  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журналист Гарридо о голе «Реалу»: «Трента нужно посадить на скамейку запасных. Он позволяет мячу пройти, а затем пропускает игрока «Сельты»
13

Журналист Гарридо о голе «Реалу»: «Трента нужно посадить на скамейку запасных. Он позволяет мячу пройти, а затем пропускает игрока «Сельты»

Журналист Гарридо: Трент напросился на замену.

Испанский журналист Дани Гарридо призвал заменить защитника «Реала» Трента Александер-Арнолда.

Мадридцы играют в гостях с «Сельтой» (1:1, 2-й тайм) в 27-м туре Ла Лиги.

На 25-й минуте Виллиот Сведберг забежал слева в штрафную, переиграл с Трента сбоку от вратарской и отдал пас по центру. Борха Иглесиас принял передачу и в касание забил гол.

«Его нужно посадить на скамейку запасных. Он позволяет мячу пройти, а затем пропускает игрока «Сельты», – прокомментировал эпизод Гарридо.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: AS
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСельта
logoТрент Александер-Арнолд
logoБорха Иглесиас
logoВиллиот Сведберг
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не пойму критику... все ведь знали, что Трент нулевой в защите. Так чего вы критикуете за то, о чем ЗАРАНЕЕ было известно???

Или люди надеялись на то, что Трент мистическим образом вдруг станет лучше в этих компонентах?)

Нужно было или не подписывать его, или ставить тактику, которая будет частично скрывать его слабые стороны.

Но все же такие умные "тренер-тактик этим игрокам не нужен" 😅
Ответ Artuom Batishev
Не пойму критику... все ведь знали, что Трент нулевой в защите. Так чего вы критикуете за то, о чем ЗАРАНЕЕ было известно??? Или люди надеялись на то, что Трент мистическим образом вдруг станет лучше в этих компонентах?) Нужно было или не подписывать его, или ставить тактику, которая будет частично скрывать его слабые стороны. Но все же такие умные "тренер-тактик этим игрокам не нужен" 😅
В том то и дело, что скрыть его слабые стороны попросту не кем, а то что критики по вылазят исходя из результатов оно и понятно.
Ответ Artuom Batishev
Не пойму критику... все ведь знали, что Трент нулевой в защите. Так чего вы критикуете за то, о чем ЗАРАНЕЕ было известно??? Или люди надеялись на то, что Трент мистическим образом вдруг станет лучше в этих компонентах?) Нужно было или не подписывать его, или ставить тактику, которая будет частично скрывать его слабые стороны. Но все же такие умные "тренер-тактик этим игрокам не нужен" 😅
Критикуют люди, которые АПЛ не смотрят. Те кто смотрят - давно знали про защитные навыки Трента
Об оборонительных способностях Трента ходят легенды!
Он и с Осасуной пешочком игрока провожал, английский джентльмен без тросточки
трент отдал мяч сопернику, который сам этого не ожидал
вместо ускорения сдал скорость. успел бы ведь.
80-летний карвахаль успел бы.
полностью согласен! а лучше продать и взять другого пз однозначно!
Пусть радуются, что всего лишь за 10 лямов его урвали
Его слабые стороны можно покрыть с помощью Вальверде, если уругваец будет прикрывать его, когда Трент идëт вперед
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» вырвал победу у «Сельты» на выезде – 2:1! Вальверде забил на 94-й минуте
6 марта, 21:57
«Сельта» втрое чаще «Реала» била в створ в 1-м тайме. Мадридцы владели мячом 58% времени
6 марта, 20:52
Рекомендуем
Главные новости
Солари о том, что Станкович называл его говном: «Неправда. Именно из-за Деяна я в «Спартаке», у нас были хорошие отношения. Нет причин плохо о нем говорить»
только что
Арбелоа о матчах с «Сити»: «Мы «Реал» и никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. «Реал» всегда фаворит. Подходим к игре с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза»
3 минуты назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
21 минуту назад
Угадывайте победителей в матчах топ-чемпионатов и получайте подарки: альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов
26 минут назадТесты и игры
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
33 минуты назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
47 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
сегодня, 14:23
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
сегодня, 14:13
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
сегодня, 14:01
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Матида Зельвия» обыграл «Канвон», «Виссел Кобе» сыграет с «Сеулом» в среду
12 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:09
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем