  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус не забил во 2-м матче Ла Лиги подряд. Вингер «Реала» нанес 3 удара (один в створ) в игре с «Сельтой», сделал 2 ключевых паса и 3 обводки
35

Винисиус не забил во 2-м матче Ла Лиги подряд. Вингер «Реала» нанес 3 удара (один в створ) в игре с «Сельтой», сделал 2 ключевых паса и 3 обводки

Винисиус Жуниор не забил во 2-м матче Ла Лиги подряд.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор не отличился результативными действиями во второй подряд игре чемпионата Испании.

Мадридцы обыграли «Сельту» (2:1) в 27-м туре Ла Лиги.

Бразилец провел на поле 90 минут и нанес 3 удара по воротам. Один из них пришелся в створ, второй попал в штангу, еще один был заблокирован.

Футболист сделал 28 передач, 26 из которых оказались точными. Две его передачи были ключевыми (то есть привели к потенциально опасным моментам). Общая точность передач составила 92,9 процента.

Из 5 обводок ему удались 3.

В этой игре Винисиус не получил карточек, но и не заработал фолов на себе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСельта
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наверное Винисиус единственный игрок ла лиги, который не забивает в последних двух матчах подряд. Ибо как объяснить эту новость я хз
Ответ Grzegorz
Наверное Винисиус единственный игрок ла лиги, который не забивает в последних двух матчах подряд. Ибо как объяснить эту новость я хз
Причем он в целом прям таки супер бомбардиром никогда не был. Этож чисто вингер.
А эта новость даже в отношении праймового Холланда выглядела бы странновато
Что делает асенсио в реале? Возьмите рандомного человека с улицы
Ответ Alexandr Smykov
Что делает асенсио в реале? Возьмите рандомного человека с улицы
Он так и попал же🤣
Ответ заблокированному пользователю
Он так и попал же🤣
Тогда другого возьмите
Если бы игр 5 хотя бы , а тут повод для заметки прям даже не из пальца высосан
Не заменяющегося венесиуса не меняют же
что происходит с митхуном чакраборти?)
Еще один день без провокаций.
Да без разницы на годы и удары. Сколько раз он в матче он поныл про расизм?
Вини в очередной раз играл в шапке неведимке. кроме одного момента где он попал в штангу на поле его практически не было видно.
Вы мне Ленина ( Винни) не трожь) о чем диван гутарить будет, если исчезнет
ждем фото в пижаме
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Реала» при Арбелоа 9 побед и 4 поражения. Дальше – «Ман Сити»
6 марта, 22:04
Гюлер упал в штрафной «Сельты», пробежав несколько метров после легкого удара Мингесы по его стопе. Судья не дал «Реалу» пенальти
6 марта, 21:40Фото
Журналист Гарридо о голе «Реалу»: «Трента нужно посадить на скамейку запасных. Он позволяет мячу пройти, а затем пропускает игрока «Сельты»
6 марта, 21:22
Жуджла попал шипами в колено Тчуамени, но не получил карточки. Экс-судья Фернандес считает, что это желтая: «Красной не заслуживал, вовремя отдернул ногу»
6 марта, 21:21Фото
Рекомендуем
Главные новости
Угадывайте победителей в матчах топ-чемпионатов и получайте подарки: альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов
22 минуты назадТесты и игры
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
29 минут назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
43 минуты назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
59 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
сегодня, 14:13
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
сегодня, 14:01
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Матида Зельвия» обыграл «Канвон», «Виссел Кобе» сыграет с «Сеулом» в среду
8 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:09
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем