимание, потому что скажет он об этом здесь, а узнают все это на Западе. Ему радостно, что его фамилия появится там в прессе.  

В России расизма нет вообще. Русский человек сгоряча может сказать всякое, но тут дело не в расизме. У меня в команде играли бразильцы, но я их обожал, взасос целовал, когда от них была польза. Какой тут расизм?

Болельщикам и команде противника просто хочется вышибить оппонента из равновесия. Кордобу надо просто посылкой отправить в страну, где нет расизма по его мнению», – заявил Овчинников. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
после таких слов, ещё не понятно, кого нужно отправить к психиатору.
Ответ rodjer22
после таких слов, ещё не понятно, кого нужно отправить к психиатору.
Ну, если смотреть на поведение Кордобы на футбольном поле, то их с Эдичкой точно нужно отправить на сеанс к психиатру
Можно и на парный сеанс)
Ответ rodjer22
после таких слов, ещё не понятно, кого нужно отправить к психиатору.
Овчинникову могут ЛГБТ за такие слова приписать 😆
Когда русский босс взасос целует бразильского мужика, это не расизм, конечно. Но пропаганду запрещённых в России нравственных ценностей пришить можно.
Ответ Архитектор Мендисабаль
Когда русский босс взасос целует бразильского мужика, это не расизм, конечно. Но пропаганду запрещённых в России нравственных ценностей пришить можно.
Да и не только пропаганду. Как бы его бывшие игроки на него в суд ещё не подали)
Ответ Архитектор Мендисабаль
Когда русский босс взасос целует бразильского мужика, это не расизм, конечно. Но пропаганду запрещённых в России нравственных ценностей пришить можно.
Брежнева не застал? Босс то посолиднее Овчинникова был и такое на международном уровне исполнял.
Валерий Овчинников "В России расизма нет вообще...Я своих бразильцев обожал, взасос целовал"
Тот же Валерий Овчинников ренее не раз извинялся, что открыл России бразильских игроков...
— Приношу извинения всему российскому народу, за то, что первый их сюда притащил, — говорил он в интервью «СЭ». — Простить себе не могу эту пакость. Кто-то порекомендовал, и мы их выдернули в Нижний. Суммы за них просили смехотворные. Пять тысяч долларов за трансферы Бразильской конфедерации, две тысячи клубу. Семь тысяч за двоих. Найденов по поводу наших бразильцев всё шутил. Продайте, говорит, их мне в Сочи. «Одену в ливреи, поставлю около дома».
Ответ Сергей Круг
Валерий Овчинников "В России расизма нет вообще...Я своих бразильцев обожал, взасос целовал" Тот же Валерий Овчинников ренее не раз извинялся, что открыл России бразильских игроков... — Приношу извинения всему российскому народу, за то, что первый их сюда притащил, — говорил он в интервью «СЭ». — Простить себе не могу эту пакость. Кто-то порекомендовал, и мы их выдернули в Нижний. Суммы за них просили смехотворные. Пять тысяч долларов за трансферы Бразильской конфедерации, две тысячи клубу. Семь тысяч за двоих. Найденов по поводу наших бразильцев всё шутил. Продайте, говорит, их мне в Сочи. «Одену в ливреи, поставлю около дома».
Комментарий скрыт
Валерий Овчинников: «В России нет расизма, национализма, жидов, сексуальных меньшинств, либералов, а еще свободы слова, профессионального футбола, демократии и нормальных таблеток для похудения»
Ответ Тюменец
Валерий Овчинников: «В России нет расизма, национализма, жидов, сексуальных меньшинств, либералов, а еще свободы слова, профессионального футбола, демократии и нормальных таблеток для похудения»
Комментарий скрыт
Ответ Dr_horrible
Комментарий скрыт
Вы довольно серьезно путаете причины и следствия. Соберитесь.
Расизма действительно нет. Кордобу не любят за агрессивность вот и троллят. Но - как в школе - кричат то, что зацепит, что может задеть. Был бы рыжий или лысый или например длинноносый - кричали бы это. А короба ведётся на цвет кожи - получай.
Ответ M-axi-m
Расизма действительно нет. Кордобу не любят за агрессивность вот и троллят. Но - как в школе - кричат то, что зацепит, что может задеть. Был бы рыжий или лысый или например длинноносый - кричали бы это. А короба ведётся на цвет кожи - получай.
Рыжий-рыжий, кордобатый, сбил защитника лопатой
Ответ Bloom_
Рыжий-рыжий, кордобатый, сбил защитника лопатой
Я защитника не бил, ведь защитник негром был.!
Расизма может в России и нет особо, у нас в стране куда более развит нацизм как в обычной форме так и религиозной.
Ответ Сельмаш1930
Расизма может в России и нет особо, у нас в стране куда более развит нацизм как в обычной форме так и религиозной.
А в какой форме нацизм развит в продвинутой Европе и Штатах?
Так расизма нет или могут сгоряча сказать?
Но в России действительно нет расизма. При этом для русского человека чужда граница политкорректности. Если он увидит негра тупорылого, то он так ему и скажет: ты че творишь, негр тупорылый. При этом вовсе не имея в виду цвета его кожи.
"в России расизма нет"

русич, эспаньола передают привет
Домогательства на почве цвета кожи?
