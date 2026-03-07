  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жуджла попал шипами в колено Тчуамени, но не получил карточки. Экс-судья Фернандес считает, что это желтая: «Красной не заслуживал, вовремя отдернул ногу»
Фото
2

Жуджла попал шипами в колено Тчуамени, но не получил карточки. Экс-судья Фернандес считает, что это желтая: «Красной не заслуживал, вовремя отдернул ногу»

Жуджла избежал карточки за попадание шипами в колено Тчуамени.

Бывший арбитр Павел Фернандес выявил ошибку в работе главного судьи матча «Сельта» – «Реал» Исидро Диаса де Меры.

На первой минуте нападающий хозяев Ферран Жуджла шипами попал в колено хавбеку мадридцев Орельену Тчуамени, но никакой карточки не получил.

«Он своевременно отдернул ногу и не заслуживал красной карточки, так как не было ни риска нанести травму, ни жестокости.

Он должен был получить желтую карточку», – написал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

«Сельта» – «Реал». 1:1 – Иглесиас ответил на гол Тчуамени! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Павла Фернандеса
Исидро Диас де Мера
logoСельта
logoЛа Лига
Павел Фернандес
logoсудьи
logoФерран Жуджла
logoОрельен Тчуамени
logoРеал Мадрид
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нелепое судейство.
КК без вариантов, но 1я минута и судья струсил
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» вырвал победу у «Сельты» на выезде – 2:1! Вальверде забил на 94-й минуте
6 марта, 21:57
Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса после стыка с Отаменди: «Это пенальти. Но бразилец – заядлый симулянт и преувеличил падение, поэтому Винчич не стал свистеть»
25 февраля, 21:42Фото
Экс-судья Фернандес о пенальти в ворота «Реала»: «Это показывает, насколько сложно судить в современном футболе – выглядело как очевидная симуляция. Но у ВАР был решающий ракурс»
21 февраля, 21:22
Рекомендуем
Главные новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
7 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
23 минуты назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
33 минуты назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
45 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
37 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем