Трамп заявил, что Месси лучше Пеле, на встрече с «Интер Майами» в Белом доме
Трамп: Месси лучше Пеле.
Президент США Дональд Трамп заявил, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси лучше экс-форварда сборной Бразилии Пеле, выступавшего в свое время за «Космос» из Нью-Йорка.
Трамп высказался во время встречи с «Интер Майами» в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС.
«Не знаю, может быть, вы [Месси] лучше [Пеле]. Кто лучше?» — спросил Трамп, повернувшись к игрокам «Интер Майами».
«Думаю, он лучше», — сказал Трамп, имея в виду Месси.
Трамп о Пеле: «Я ходил смотреть, как он играет. Он был фантастическим футболистом»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: USA Today
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да и Трамп лучше чем Пеле, чего уж там. Странно, что Инфантино до сих пор ему ЗМ не подогнал
Да и Трамп лучше чем Пеле, чего уж там. Странно, что Инфантино до сих пор ему ЗМ не подогнал
Золотой мяч мира пляжного футбола
Да и Трамп лучше чем Пеле, чего уж там. Странно, что Инфантино до сих пор ему ЗМ не подогнал
ЗМ это же двусторонний скотч?!
А винисиус лучше мартина лютера кинга
А винисиус лучше мартина лютера кинга
И Нельсона Манделы
"Некрасивый" президент
Поговаривают он его на какой-то остров приглашал
дайте трампу премию лучший футболист 2026 года.
дайте трампу премию лучший футболист 2026 года.
Лучший балабол
Лучший балабол
от такой он тоже не откажется.
Рыжий пес в своем репертуаре.Столько греха нахерачил и сидит ни в чем небывало.Да вообще у янков нужно отобрать ЧМ.Наверняка у Бразилии или Аргентины найдутся стадионы готовые принять ЧМ
Месси знает к кому ходить. К Байдену за орденом не пошёл в своё время. Просек, что Трамп победит.. 😄
Месси знает к кому ходить. К Байдену за орденом не пошёл в своё время. Просек, что Трамп победит.. 😄
Думаю, он и к Трампу не пошёл бы по индивидуальному приглашению. В данном случае была приглашена вся команда по случаю победы в МЛС
Думаю, он и к Трампу не пошёл бы по индивидуальному приглашению. В данном случае была приглашена вся команда по случаю победы в МЛС
Согласен..
Трамп это кринжатина лютая. В этом он лучший, с отрывом
Трамп это кринжатина лютая. В этом он лучший, с отрывом
Да ладно вам. Добрый приятный дед. И новости позитивные с ним.
Да ладно вам. Добрый приятный дед. И новости позитивные с ним.
Этот приятный дед после Ирана вас поимеет.
Трамп: «Месси лучше, чем Пеле, а Трамп лучше, чем Месси»
Интересно Трамп не спросил за какой клуб сейчас Пеле играет))
Интересно Трамп не спросил за какой клуб сейчас Пеле играет))
Надеюсь, скоро они будут играть в одном клубе
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем