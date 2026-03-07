Арбелоа про 2:1 с «Сельтой»: «Нет лучшего способа отпраздновать 124-летие лучшего клуба в мире, чем биться со всеми и против всех. Вальверде воплощает все, чем должен быть игрок «Реала»
Арбелоа про 2:1 с «Сельтой»: нет лучшего способа отпраздновать 124-летие клуба.
Альваро Арбелоа подвел итог матча с «Сельтой» (2:1) в Ла Лиге.
«Нет лучшего способа отпраздновать 124-летие лучшего клуба в мире, чем биться со всеми и против всех. Мы должны это отпраздновать.
Мы все знаем, насколько сложно играть с «Сельтой», и так было всегда. Мы приехали сюда с большими потерями в составе. Надо отметить нашу академию и характер, который парни продемонстрировали.
Феде Вальверде воплощает все, чем должен быть игрок «Реала». В нем дух Хуанито. Он тащил команду на своих плечах», – сказал главный тренер «Реала» в эфире клубного канала.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
накрывает океаном пафоса ту лужу, в которую превратили клуб
пока этот чел рулит клубом, Реалу ничего не светит
надеюсь это его последний сезон в клубе