У «Реала» при Арбелоа 9 побед и 4 поражения. Дальше – «Ман Сити»

«Реал» одержал первую за три матча победу в Ла Лиге.

Команда Альваро Арбелоа одолела «Сельту» в 27-м туре – 2:1. В двух предыдущих играх в чемпионате она уступила «Хетафе» (0:1) и «Осасуне» (1:2).

Мадридцы провели при новом тренере 13 матчей во всех турнирах. Ни одной ничьей еще не было – 9 побед, 4 поражения.

11 марта «Реал» встретится в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».

А че строит Арбелоа? Вот что строит Алонсо было понятно с первых матчей. А что делает Арбелоа?
Ответ Вкусный Крекер
А че строит Арбелоа? Вот что строит Алонсо было понятно с первых матчей. А что делает Арбелоа?
Надеется на отскок, как сегодня. Благо состав Реала позволяет чисто на классе и прухе вытаскивать некоторые матчи, дай Арбелоа ту же Сельту, скорее всего вылетел бы без шансов
Ответ Вкусный Крекер
А че строит Арбелоа? Вот что строит Алонсо было понятно с первых матчей. А что делает Арбелоа?
Алонсо этой Сельте проиграл.
10 игроков старта нет.
Видимо будет вылет в 1/8
Ответ Инфузория тапочка
10 игроков старта нет. Видимо будет вылет в 1/8
Не будет.
С такой игрой шансов нет
Жаль, что Алонсо уволили из-за дурачка Винисиуса
Ответ f0rmoceft
Жаль, что Алонсо уволили из-за дурачка Винисиуса
Винисиус > Алонсо
Игра была ужасной, но предчувствие, что победят было
Жаль что много потерь у Реала, хотелось бы посмотреть весь потенциал команды против МанС
У Алонсо было 6 поражений за 34 матча. И какие там были грозные соперники в лице Ливера и прочих грандов. А тут…
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
У Алонсо было 6 поражений за 34 матча. И какие там были грозные соперники в лице Ливера и прочих грандов. А тут…
Физрук Алонсо слил почти все топовые игры, кроме игры дома с Барселоной.
Сити тоже не блещет, но Реал реально мёртвый. Думаю горожане пройдут дальше.
Дальше 9-6. Можно было не уточнять соперника.
Скорее всего проиграют и МС в ЛЧ
