Альваро Арбелоа: «Мы будем помнить победу над «Сельтой», если выиграем Ла Лигу, надеюсь. Это «Реал» – команда, которая верит и бьется. Мы заслуживаем похвалы за сегодняшний матч»

Арбелоа о победе над «Сельтой»: это поворотный момент, надеюсь.

Альваро Арбелоа высказался о победе над «Сельтой» (2:1) в Ла Лиге.

«Мы играли на победу, как «Реал» всегда и делает.

В Ла Лиге нам предстоит еще долгий путь, можно набрать еще много очков. Каждый матч будет битвой. Мы заслуживаем похвалы за сегодняшний матч. Я очень доволен болельщиками, которые пришли нас поддержать и подстегивали нас.

Я тот тренер, который больше всего верит в Гюлера с тех пор, как он приехал сюда. Не знаю, давал ли ему кто-либо больше возможностей, чем я. Я им очень доволен.

Надеюсь, что мы будем помнить эту победу, если выиграем Ла Лигу. Она выводит нас на путь, которым мы всегда хотим следовать. Это «Реал» – команда, которая верит и бьется. Надеюсь, этот момент станет поворотным», – сказал главный тренер «Реала».