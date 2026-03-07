  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Фернандес о подкате Анхеля перед победным мячом «Реала»: «Гол полностью правомерен. Мануэль отбирает чисто»
15

Экс-судья Фернандес о подкате Анхеля перед победным мячом «Реала»: «Гол полностью правомерен. Мануэль отбирает чисто»

Павел Фернандес о победном голе «Реала»: полностью правомерен.

Экс-судья Павел Фернандес считает, что «Реал» не нарушал правила перед победным голом.

Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги. На 94-й Федерико Вальверде забил победный гол с помощью рикошета.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес ранее заявил, что атака перед взятием ворот началась с нарушения. Мануэль Анхель сделал подкат в центре поля, отобрав мяч у Фера Лопеса. Судья Исидро Диас де Мера сразу жестом показал, что фола не было.

«Сельта» заявляет о фоле перед голом, который сделал счет 2:1.

Анхель чисто отбирает мяч у Фернандо Лопеса, а затем делает подкат, что представляет собой незначительный инцидент.

Гол полностью правомерен», – написал Фернандес в своем аккаунте в X.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Павла Фернандеса
logoРеал Мадрид
logoСельта
logoЛа Лига
logoМануэль Анхель
Исидро Диас де Мера
Павел Фернандес
logoФер Лопес
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Только у иттуральдо и полоумных фанатов Барсы могли возникнуть сомнения относительно это гола. Подкат был чистый, сыграно в мяч, если этот подкат был не чистым - любой подкат будет нарушением.
Ответ Белый ходок
Только у иттуральдо и полоумных фанатов Барсы могли возникнуть сомнения относительно это гола. Подкат был чистый, сыграно в мяч, если этот подкат был не чистым - любой подкат будет нарушением.
Чесгря, не пойму, почему этот момент вообще вызвал столько разговоров. Авторы спортса-то понятно, эти будут любые пересуды публиковать кликбейта ради, а набросить на Мадрид так вообще святое) Но ведь даже с главной камеры было видно, что Анхель отчётливо играет в мяч, и только потом роняет Лопеса по инерции - и то, даже уронил не грубо, никакой игры шипами в ноги и т.д. Повторы тоже не дали повода засомневаться.

P.s. Долистал новости до статьи с комментарием Итурральде, где тот заявляет, что игры в мяч вообще не было. Теперь не знаю, плакать или смеяться - ведь это предвзятое существо раньше реально судило матчи) Блин, в Испании с арбитражем всё куда хуже, чем я думал)
Ответ xDe xDe
Чесгря, не пойму, почему этот момент вообще вызвал столько разговоров. Авторы спортса-то понятно, эти будут любые пересуды публиковать кликбейта ради, а набросить на Мадрид так вообще святое) Но ведь даже с главной камеры было видно, что Анхель отчётливо играет в мяч, и только потом роняет Лопеса по инерции - и то, даже уронил не грубо, никакой игры шипами в ноги и т.д. Повторы тоже не дали повода засомневаться. P.s. Долистал новости до статьи с комментарием Итурральде, где тот заявляет, что игры в мяч вообще не было. Теперь не знаю, плакать или смеяться - ведь это предвзятое существо раньше реально судило матчи) Блин, в Испании с арбитражем всё куда хуже, чем я думал)
Он всегда открыто поддерживал Барсу и топил Реал. И таких в Испании много. Потому фанатики Барсы больше все орут, что бы за своими истериками прятать правду. Потому они такие жалкие
на каждого гонсалеса найдется фернандес
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Атака перед победным голом «Реала» «Сельте» началась с отбора Анхеля в центре поля. Итурральде считает, что на Фере сфолили: «Явное нарушение, его ударили ногой»
6 марта, 22:24Фото
«Реал» вырвал победу у «Сельты» на выезде – 2:1! Вальверде забил на 94-й минуте
6 марта, 21:57
«Реал» не получил пенальти за игру рукой Жуджла после углового против «Сельты». Судья Диас де Мера после ВАР разглядел толчок со стороны мадридцев
6 марта, 21:48Фото
Гюлер упал в штрафной «Сельты», пробежав несколько метров после легкого удара Мингесы по его стопе. Судья не дал «Реалу» пенальти
6 марта, 21:40Фото
Жуджла попал шипами в колено Тчуамени, но не получил карточки. Экс-судья Фернандес считает, что это желтая: «Красной не заслуживал, вовремя отдернул ногу»
6 марта, 21:21Фото
Рекомендуем
Главные новости
Солари о том, что Станкович называл его «говном»: «Неправда. Именно из-за Деяна я в «Спартаке», у нас были хорошие отношения. Нет причин плохо о нем говорить»
8 минут назад
Арбелоа о матчах с «Сити»: «Мы «Реал» и никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. «Реал» всегда фаворит. Подходим к игре с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза»
12 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
30 минут назад
Угадывайте победителей в матчах топ-чемпионатов и получайте подарки: альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов
35 минут назадТесты и игры
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
42 минуты назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
56 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
сегодня, 14:23
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
сегодня, 14:13
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
сегодня, 14:01
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Матида Зельвия» обыграл «Канвон», «Виссел Кобе» сыграет с «Сеулом» в среду
21 минуту назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:09
«Зенит» и Яндекс Go Заряд объявили о начале сотрудничества
сегодня, 14:00Реклама
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Рекомендуем