Трамп заявил, что Месси лучше Пеле, на встрече с «Интер Майами» в Белом доме

Трамп: Месси лучше Пеле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси лучше экс-форварда сборной Бразилии Пеле, выступавшего в свое время за «Космос» из Нью-Йорка.

Трамп высказался во время встречи с «Интер Майами» в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС.

«Не знаю, может быть, вы [Месси] лучше [Пеле]. Кто лучше?» — спросил Трамп, повернувшись к игрокам «Интер Майами».

«Думаю, он лучше», — сказал Трамп, имея в виду Месси.

Трамп о Пеле: «Я ходил смотреть, как он играет. Он был фантастическим футболистом»

Да и Трамп лучше чем Пеле, чего уж там. Странно, что Инфантино до сих пор ему ЗМ не подогнал
Ответ Bartez1986
Да и Трамп лучше чем Пеле, чего уж там. Странно, что Инфантино до сих пор ему ЗМ не подогнал
Золотой мяч мира пляжного футбола
Ответ Bartez1986
Да и Трамп лучше чем Пеле, чего уж там. Странно, что Инфантино до сих пор ему ЗМ не подогнал
ЗМ это же двусторонний скотч?!
А винисиус лучше мартина лютера кинга
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
А винисиус лучше мартина лютера кинга
И Нельсона Манделы
"Некрасивый" президент
Поговаривают он его на какой-то остров приглашал
дайте трампу премию лучший футболист 2026 года.
Ответ sla3138
дайте трампу премию лучший футболист 2026 года.
Лучший балабол
Ответ HRYNDEL
Лучший балабол
от такой он тоже не откажется.
Рыжий пес в своем репертуаре.Столько греха нахерачил и сидит ни в чем небывало.Да вообще у янков нужно отобрать ЧМ.Наверняка у Бразилии или Аргентины найдутся стадионы готовые принять ЧМ
Месси знает к кому ходить. К Байдену за орденом не пошёл в своё время. Просек, что Трамп победит.. 😄
Ответ Хесус Навас_1117082031
Месси знает к кому ходить. К Байдену за орденом не пошёл в своё время. Просек, что Трамп победит.. 😄
Думаю, он и к Трампу не пошёл бы по индивидуальному приглашению. В данном случае была приглашена вся команда по случаю победы в МЛС
Ответ Случайно заскочил
Думаю, он и к Трампу не пошёл бы по индивидуальному приглашению. В данном случае была приглашена вся команда по случаю победы в МЛС
Согласен..
Трамп это кринжатина лютая. В этом он лучший, с отрывом
Ответ Paul Spolnikov
Трамп это кринжатина лютая. В этом он лучший, с отрывом
Да ладно вам. Добрый приятный дед. И новости позитивные с ним.
Ответ Иван Лапин
Да ладно вам. Добрый приятный дед. И новости позитивные с ним.
Этот приятный дед после Ирана вас поимеет.
Трамп: «Месси лучше, чем Пеле, а Трамп лучше, чем Месси»
Интересно Трамп не спросил за какой клуб сейчас Пеле играет))
Ответ Garre Garre
Интересно Трамп не спросил за какой клуб сейчас Пеле играет))
Надеюсь, скоро они будут играть в одном клубе
