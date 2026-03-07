Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 мячей в 13 играх сезона

Сафонов пропустил три гола от «Монако».

Матвей Сафонов пропустил три гола в одном матче за «ПСЖ» во второй раз за последний месяц.

Голкипер принял участие в игре 25-го тура чемпионата Франции против «Монако » (1:3). Россиянин сделал три сэйва.

13 февраля Сафонову трижды забил «Ренн» – это был первый подобный матч Матвея в составе французской команды.

Всего вратарь пропустил 15 голов в 13 играх сезона за «ПСЖ ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .