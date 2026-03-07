Валерий Овчинников о скандале с Кордобой: «В России расизма нет вообще. Он все выдумывает, ему к психиатру надо. Я своих бразильцев обожал, взасос целовал»
Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба выдумал историю с проявлением расизма болельщиками ЦСКА.
В среду армейцы дома обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.
«Дело все только в Кордобе. Он все выдумывает. Он поймал эту струю жалоб на расизм и начал на них ссылаться, оправдывая себя. Ему надо к психиатру обратиться. Он привлекает к себе внимание, потому что скажет он об этом здесь, а узнают все это на Западе. Ему радостно, что его фамилия появится там в прессе.
В России расизма нет вообще. Русский человек сгоряча может сказать всякое, но тут дело не в расизме. У меня в команде играли бразильцы, но я их обожал, взасос целовал, когда от них была польза. Какой тут расизм?
Болельщикам и команде противника просто хочется вышибить оппонента из равновесия. Кордобу надо просто посылкой отправить в страну, где нет расизма по его мнению», – заявил Овчинников.
Тот же Валерий Овчинников ренее не раз извинялся, что открыл России бразильских игроков...
— Приношу извинения всему российскому народу, за то, что первый их сюда притащил, — говорил он в интервью «СЭ». — Простить себе не могу эту пакость. Кто-то порекомендовал, и мы их выдернули в Нижний. Суммы за них просили смехотворные. Пять тысяч долларов за трансферы Бразильской конфедерации, две тысячи клубу. Семь тысяч за двоих. Найденов по поводу наших бразильцев всё шутил. Продайте, говорит, их мне в Сочи. «Одену в ливреи, поставлю около дома».
