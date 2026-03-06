Трамп заявил, что Месси лучше Пеле, на встрече с «Интер Майами» в Белом доме

Трамп: Месси лучше Пеле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси лучше экс-форварда сборной Бразилии Пеле, выступавшего в свое время за «Космос» из Нью-Йорка.

Трамп высказался во время встречи с «Интер Майами» в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС.

«Не знаю, может быть, вы [Месси] лучше [Пеле]. Кто лучше?» — спросил Трамп, повернувшись к игрокам «Интер Майами ».

«Думаю, он лучше», — сказал Трамп, имея в виду Месси.

Трамп о Пеле: «Я ходил смотреть, как он играет. Он был фантастическим футболистом»