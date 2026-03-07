  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альваро Арбелоа: «Мы будем помнить победу над «Сельтой», если выиграем Ла Лигу, надеюсь. Это «Реал» – команда, которая верит и бьется. Мы заслуживаем похвалы за сегодняшний матч»
55

Альваро Арбелоа: «Мы будем помнить победу над «Сельтой», если выиграем Ла Лигу, надеюсь. Это «Реал» – команда, которая верит и бьется. Мы заслуживаем похвалы за сегодняшний матч»

Арбелоа о победе над «Сельтой»: это поворотный момент, надеюсь.

Альваро Арбелоа высказался о победе над «Сельтой» (2:1) в Ла Лиге.

«Мы играли на победу, как «Реал» всегда и делает.

В Ла Лиге нам предстоит еще долгий путь, можно набрать еще много очков. Каждый матч будет битвой. Мы заслуживаем похвалы за сегодняшний матч. Я очень доволен болельщиками, которые пришли нас поддержать и подстегивали нас.

Я тот тренер, который больше всего верит в Гюлера с тех пор, как он приехал сюда. Не знаю, давал ли ему кто-либо больше возможностей, чем я. Я им очень доволен.

Надеюсь, что мы будем помнить эту победу, если выиграем Ла Лигу. Она выводит нас на путь, которым мы всегда хотим следовать. Это «Реал» – команда, которая верит и бьется. Надеюсь, этот момент станет поворотным», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoСельта
logoЛа Лига
logoАрда Гюлер
logoАльваро Арбелоа
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А если не выиграете Ла Лигу, то матч с Хетафе?
Ответ YaRiTiCK
А если не выиграете Ла Лигу, то матч с Хетафе?
Другой матч с Сельтой.
С такой игрой против Сити можно даже не выходить!
Ответ Alukard4GK
С такой игрой против Сити можно даже не выходить!
Но если что у тебя уже готова отмазка что сити уже не тот и середняк?😂
Играли как говно, на индивидуальное мастерство нельзя надеяться, когда в старте 2 человека выходят из кантеры и ещё два сыгравших на двоих за сезон меньше целых 90 минут
Ответ Ramin Nuriev
Играли как говно, на индивидуальное мастерство нельзя надеяться, когда в старте 2 человека выходят из кантеры и ещё два сыгравших на двоих за сезон меньше целых 90 минут
Кстати да, хуже игры Реала не видел давно. Отсаочили. Вини мертвый.
Ответ Ramin Nuriev
Играли как говно, на индивидуальное мастерство нельзя надеяться, когда в старте 2 человека выходят из кантеры и ещё два сыгравших на двоих за сезон меньше целых 90 минут
Я не пойму фанатов Реала, вы что первые день болеете за реал? У этого клуба никогда не было плана, бей вперёд - игра придет, это стиль Реала.
Второй матч не хвалит Винисиуса. Это самоубийство.
Ответ Кино Музыка
Второй матч не хвалит Винисиуса. Это самоубийство.
Подписал себе приговор
Они обречены на сезон без трофеев, арбеола будет уволен и придется начинать все заново, но самое плохое то, что нет игры от слова совсем, все лидеры стали играть хуже, странные роли у игроков на поле и непонятные замены. Вот увольнение Алонсо.. оно того стоило?! Хаби то себе спокойно команду в апл найдет, а вот в реал нормальный тренер побоится теперь идти, после того, как руководство встало на сторону Винисиуса и ему подобных мерзких игроков с непомерным эго. Этому реалу не хочется сопереживать, не хочется верить в них, в матче с хетафе не было того чувства, что вот сейчас то они отыграются "это же реал". Этому реалу с таким отношением и с такими персонажами хочется желать только провала. Только чудо спасет их в матче с сити, но даже фортуна лч уже от них отвернулась.
Ответ Артемий Дмитриев
Они обречены на сезон без трофеев, арбеола будет уволен и придется начинать все заново, но самое плохое то, что нет игры от слова совсем, все лидеры стали играть хуже, странные роли у игроков на поле и непонятные замены. Вот увольнение Алонсо.. оно того стоило?! Хаби то себе спокойно команду в апл найдет, а вот в реал нормальный тренер побоится теперь идти, после того, как руководство встало на сторону Винисиуса и ему подобных мерзких игроков с непомерным эго. Этому реалу не хочется сопереживать, не хочется верить в них, в матче с хетафе не было того чувства, что вот сейчас то они отыграются "это же реал". Этому реалу с таким отношением и с такими персонажами хочется желать только провала. Только чудо спасет их в матче с сити, но даже фортуна лч уже от них отвернулась.
Всё по делу , даже самые преданные фанаты уже плюются на это всё
Ответ Артемий Дмитриев
Они обречены на сезон без трофеев, арбеола будет уволен и придется начинать все заново, но самое плохое то, что нет игры от слова совсем, все лидеры стали играть хуже, странные роли у игроков на поле и непонятные замены. Вот увольнение Алонсо.. оно того стоило?! Хаби то себе спокойно команду в апл найдет, а вот в реал нормальный тренер побоится теперь идти, после того, как руководство встало на сторону Винисиуса и ему подобных мерзких игроков с непомерным эго. Этому реалу не хочется сопереживать, не хочется верить в них, в матче с хетафе не было того чувства, что вот сейчас то они отыграются "это же реал". Этому реалу с таким отношением и с такими персонажами хочется желать только провала. Только чудо спасет их в матче с сити, но даже фортуна лч уже от них отвернулась.
Это все понятно что игры нет и тд. Но и причины есть для этого. Когда у тебя недоступно 10 игроков это в любом случае бьет. Да, не всегда 10 пропускают, и игры все равно нет. Но в лазарете куча игроков постоянно. Элементарно Реал не может с одним сочетанием защитников стабильно пару игр сыграть.
