Винисиус не забил во 2-м матче Ла Лиги подряд. Вингер «Реала» нанес 3 удара (один в створ) в игре с «Сельтой», сделал 2 ключевых паса и 3 обводки
Винисиус Жуниор не забил во 2-м матче Ла Лиги подряд.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор не отличился результативными действиями во второй подряд игре чемпионата Испании.
Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги.
Бразилец провел на поле 90 минут и нанес 3 удара по воротам. Один из них пришелся в створ, второй попал в штангу, еще один был заблокирован.
Футболист сделал 28 передач, 26 из которых оказались точными. Две его передачи были ключевыми (то есть привели к потенциально опасным моментам). Общая точность передач составила 92,9 процента.
Из 5 обводок ему удались 3.
В этой игре Винисиус не получил карточек, но и не заработал фолов на себе.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
