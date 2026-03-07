«Бавария» выиграла 5-й матч подряд в Бундеслиге. Мюнхенцы на 14 очков опережают «Боруссию» Дортмунд, имеющую матч в запасе
«Бавария» выиграла 5-й матч подряд в Бундеслиге.
«Бавария» продлила серию побед в чемпионате Германии.
Команда тренера Венсана Компани разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (4:1) в 25-м туре Бундеслиги.
Это 5-я подряд победа мюнхенцев в лиге.
После этой встречи «Бавария» набрала 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. Идущая второй «Боруссия» Дортмунд на данный момент отстает на 14 очков (52) при матче в запасе.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
