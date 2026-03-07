Журналист Гарридо о голе «Реалу»: «Трента нужно посадить на скамейку запасных. Он позволяет мячу пройти, а затем пропускает игрока «Сельты»

Журналист Гарридо: Трент напросился на замену.

Испанский журналист Дани Гарридо призвал заменить защитника «Реала» Трента Александер-Арнолда.

Мадридцы играют в гостях с «Сельтой» (1:1, 2-й тайм) в 27-м туре Ла Лиги.

На 25-й минуте Виллиот Сведберг забежал слева в штрафную, переиграл с Трента сбоку от вратарской и отдал пас по центру. Борха Иглесиас принял передачу и в касание забил гол.

«Его нужно посадить на скамейку запасных. Он позволяет мячу пройти, а затем пропускает игрока «Сельты», – прокомментировал эпизод Гарридо.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.