«ПСЖ» проиграл 4 матча в Лиге 1 – как в двух предыдущих чемпионатах вместе

«ПСЖ» потерпел четвертое поражение в чемпионате Франции.

Команда Луиса Энрике в 24-м туре уступила на своем поле «Монако» – 1:3. Монегаски выиграли оба матча против действующих чемпионов в Лиге 1.

«ПСЖ» проиграл 4 матча в чемпионате впервые с сезона-2022/23 – тогда их было семь. В сезоне-2023/24 и сезоне-2024/25 у парижан было по два поражения.

В следующем туре столичная команда примет «Нант».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
- Вы нам в лч поддайтесь, мы вам потом в чемпе отдадим долг
- Только давайте в лч как-будто с боем проиграли, чтоб без палева
Голо в порядке
Сезон Энрике после требла = провал. Так было в Барсе, так есть теперь в ПСЖ.
Ответ Denosaur
Сезон Энрике после требла = провал. Так было в Барсе, так есть теперь в ПСЖ.
Провал это чемпионат, кубок, суперкубок Испании, клубный чм и суперкубок Европы? Все эти трофеи были выиграны в сезоне после требла
Ответ RomanEremeev
Провал это чемпионат, кубок, суперкубок Испании, клубный чм и суперкубок Европы? Все эти трофеи были выиграны в сезоне после требла
Точно, справедливая поправка. Перепутал с сезоном 16/17. В этом сезоне он идет примерно на те же самые трофеи - внутренний чемпионат и кубок + суперкубки внутренние и международные. Значит провал с последующим уходом Энрике должен быть в следующем сезоне - как раз у него контракт с ПСЖ в следующем году и заканчивается. Интересно, кто во Франции сможет бросить ПСЖ вызов?
а теперь время за лансом, пора нагонять отставание
Это карма для ПСЖ за Доннарумму, за то, как с ним обошлись он практически внёс огромный вклад в победу на ЛЧ в прошлом сезоне
Рекомендуем