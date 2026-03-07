Компани о 4:1 с «Гладбахом»: «Все было идеально, кроме пропущенного в конце гола. У «Баварии» есть кому забивать, когда Кейн выбывает»

Компани о 4:1 с «Гладбахом»: забиваем и без Кейна, все было почти идеально.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (4:1) в 25-м туре Бундеслиги.

Голами в составе мюнхенцев отличились Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала и Николас Джексон. Харри Кейн пропустил матч из-за повреждения.

Об игре

«За исключением пропущенного в конце гола, все было идеально. Мы продемонстрировали хорошую интенсивность. Ребята, которые были на поле, показали, почему они заслуживают играть. Они использовали свой шанс и не подвели.

В начале сезона я говорил, что уверен во всей команде. Когда Харри [Кейн] выбывает, у нас есть другие игроки, которые могут забивать голы. Сегодня мы забили 4 гола».

О том, сможет ли Харри Кейн сыграть против «Аталанты»

«Надеюсь. Если он сможет, то отлично. В противном случае мы сыграем с теми, кто у нас есть», – сказал Компани.

«Бавария » 10 марта в гостях встретится с «Аталантой» в Лиге чемпионов.