Жуджла попал шипами в колено Тчуамени, но не получил карточки. Экс-судья Фернандес считает, что это желтая: «Красной не заслуживал, вовремя отдернул ногу»

Жуджла избежал карточки за попадание шипами в колено Тчуамени.

Бывший арбитр Павел Фернандес выявил ошибку в работе главного судьи матча «Сельта» – «Реал» Исидро Диаса де Меры.

На первой минуте нападающий хозяев Ферран Жуджла шипами попал в колено хавбеку мадридцев Орельену Тчуамени , но никакой карточки не получил.

«Он своевременно отдернул ногу и не заслуживал красной карточки, так как не было ни риска нанести травму, ни жестокости.

Он должен был получить желтую карточку», – написал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

«Сельта» – «Реал». 1:1 – Иглесиас ответил на гол Тчуамени! Онлайн-трансляция