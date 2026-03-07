  • Спортс
  • Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 мячей в 13 играх сезона
75

Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 мячей в 13 играх сезона

Сафонов пропустил три гола от «Монако».

Матвей Сафонов пропустил три гола в одном матче за «ПСЖ» во второй раз за последний месяц.

Голкипер принял участие в игре 25-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:3). Россиянин сделал три сэйва.

13 февраля Сафонову трижды забил «Ренн» – это был первый подобный матч Матвея в составе французской команды.

Всего вратарь пропустил 15 голов в 13 играх сезона за «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМатвей Сафонов
logoСборная России по футболу
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМонако
75 комментариев
Монако выбил бы ПСЖ в кубке ЛЧ если бы не соломенная башка Головина
Надо что-то делать с выходом из под прессинга на своей половине, игроки слишком доверяют своей технике, и по факту не в одном из забитых мячей нет вины Сафонова
Ответ levon.a
Надо что-то делать с выходом из под прессинга на своей половине, игроки слишком доверяют своей технике, и по факту не в одном из забитых мячей нет вины Сафонова
Комментарий скрыт
Ответ Sidopotash
Комментарий скрыт
Сложно всетаки первый гол назвать ошибкой вратаря когда полевой просто исполняет дичь в своей штрафной и теряя мяч, вратаря расстреливают с 5-7 метров.
Да и третий гол для любого вратаря вытащить его было бы оверперфомансом, Матвей не вытащил
Многовато(
Даже если этот сезон для него последний в Псж - не зря съездил. А то, что он последний всё более вероятно. Как и для защитников, тренера, вероятно. Псж в этом сезоне не торт.
Почитав комментарии можно сделать вывод, что Матвей топ кипер, просто с командой не повезло.😅
Люди, я матч не видел, Матвей в голах виноват ???
Ответ Paland Gree
Люди, я матч не видел, Матвей в голах виноват ???
Комментарий скрыт
Ответ Paland Gree
Люди, я матч не видел, Матвей в голах виноват ???
Нет
Н-надежный😅
Первый гол - тупейший привоз Заира-Эмери, Моте нечего предъявить. Во втором голе Голова забивал в пустой угол фактически, но Мотя слишком сильно вправо ушел возможно. В третьем голе как будто рановато завалился прыгать, и рикашет от Пачо пролетел над ним.
Но Матвей опять ни в одном не виноват...
Интересный матч для нас , с одной стороны желаем Головину забить , с другой стороны Сафонову отстоять сухарь. Кстати удар Головина мог взять , если бы чуть по другому выбрал позицию, видимо ожидал удар в правый от себя угол
