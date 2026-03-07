Экс-судья Фернандес о подкате Анхеля перед победным мячом «Реала»: «Гол полностью правомерен. Мануэль отбирает чисто»

Павел Фернандес о победном голе «Реала»: полностью правомерен.

Экс-судья Павел Фернандес считает, что «Реал » не нарушал правила перед победным голом.

Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги . На 94-й Федерико Вальверде забил победный гол с помощью рикошета.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес ранее заявил , что атака перед взятием ворот началась с нарушения. Мануэль Анхель сделал подкат в центре поля, отобрав мяч у Фера Лопеса . Судья Исидро Диас де Мера сразу жестом показал, что фола не было.

«Сельта » заявляет о фоле перед голом, который сделал счет 2:1.

Анхель чисто отбирает мяч у Фернандо Лопеса, а затем делает подкат, что представляет собой незначительный инцидент.

Гол полностью правомерен», – написал Фернандес в своем аккаунте в X.