Валерий Овчинников о скандале с Кордобой: «В России расизма нет вообще. Он все выдумывает, ему к психиатру надо. Я своих бразильцев обожал, взасос целовал»

Валерий Овчинников: в России расизма нет вообще, Кордобе к психиатру надо.

Бывший тренер нижегородского «Локомотива » Валерий Овчинников считает, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба выдумал историю с проявлением расизма болельщиками ЦСКА .

В среду армейцы дома обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил , что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

Генеральный директор «Краснодара » Владимир Хашиг сообщил , что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

«Дело все только в Кордобе. Он все выдумывает. Он поймал эту струю жалоб на расизм и начал на них ссылаться, оправдывая себя. Ему надо к психиатру обратиться. Он привлекает к себе внимание, потому что скажет он об этом здесь, а узнают все это на Западе. Ему радостно, что его фамилия появится там в прессе.

В России расизма нет вообще. Русский человек сгоряча может сказать всякое, но тут дело не в расизме. У меня в команде играли бразильцы, но я их обожал, взасос целовал, когда от них была польза. Какой тут расизм?

Болельщикам и команде противника просто хочется вышибить оппонента из равновесия. Кордобу надо просто посылкой отправить в страну, где нет расизма по его мнению», – заявил Овчинников.