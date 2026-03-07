Винисиус не забил во 2-м матче Ла Лиги подряд. Вингер «Реала» нанес 3 удара (один в створ) в игре с «Сельтой», сделал 2 ключевых паса и 3 обводки

Винисиус Жуниор не забил во 2-м матче Ла Лиги подряд.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор не отличился результативными действиями во второй подряд игре чемпионата Испании .

Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги.

Бразилец провел на поле 90 минут и нанес 3 удара по воротам. Один из них пришелся в створ, второй попал в штангу, еще один был заблокирован.

Футболист сделал 28 передач, 26 из которых оказались точными. Две его передачи были ключевыми (то есть привели к потенциально опасным моментам). Общая точность передач составила 92,9 процента.

Из 5 обводок ему удались 3.

В этой игре Винисиус не получил карточек, но и не заработал фолов на себе.