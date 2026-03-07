Альваро Арбелоа: «Мы будем помнить победу над «Сельтой», если выиграем Ла Лигу, надеюсь. Это «Реал» – команда, которая верит и бьется. Мы заслуживаем похвалы за сегодняшний матч»
Арбелоа о победе над «Сельтой»: это поворотный момент, надеюсь.
Альваро Арбелоа высказался о победе над «Сельтой» (2:1) в Ла Лиге.
«Мы играли на победу, как «Реал» всегда и делает.
В Ла Лиге нам предстоит еще долгий путь, можно набрать еще много очков. Каждый матч будет битвой. Мы заслуживаем похвалы за сегодняшний матч. Я очень доволен болельщиками, которые пришли нас поддержать и подстегивали нас.
Я тот тренер, который больше всего верит в Гюлера с тех пор, как он приехал сюда. Не знаю, давал ли ему кто-либо больше возможностей, чем я. Я им очень доволен.
Надеюсь, что мы будем помнить эту победу, если выиграем Ла Лигу. Она выводит нас на путь, которым мы всегда хотим следовать. Это «Реал» – команда, которая верит и бьется. Надеюсь, этот момент станет поворотным», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А если не выиграете Ла Лигу, то матч с Хетафе?
А если не выиграете Ла Лигу, то матч с Хетафе?
Другой матч с Сельтой.
С такой игрой против Сити можно даже не выходить!
С такой игрой против Сити можно даже не выходить!
Но если что у тебя уже готова отмазка что сити уже не тот и середняк?😂
Играли как говно, на индивидуальное мастерство нельзя надеяться, когда в старте 2 человека выходят из кантеры и ещё два сыгравших на двоих за сезон меньше целых 90 минут
Играли как говно, на индивидуальное мастерство нельзя надеяться, когда в старте 2 человека выходят из кантеры и ещё два сыгравших на двоих за сезон меньше целых 90 минут
Кстати да, хуже игры Реала не видел давно. Отсаочили. Вини мертвый.
Играли как говно, на индивидуальное мастерство нельзя надеяться, когда в старте 2 человека выходят из кантеры и ещё два сыгравших на двоих за сезон меньше целых 90 минут
Я не пойму фанатов Реала, вы что первые день болеете за реал? У этого клуба никогда не было плана, бей вперёд - игра придет, это стиль Реала.
Второй матч не хвалит Винисиуса. Это самоубийство.
Второй матч не хвалит Винисиуса. Это самоубийство.
Подписал себе приговор
Они обречены на сезон без трофеев, арбеола будет уволен и придется начинать все заново, но самое плохое то, что нет игры от слова совсем, все лидеры стали играть хуже, странные роли у игроков на поле и непонятные замены. Вот увольнение Алонсо.. оно того стоило?! Хаби то себе спокойно команду в апл найдет, а вот в реал нормальный тренер побоится теперь идти, после того, как руководство встало на сторону Винисиуса и ему подобных мерзких игроков с непомерным эго. Этому реалу не хочется сопереживать, не хочется верить в них, в матче с хетафе не было того чувства, что вот сейчас то они отыграются "это же реал". Этому реалу с таким отношением и с такими персонажами хочется желать только провала. Только чудо спасет их в матче с сити, но даже фортуна лч уже от них отвернулась.
Они обречены на сезон без трофеев, арбеола будет уволен и придется начинать все заново, но самое плохое то, что нет игры от слова совсем, все лидеры стали играть хуже, странные роли у игроков на поле и непонятные замены. Вот увольнение Алонсо.. оно того стоило?! Хаби то себе спокойно команду в апл найдет, а вот в реал нормальный тренер побоится теперь идти, после того, как руководство встало на сторону Винисиуса и ему подобных мерзких игроков с непомерным эго. Этому реалу не хочется сопереживать, не хочется верить в них, в матче с хетафе не было того чувства, что вот сейчас то они отыграются "это же реал". Этому реалу с таким отношением и с такими персонажами хочется желать только провала. Только чудо спасет их в матче с сити, но даже фортуна лч уже от них отвернулась.
