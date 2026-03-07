Экс-судья Фернандес о подкате Анхеля перед победным мячом «Реала»: «Гол полностью правомерен. Мануэль отбирает чисто»
Павел Фернандес о победном голе «Реала»: полностью правомерен.
Экс-судья Павел Фернандес считает, что «Реал» не нарушал правила перед победным голом.
Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги. На 94-й Федерико Вальверде забил победный гол с помощью рикошета.
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес ранее заявил, что атака перед взятием ворот началась с нарушения. Мануэль Анхель сделал подкат в центре поля, отобрав мяч у Фера Лопеса. Судья Исидро Диас де Мера сразу жестом показал, что фола не было.
«Сельта» заявляет о фоле перед голом, который сделал счет 2:1.
Анхель чисто отбирает мяч у Фернандо Лопеса, а затем делает подкат, что представляет собой незначительный инцидент.
Гол полностью правомерен», – написал Фернандес в своем аккаунте в X.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Павла Фернандеса
P.s. Долистал новости до статьи с комментарием Итурральде, где тот заявляет, что игры в мяч вообще не было. Теперь не знаю, плакать или смеяться - ведь это предвзятое существо раньше реально судило матчи) Блин, в Испании с арбитражем всё куда хуже, чем я думал)