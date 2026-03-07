Сафонов пропустил 3 гола за «ПСЖ» во второй раз за месяц. Матвею забили 15 мячей в 13 играх сезона
Сафонов пропустил три гола от «Монако».
Матвей Сафонов пропустил три гола в одном матче за «ПСЖ» во второй раз за последний месяц.
Голкипер принял участие в игре 25-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:3). Россиянин сделал три сэйва.
13 февраля Сафонову трижды забил «Ренн» – это был первый подобный матч Матвея в составе французской команды.
Всего вратарь пропустил 15 голов в 13 играх сезона за «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Да и третий гол для любого вратаря вытащить его было бы оверперфомансом, Матвей не вытащил