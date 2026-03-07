Энрике про 1:3 с «Монако»: «ПСЖ» подарил гол, и в такие моменты нехватка уверенности очевидна. Не лучший момент для возвращения ЛЧ»
Энрике о проигрыше «Монако»: не лучший момент для возвращения ЛЧ.
Луис Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако» (1:3) в Лиге 1.
«Думаю, мы действовали крайне неточно на протяжении всего матча. Многие игроки были невероятно неточны, а мы к такому не привыкли.
Как ни странно, в первом тайме «Монако» создал меньше моментов, чем в предыдущих трех матчах. Но мы подарили ему первый гол, и в такие моменты нехватка уверенности была очевидна.
Это был сложный матч, и, конечно, сейчас не лучший момент для возвращения Лиги чемпионов, но нам нужно это исправить», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью каналу Лиги 1.
11 марта парижане в ЛЧ встретятся с «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
Ну Монако играло так то не плохо. И за три матча уж точно заслужило победу.
Интересно где сейчас драндулет?😅
Интересно где сейчас драндулет?😅
да этих школьников сдуло сразу,как катарский мешок опозорился)).этим пионерам наверное самим стыдно стало, за кого они болеют)
Интересно где сейчас драндулет?😅
Так пишете будто в прошлом сезоне ЛЧ брали. Сами за драндулет болеют и чемпионов судят, научитесь сначала не отлетать от стариков, надеюсь хоть в этом сезоне доходяг из Серий А пройдете бездари.
Защиты не было, атаковали плохо.
уже и Монако не замечает катарский мешок))
Все когда то проигрывают. Монако заслужил молодцы👏. Продолжаем работать💪верим в команду
Из за Мбаппе проиграли(
Из за Мбаппе проиграли(
Из-за (отсутствия) Доннарумы. Вот чем думал тот же великий тренер, сливая его?
Нефтяные поплыли