Всё по делу , даже самые преданные фанаты уже плюются на это всё
Они обречены на сезон без трофеев, арбеола будет уволен и придется начинать все заново, но самое плохое то, что нет игры от слова совсем, все лидеры стали играть хуже, странные роли у игроков на поле и непонятные замены. Вот увольнение Алонсо.. оно того стоило?! Хаби то себе спокойно команду в апл найдет, а вот в реал нормальный тренер побоится теперь идти, после того, как руководство встало на сторону Винисиуса и ему подобных мерзких игроков с непомерным эго. Этому реалу не хочется сопереживать, не хочется верить в них, в матче с хетафе не было того чувства, что вот сейчас то они отыграются "это же реал". Этому реалу с таким отношением и с такими персонажами хочется желать только провала. Только чудо спасет их в матче с сити, но даже фортуна лч уже от них отвернулась.
Это все понятно что игры нет и тд. Но и причины есть для этого. Когда у тебя недоступно 10 игроков это в любом случае бьет. Да, не всегда 10 пропускают, и игры все равно нет. Но в лазарете куча игроков постоянно. Элементарно Реал не может с одним сочетанием защитников стабильно пару игр сыграть.
Нет игры, нет понимание за счет чего вдруг Реал может заиграть. Не виден свет в конце тоннеля. Запасаемся терпением.
Нет игры, нет понимание за счет чего вдруг Реал может заиграть. Не виден свет в конце тоннеля. Запасаемся терпением.
Понимание есть, это возвращение после травм ведущих игроков, и жертвовать своей статистикой ради успеха команды. Если каждый будет отрабатывать на каждом участке поля, то будут и победы. А если вернутся Мбаппе, Джуд, и будут также филонить по 2-3 игрока атаки вместе с вини, не включаясь в оборонительные действия, то будут отлетать от середняков. Это неизбежно. Футбол слишком развился чтоб тупо за счет таланта весь сезон вывозить.
Понимание есть, это возвращение после травм ведущих игроков, и жертвовать своей статистикой ради успеха команды. Если каждый будет отрабатывать на каждом участке поля, то будут и победы. А если вернутся Мбаппе, Джуд, и будут также филонить по 2-3 игрока атаки вместе с вини, не включаясь в оборонительные действия, то будут отлетать от середняков. Это неизбежно. Футбол слишком развился чтоб тупо за счет таланта весь сезон вывозить.
А чего вдруг они ради команды могут пожертвовать своей статистикой и своим эго? Я видел много матчей Реала, где в основе были и Мбаппе и Джуд и все остальные, но проблемы с комбинационным футболом почти всегда были, несколько матчей исключение. Этих горбатых Хаби Алонсо не смог исправить, Арбелоа, думаю точно не сможет. Этот сезон с большой долей вероятности можно забыть. Летом нужны кардинальные изменения.
Еле ноги унесли…. господ бог подарил им этот рикошет на последней минуте. Сельта не дала им сделать ничего… Вот она реальность…..
Тем самым Арбелоа только делает хуже... Дальше опять будут плохо играть и надеяться, что кто-то на индивидуальном уровне решит. Вот только нужно понимать, что в каждом матче так не будет.
этому Конусу не стыдно хвалить реал? у которого вообще нет игры?
этому Конусу не стыдно хвалить реал? у которого вообще нет игры?
Ты все слезы выплакал за ночь?)
Скорее всего Альваро в конце сезона уволят, но то, что он дает шанс игрокам кантеры, очень импонирует и вызывает уважение! Давно такого не было. Понятно, что травмы основных игроков повлияли, но тот же Анчелотти все равно бы ставил всех здоровых не на родные позиции. А так интересно посмотреть за молодыми ребятами. И вот Петарч, Паласиос кажется ничем не хуже того же Мостантуоно за 80 мультов. Стоило ли его брать вообще…
Скорее всего Альваро в конце сезона уволят, но то, что он дает шанс игрокам кантеры, очень импонирует и вызывает уважение! Давно такого не было. Понятно, что травмы основных игроков повлияли, но тот же Анчелотти все равно бы ставил всех здоровых не на родные позиции. А так интересно посмотреть за молодыми ребятами. И вот Петарч, Паласиос кажется ничем не хуже того же Мостантуоно за 80 мультов. Стоило ли его брать вообще…
А что ему делать? Там больше некого выпускать😂 вчера кроме защитников все игроки были из кантеры
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем