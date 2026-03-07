  • Спортс
  • Арбелоа про 2:1 с «Сельтой»: «Нет лучшего способа отпраздновать 124-летие лучшего клуба в мире, чем биться со всеми и против всех. Вальверде воплощает все, чем должен быть игрок «Реала»
42

Арбелоа про 2:1 с «Сельтой»: «Нет лучшего способа отпраздновать 124-летие лучшего клуба в мире, чем биться со всеми и против всех. Вальверде воплощает все, чем должен быть игрок «Реала»

Арбелоа про 2:1 с «Сельтой»: нет лучшего способа отпраздновать 124-летие клуба.

Альваро Арбелоа подвел итог матча с «Сельтой» (2:1) в Ла Лиге.

«Нет лучшего способа отпраздновать 124-летие лучшего клуба в мире, чем биться со всеми и против всех. Мы должны это отпраздновать.

Мы все знаем, насколько сложно играть с «Сельтой», и так было всегда. Мы приехали сюда с большими потерями в составе. Надо отметить нашу академию и характер, который парни продемонстрировали.

Феде Вальверде воплощает все, чем должен быть игрок «Реала». В нем дух Хуанито. Он тащил команду на своих плечах», – сказал главный тренер «Реала» в эфире клубного канала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
42 комментария
Так, а где похвала для Винисиуса? Непорядок.
Ответ Андрей. С
Так, а где похвала для Винисиуса? Непорядок.
Ещё и белого похвалил вместо этого…расистов вокруг всё больше и они всё ближе😰
Реал фартовый. Аспас катит в пустой угол и попадает в штангу, а от Вальверде рикошет залетает. Бывает, это футбол
Ответ Михо
Реал фартовый. Аспас катит в пустой угол и попадает в штангу, а от Вальверде рикошет залетает. Бывает, это футбол
Так иначе не было бы столько кубков ЛЧ, если. Бы не везение
Ответ Михо
Реал фартовый. Аспас катит в пустой угол и попадает в штангу, а от Вальверде рикошет залетает. Бывает, это футбол
Еще какой. Фол перед вторым голом реала не фиксируют в центре, фарта предела нет просто!
Птица-Говорун
накрывает океаном пафоса ту лужу, в которую превратили клуб
лучше только бесконечное перекатывать мяч вокруг штрафной, называя это владением
Ответ drag23
лучше только бесконечное перекатывать мяч вокруг штрафной, называя это владением
Забили больше всех голов в Ла Лиги, идут первыми в таблице, бесконечно перекатывают и владеют мячом - сплошное доминирование)
Ответ drag23
лучше только бесконечное перекатывать мяч вокруг штрафной, называя это владением
А что делать в таких случаях,когда Сельта вся практически в своей штрафной??расскажи
Все, чем должен быть игрок Реала? То есть создавать напряженную атмосферу в раздевалке, не принимать критику от тренера, а по итогу просто слить его?
Ответ Yakub_Yar
Все, чем должен быть игрок Реала? То есть создавать напряженную атмосферу в раздевалке, не принимать критику от тренера, а по итогу просто слить его?
Можно вечно смотреть на 3 вещи - как горит огонь, как течет вода и как Yakub_Yar набивает себе плюсы негодуя на Винисиуса.
Ответ Yakub_Yar
Все, чем должен быть игрок Реала? То есть создавать напряженную атмосферу в раздевалке, не принимать критику от тренера, а по итогу просто слить его?
а ещё грубо и грязно играть против каждого соперника против которого не может ничего противопоставить и он объективно сильнее
С такой позорной игрой все мысли и молитвы, чтобы сезон поскорее закончился🙏
Ответ LYSVEGAS
С такой позорной игрой все мысли и молитвы, чтобы сезон поскорее закончился🙏
закончится и начнётся новый с пересом
пока этот чел рулит клубом, Реалу ничего не светит
надеюсь это его последний сезон в клубе
Ответ войд
закончится и начнётся новый с пересом пока этот чел рулит клубом, Реалу ничего не светит надеюсь это его последний сезон в клубе
Ты говорил так же, когда при Пересе Реал взял три ЛЧ подряд?
Вот это вот со всеми и против всех меня смущает каждый раз) и это не только относительно Мадрида. Что Барса, что МЮ да все большие клубы любят вот этот пафос использовать ))
Ответ консультант_ральф
Вот это вот со всеми и против всех меня смущает каждый раз) и это не только относительно Мадрида. Что Барса, что МЮ да все большие клубы любят вот этот пафос использовать ))
Поэтому они и большие клубы...
Ммм, нотки Моуриньё.
Тебе это не поможет. 0 трофеев и досвидос.. ☝️
Альваро Ротенберг
Винисиус не забил во 2-м матче Ла Лиги подряд. Вингер «Реала» нанес 3 удара (один в створ) в игре с «Сельтой», сделал 2 ключевых паса и 3 обводки
6 марта, 22:10
У «Реала» при Арбелоа 9 побед и 4 поражения. Дальше – «Ман Сити»
6 марта, 22:04
«Реал» вырвал победу у «Сельты» на выезде – 2:1! Вальверде забил на 94-й минуте
6 марта, 21:57
