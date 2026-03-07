  • Спортс
  • Компани о 4:1 с «Гладбахом»: «Все было идеально, кроме пропущенного в конце гола. У «Баварии» есть кому забивать, когда Кейн выбывает»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (4:1) в 25-м туре Бундеслиги.

Голами в составе мюнхенцев отличились Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала и Николас Джексон. Харри Кейн пропустил матч из-за повреждения.

Об игре

«За исключением пропущенного в конце гола, все было идеально. Мы продемонстрировали хорошую интенсивность. Ребята, которые были на поле, показали, почему они заслуживают играть. Они использовали свой шанс и не подвели.

В начале сезона я говорил, что уверен во всей команде. Когда Харри [Кейн] выбывает, у нас есть другие игроки, которые могут забивать голы. Сегодня мы забили 4 гола».

О том, сможет ли Харри Кейн сыграть против «Аталанты»

«Надеюсь. Если он сможет, то отлично. В противном случае мы сыграем с теми, кто у нас есть», – сказал Компани.

«Бавария» 10 марта в гостях встретится с «Аталантой» в Лиге чемпионов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бавария 100% в финале ЛЧ будет с такой игрой
Ответ am!go
Бавария 100% в финале ЛЧ будет с такой игрой
Не знаю при том что я только Баварию и люблю, мне кажется если объективно, то будет многое зависить от травм в ближайшее время!
Всё равно без Кейна и Олисе не хватало обострения и замыкания!
Второй состав тут справился только благодаря плохой форме Боруссии!
Против Аталанты как по мне таким составом делать нечего!
Главное сохранение здоровья на которое пошёл Компани, молодец Компани, очень свежий глоток для Баварии!
Ответ Alexsandr Utochkin
Не знаю при том что я только Баварию и люблю, мне кажется если объективно, то будет многое зависить от травм в ближайшее время! Всё равно без Кейна и Олисе не хватало обострения и замыкания! Второй состав тут справился только благодаря плохой форме Боруссии! Против Аталанты как по мне таким составом делать нечего! Главное сохранение здоровья на которое пошёл Компани, молодец Компани, очень свежий глоток для Баварии!
Против Аталанты этим составом можно не проиграть на выезде а в Мюнхене точно победят
Аталанта в прекрасной форме хоть и проиграли Сассуоло - так что Баварии надо сосредоточенно в гостях сыграть иначе можно уехать на 0:3
Ответ ValetPik100
Аталанта в прекрасной форме хоть и проиграли Сассуоло - так что Баварии надо сосредоточенно в гостях сыграть иначе можно уехать на 0:3
Вы посмотрите на результаты, единственный матч это победа 4-1 над Дортмундом скорее говорит о слабости Боруссии
