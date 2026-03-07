  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мамаев о тренере для «Спартака»: «Черчесов будет душой и сердцем переживать за происходящее. Для чего брать иностранцев, которые не сильнее? В РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших россиян»
19

Мамаев о тренере для «Спартака»: «Черчесов будет душой и сердцем переживать за происходящее. Для чего брать иностранцев, которые не сильнее? В РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших россиян»

Павел Мамаев: Черчесов душой и сердцем переживал бы за «Спартак».

Павел Мамаев считает, что Станислав Черчесов стал бы подходящим тренером для «Спартака».

– Сложно говорить о какой-то конкретной проблеме «Спартака», если ты не находишься внутри команды. Очевидно, что уже несколько лет вообще нет результата. Они обозначают какие-то цели и не могут их добиться. Руководителям клуба надо брать ситуацию в свои руки и разбираться.

«Спартак» все равно остается топ-клубом по российским меркам. У них большой бюджет в сравнении с большинством команд РПЛ. Они ставят перед собой самые высокие цели, которые и хотят видеть болельщики. Просто «Спартак» после этого не добивается результата.

– Кто может помочь этому «Спартаку»?

– Я всегда за отечественных тренеров. Из нынешних иностранцев в РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших российских специалистов.

Есть Черчесов, который еще и сам спартаковец. Он будет душой и сердцем переживать за происходящее в клубе. Для чего тогда брать иностранцев, которые не сильнее уровнем? – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoСпартак
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoСтанислав Черчесов
logoПавел Мамаев
logoЦСКА
logoХуан Карлос Карседо
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Опять дифирамбы Челестини) надо дождаться окончания чемпионата, чтобы понять как подготовил этот специалист ЦСКА в межсезонье.. в мае будем делать выводы и по Гусеву, и Челестини, и дадим предварительно оценку и Карседо! Сейчас пока все вилами по воде
Ответ Андрей Блуд
Опять дифирамбы Челестини) надо дождаться окончания чемпионата, чтобы понять как подготовил этот специалист ЦСКА в межсезонье.. в мае будем делать выводы и по Гусеву, и Челестини, и дадим предварительно оценку и Карседо! Сейчас пока все вилами по воде
Не руководителям надо разбираться! А с руководителями надо разбираться!
Ответ Андрей Блуд
Опять дифирамбы Челестини) надо дождаться окончания чемпионата, чтобы понять как подготовил этот специалист ЦСКА в межсезонье.. в мае будем делать выводы и по Гусеву, и Челестини, и дадим предварительно оценку и Карседо! Сейчас пока все вилами по воде
//в мае будем делать выводы//
Ну насупится и до мая молчать тоже не дело. К тому же эти разговоры ни к чему не обязывают, так почему бы и не поговорить.
А давайте спросим ещё мнение у бывшей жены Павлика Росписи .
Оно тоже авторитетное)))
На него чернила что ли давят, у нас у всех клубов проблемы решены, остался только Спартак что ли? Пусть своими бывшими клубами занимается, хоть одним, хоть другим, Спартак имеет отрицательную разницу перед ответной встречей -3, у Краснодара -2, всего лишь на один гол больше, че там, Мусаева не нужно еще менять на черчесова или талалаева?
Футбол Черчесова - сплошной автобус и ватокат. Зрелищности ноль
Ответ Аюр Баев
Футбол Черчесова - сплошной автобус и ватокат. Зрелищности ноль
а разве у черчесова с цска был автобус? или небыло зрелишности?
2 не засчитанных гола чая, вот цска ставил полуавтобус это да.
Не тренера надо в Спартак а игроков нормальных, защиту полностью заменить и напа нормального и только не усы надежды…
Ответ Receptik
Не тренера надо в Спартак а игроков нормальных, защиту полностью заменить и напа нормального и только не усы надежды…
Вопрос тебе, почему команда Талалаева пропустила наименьшее количество мячей в свои ворота? Балтика самая мало пропускающая команда РПЛ.Там что высококвалифицированные футболисты в защите играют? Нет! Просто команда дисциплинированно играет в защите, и не только защитники но и вся команда отрабатывает. Вот тебе и ответ.
Да поставь кого угодно толку не будет, в защите последний нормальный игрок это был француз, после этого ужас - что можно сделать из Литвинова, Денисова, Джику????? Двое первых это придуманные клубом свои молодые игроки, которые обязательно должны быть в клубе, то что они полный неликвид это не кому не интересно, Джику - чела взяли свободным агентом, т.е. он в турции не нужен был, но у нас должен почему-то заиграть, Зобнин - давно списанный продукт, и вот из этого у нас состоит оборона, да хоть Анчелотти возьми - он за них на поле выходить не начнет
Спасибо, проходили. Самовлюбленный и хамоватый персонаж, с завышенным чувством собственного достоинства. И помним, как он удирал на авто от болельщиков «Спартака».
Черчесов? Каждый раз находится чудак на (М) и предлагает этого смешного старого, около футбольного человека...
Ответ Юлий Нейман
Черчесов? Каждый раз находится чудак на (М) и предлагает этого смешного старого, около футбольного человека...
Ты сам-то, вроде. не юноша. А Черчесов кое-чего добился в футболе - в отличие от тебя.
не ну кто угодно только не усатый. но в остальном Мамаев абсолютно прав, если уровень тренеров плюс минус одинаковый то наверное имеет смысл брать того для кого Спартак не пустой звук. разве нет?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о Карседо в «Спартаке»: «Руководство хочет сделать клуб середнячком? Если считать его грандом, статус тренера должен соответствовать. Нужно было приглашать кого-то сильнее»
6 марта, 20:16
Ловчев о Карседо: «Главная заслуга – работал с Эмери. «Спартак» сорит деньгами и приглашает непонятных людей. Хотя Талалаев показывает, что успехи хорошие, когда доверяют молодому русскому тренеру»
6 марта, 19:41
Черданцев о разгроме «Спартака» «Динамо»: «Назначение Карседо – рулетка. Такого проходного двора в обороне не припомню. Удивили потухшие глаза вместо желания биться»
6 марта, 18:53
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о матчах с «Сити»: «Мы «Реал» и никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. «Реал» всегда фаворит. Подходим к игре с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза»
2 минуты назад
Угадывайте победителей в матчах топ-чемпионатов и получайте подарки: альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов
25 минут назадТесты и игры
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
32 минуты назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
46 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
сегодня, 14:23
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
сегодня, 14:13
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
сегодня, 14:01
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Матида Зельвия» обыграл «Канвон», «Виссел Кобе» сыграет с «Сеулом» в среду
11 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:09
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем