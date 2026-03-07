  • Спортс
Слот о 3:1 с «Вулвс»: «У них был 1 момент и 1 гол, как и 3 дня назад. Это обидно, но сегодня другие ощущения. «Ливерпуль» победил, потому что теперь создал больше моментов»

Слот о 3:1 с «Вулвс» в Кубке: мы создали больше моментов, поэтому и победили.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

Об игре

«Мы много владели мячом, они создали один момент и забили один гол, как и три дня назад [в матче АПЛ]. Мы создали больше моментов, чем в прошлой игре, и именно поэтому смогли сегодня победить».

О забившем гол Эндрю Робертсоне

«Думаю, все они хотят играть в каждом матче, что невозможно. Сегодня он отлично справился со своей работой. Думаю, он провел действительно хороший матч».

О пропущенном мяче

«Почти все было так же, как и три дня назад, за исключением того, что мы забили больше. Очень обидно видеть, что мы почти не давали сопернику шансов, но все равно пропустили гол».

О Рио Нгумоа

«Особенный, потому что когда тебе 17 лет, а ты можешь повлиять на игру двух команд Премьер-лиги, это говорит о том, насколько ты хороший игрок. Но от него зависит, будет ли он показывать такой уровень каждый раз. Продемонстрировать его в выездном матче должно придать ему уверенности».

О том, как победа повлияет на «Ливерпуль»

«Каждые три дня у меня разные ощущения. Три дня назад мои ощущения были совершенно иными, чем сейчас. Приятно быть в четвертьфинале Кубка Англии. Через три-четыре дня – еще одна важная игра в Стамбуле», – сказал Слот.

10 марта «Ливерпуль» сыграет с «Галатасарем» в матче Лиги чемпионов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
