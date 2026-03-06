Шалимов о 2:5 «Спартака» от «Динамо»: «Два гола со стандарта и грубейшая ошибка Джику. Все рухнуло. А так игра была достаточно равная»
Шалимов оценил разгром «Спартака» от «Динамо» (2:5).
Игорь Шалимов оценил разгром «Спартака» от «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала FONBET Кубка России в Пути РПЛ.
«Два пропущенных гола со стандарта и грубейшая ошибка Джику. Все рухнуло. Вот и все. А так игра была достаточно равная, если мы говорим про владение мячом», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рано хоронить Спартак, до 65 минуте по мне Спартак играл лучше, забей Фернандеш в первом и Барко, все могло быть в обратную сторону.
Уверен тренер разберется.
Считаю такой холодный душ в самом начале для него это даже не плохо. Сделает правильные выводы