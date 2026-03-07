Журналист Гарридо о голе «Реалу»: «Трента нужно посадить на скамейку запасных. Он позволяет мячу пройти, а затем пропускает игрока «Сельты»
Журналист Гарридо: Трент напросился на замену.
Испанский журналист Дани Гарридо призвал заменить защитника «Реала» Трента Александер-Арнолда.
Мадридцы играют в гостях с «Сельтой» (1:1, 2-й тайм) в 27-м туре Ла Лиги.
На 25-й минуте Виллиот Сведберг забежал слева в штрафную, переиграл с Трента сбоку от вратарской и отдал пас по центру. Борха Иглесиас принял передачу и в касание забил гол.
«Его нужно посадить на скамейку запасных. Он позволяет мячу пройти, а затем пропускает игрока «Сельты», – прокомментировал эпизод Гарридо.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: AS
Или люди надеялись на то, что Трент мистическим образом вдруг станет лучше в этих компонентах?)
Нужно было или не подписывать его, или ставить тактику, которая будет частично скрывать его слабые стороны.
Но все же такие умные "тренер-тактик этим игрокам не нужен" 😅
вместо ускорения сдал скорость. успел бы ведь.
80-летний карвахаль успел бы.