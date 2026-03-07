У «Реала» при Арбелоа 9 побед и 4 поражения. Дальше – «Ман Сити»

«Реал» одержал первую за три матча победу в Ла Лиге .

Команда Альваро Арбелоа одолела «Сельту» в 27-м туре – 2:1. В двух предыдущих играх в чемпионате она уступила «Хетафе» (0:1) и «Осасуне» (1:2).

Мадридцы провели при новом тренере 13 матчей во всех турнирах. Ни одной ничьей еще не было – 9 побед, 4 поражения.

11 марта «Реал » встретится в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».