  • Шалимов о 2:5 «Спартака» от «Динамо»: «Два гола со стандарта и грубейшая ошибка Джику. Все рухнуло. А так игра была достаточно равная»
Шалимов о 2:5 «Спартака» от «Динамо»: «Два гола со стандарта и грубейшая ошибка Джику. Все рухнуло. А так игра была достаточно равная»

Шалимов оценил разгром «Спартака» от «Динамо» (2:5).

Игорь Шалимов оценил разгром «Спартака» от «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала FONBET Кубка России в Пути РПЛ.

«Два пропущенных гола со стандарта и грубейшая ошибка Джику. Все рухнуло. Вот и все. А так игра была достаточно равная, если мы говорим про владение мячом», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Самый правильный комментарий это от Шалимова.
Рано хоронить Спартак, до 65 минуте по мне Спартак играл лучше, забей Фернандеш в первом и Барко, все могло быть в обратную сторону.
Уверен тренер разберется.
Считаю такой холодный душ в самом начале для него это даже не плохо. Сделает правильные выводы
Откуда уверенность, что тренер разберется?! Карседо?! )))) А если и в ответном матче на кубок влетят Динамо во второй раз?! ))
До 65 особо лучше не играл, было невнятное пиналово с двух сторон.
