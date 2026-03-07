Жуджла попал шипами в колено Тчуамени, но не получил карточки. Экс-судья Фернандес считает, что это желтая: «Красной не заслуживал, вовремя отдернул ногу»
Жуджла избежал карточки за попадание шипами в колено Тчуамени.
Бывший арбитр Павел Фернандес выявил ошибку в работе главного судьи матча «Сельта» – «Реал» Исидро Диаса де Меры.
На первой минуте нападающий хозяев Ферран Жуджла шипами попал в колено хавбеку мадридцев Орельену Тчуамени, но никакой карточки не получил.
«Он своевременно отдернул ногу и не заслуживал красной карточки, так как не было ни риска нанести травму, ни жестокости.
Он должен был получить желтую карточку», – написал Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Павла Фернандеса
Нелепое судейство.
КК без вариантов, но 1я минута и судья струсил
