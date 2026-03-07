«ПСЖ» проиграл 4 матча в Лиге 1 – как в двух предыдущих чемпионатах вместе

«ПСЖ » потерпел четвертое поражение в чемпионате Франции.

Команда Луиса Энрике в 24-м туре уступила на своем поле «Монако » – 1:3. Монегаски выиграли оба матча против действующих чемпионов в Лиге 1.

«ПСЖ» проиграл 4 матча в чемпионате впервые с сезона-2022/23 – тогда их было семь. В сезоне-2023/24 и сезоне-2024/25 у парижан было по два поражения.

В следующем туре столичная команда примет «Нант».