Нет игры, нет понимание за счет чего вдруг Реал может заиграть. Не виден свет в конце тоннеля. Запасаемся терпением.
Ответ Footballeur
Нет игры, нет понимание за счет чего вдруг Реал может заиграть. Не виден свет в конце тоннеля. Запасаемся терпением.
Понимание есть, это возвращение после травм ведущих игроков, и жертвовать своей статистикой ради успеха команды. Если каждый будет отрабатывать на каждом участке поля, то будут и победы. А если вернутся Мбаппе, Джуд, и будут также филонить по 2-3 игрока атаки вместе с вини, не включаясь в оборонительные действия, то будут отлетать от середняков. Это неизбежно. Футбол слишком развился чтоб тупо за счет таланта весь сезон вывозить.
Ответ заблокированному пользователю
Понимание есть, это возвращение после травм ведущих игроков, и жертвовать своей статистикой ради успеха команды. Если каждый будет отрабатывать на каждом участке поля, то будут и победы. А если вернутся Мбаппе, Джуд, и будут также филонить по 2-3 игрока атаки вместе с вини, не включаясь в оборонительные действия, то будут отлетать от середняков. Это неизбежно. Футбол слишком развился чтоб тупо за счет таланта весь сезон вывозить.
А чего вдруг они ради команды могут пожертвовать своей статистикой и своим эго? Я видел много матчей Реала, где в основе были и Мбаппе и Джуд и все остальные, но проблемы с комбинационным футболом почти всегда были, несколько матчей исключение. Этих горбатых Хаби Алонсо не смог исправить, Арбелоа, думаю точно не сможет. Этот сезон с большой долей вероятности можно забыть. Летом нужны кардинальные изменения.
Еле ноги унесли…. господ бог подарил им этот рикошет на последней минуте. Сельта не дала им сделать ничего… Вот она реальность…..
Тем самым Арбелоа только делает хуже... Дальше опять будут плохо играть и надеяться, что кто-то на индивидуальном уровне решит. Вот только нужно понимать, что в каждом матче так не будет.
этому Конусу не стыдно хвалить реал? у которого вообще нет игры?
Ответ Erto os
этому Конусу не стыдно хвалить реал? у которого вообще нет игры?
Ты все слезы выплакал за ночь?)
Скорее всего Альваро в конце сезона уволят, но то, что он дает шанс игрокам кантеры, очень импонирует и вызывает уважение! Давно такого не было. Понятно, что травмы основных игроков повлияли, но тот же Анчелотти все равно бы ставил всех здоровых не на родные позиции. А так интересно посмотреть за молодыми ребятами. И вот Петарч, Паласиос кажется ничем не хуже того же Мостантуоно за 80 мультов. Стоило ли его брать вообще…
Ответ DaniOs
Скорее всего Альваро в конце сезона уволят, но то, что он дает шанс игрокам кантеры, очень импонирует и вызывает уважение! Давно такого не было. Понятно, что травмы основных игроков повлияли, но тот же Анчелотти все равно бы ставил всех здоровых не на родные позиции. А так интересно посмотреть за молодыми ребятами. И вот Петарч, Паласиос кажется ничем не хуже того же Мостантуоно за 80 мультов. Стоило ли его брать вообще…
А что ему делать? Там больше некого выпускать😂 вчера кроме защитников все игроки были из кантеры
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа про 2:1 с «Сельтой»: «Нет лучшего способа отпраздновать 124-летие лучшего клуба в мире, чем биться со всеми и против всех. Вальверде воплощает все, чем должен быть игрок «Реала»
6 марта, 22:27
Атака перед победным голом «Реала» «Сельте» началась с отбора Анхеля в центре поля. Итурральде считает, что на Фере сфолили: «Явное нарушение, его ударили ногой»
6 марта, 22:24Фото
Винисиус не забил во 2-м матче Ла Лиги подряд. Вингер «Реала» нанес 3 удара (один в створ) в игре с «Сельтой», сделал 2 ключевых паса и 3 обводки
6 марта, 22:10
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
4 минуты назад
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
16 минут назад
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
42 минуты назад
Бартона задержали по подозрению в нанесении телесных повреждений – он подрался рядом с гольф-клубом. Экс-хавбек «Ман Сити» мог действовать в целях самообороны
54 минуты назад
Родриго перенес операцию после разрыва «крестов» и латерального мениска. Вингер «Реала» пропустит 10 месяцев
сегодня, 12:02
Мишель Платини: «Все правила судейства меняют, подстраиваясь под ВАР. Я бы использовал его только для определения офсайда. Надоело вмешательство в ситуации с игрой рукой»
сегодня, 11:54
Жоан Лапорта: «Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему. Сейчас Ямаль – гений и образец для команды»
сегодня, 11:41
ФИФА сократила операционные расходы на ЧМ-2026 на 100+ млн долларов: «Мы пересматриваем бюджет, чтобы как можно больше доходов можно было инвестировать в развитие футбола»
сегодня, 11:29
Умер экс-игрок «Динамо» Сергей Некрасов. Ему было 53 года
сегодня, 11:18
Артем Дзюба: «Зенит» очень плохо играет – прям безобразно. Покупают людей за 30-40 млн евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина. Или выпускают 6 защитников. Мне было бы стыдно»
сегодня, 11:04
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
24 минуты назад
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 09:25
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Писарев о «Динамо»: «Сейчас ренессанс после тренера-диктатора. Карпин перестраивал все слишком быстро, не все игроки это восприняли»
сегодня, 07:42
Рекомендуем