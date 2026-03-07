Компани о 4:1 с «Гладбахом»: «Все было идеально, кроме пропущенного в конце гола. У «Баварии» есть кому забивать, когда Кейн выбывает»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (4:1) в 25-м туре Бундеслиги.
Голами в составе мюнхенцев отличились Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала и Николас Джексон. Харри Кейн пропустил матч из-за повреждения.
Об игре
«За исключением пропущенного в конце гола, все было идеально. Мы продемонстрировали хорошую интенсивность. Ребята, которые были на поле, показали, почему они заслуживают играть. Они использовали свой шанс и не подвели.
В начале сезона я говорил, что уверен во всей команде. Когда Харри [Кейн] выбывает, у нас есть другие игроки, которые могут забивать голы. Сегодня мы забили 4 гола».
О том, сможет ли Харри Кейн сыграть против «Аталанты»
«Надеюсь. Если он сможет, то отлично. В противном случае мы сыграем с теми, кто у нас есть», – сказал Компани.
«Бавария» 10 марта в гостях встретится с «Аталантой» в Лиге чемпионов.
Всё равно без Кейна и Олисе не хватало обострения и замыкания!
Второй состав тут справился только благодаря плохой форме Боруссии!
Против Аталанты как по мне таким составом делать нечего!
Главное сохранение здоровья на которое пошёл Компани, молодец Компани, очень свежий глоток для Баварии!