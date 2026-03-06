  • Спортс
  • Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
64

Президент США Дональд Трамп отметил победу «Интер Майами» в Кубке МЛС и статус Лионеля Месси.

47-й президент Соединенных Штатов Америки принимает в Белом доме флоридскую команду, в ноябре 2025 года впервые выигравшую плей-офф МЛС. Месси впервые посетил официальную резиденцию главы США.

«Сегодня мы рады принять победителя Кубка МЛС-2025 «Интер Майами». Отличная работа (повернулся к Месси, кивнул ему и пожал руку – Спортс’‘).

Это моя привилегия – сказать, что ни один президент США до этого не мог произнести этих слов: «Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Меси».

Мой сын спросил сегодня: «Пап, ты знаешь, кто приедет в Белый дом?» Я говорю: «Нет. У меня многовато разных дел» (смех в зале – Спортс’‘). Он сказал: «Месси!» Он твой большой фанат, считает тебя большой личностью. Спасибо, что пришел (снова обернулся к Месси – Спортс’‘).

Мой сын – большой фанат соккера. Большой фанат Месси и джентльмена по имени Роналду (Лео улыбнулся – Спортс’‘). Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают.

Для нас всех в Белом доме большая честь принимать вас здесь», – сказал Трамп.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Белого дома в X
64 комментария
Месси так и не понял, кто такой этот Соккер,чьим фанатом является сын Трампа.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Месси так и не понял, кто такой этот Соккер,чьим фанатом является сын Трампа.
а если бы Месси учил историю, то знал бы что соккером прозвали эту игру ее создатели, отцы первой официальной организации Associational Football (сокращенно soccer football). Теперь эта организация называется FA и она проводит Кубок Англии например
Ответ alex_cup
а если бы Месси учил историю, то знал бы что соккером прозвали эту игру ее создатели, отцы первой официальной организации Associational Football (сокращенно soccer football). Теперь эта организация называется FA и она проводит Кубок Англии например
Кэп,благодарю!
Даже не знаю как мягче сказать. Такие люди не должны появляться на нашей планете, но к сожалению их всё больше и больше.
А ещё к бОльшему моему сожалению остальные молчат. Это грустно.
И я не про спортсменов, если что. Мало ли
Ответ Клирик
Даже не знаю как мягче сказать. Такие люди не должны появляться на нашей планете, но к сожалению их всё больше и больше. А ещё к бОльшему моему сожалению остальные молчат. Это грустно. И я не про спортсменов, если что. Мало ли
Обычный взбалмошный дед, не нагоняйте жути.
Ответ Сергей Орлов
Обычный взбалмошный дед, не нагоняйте жути.
Обычный взбалмошный дед

Я таких знаю
Ни один из них не захватывал президентов других стран и не бомбил ни одной страны
Суарес за спиной Трампа:
"Пацаны, держите меня семеро! Такого я ещё не кусал!")
Вау, Трамп решил положить конец войне фанатов Лео и Криша — за это меньше Нобелевки не полагается
Ответ Bloom_
Вау, Трамп решил положить конец войне фанатов Лео и Криша — за это меньше Нобелевки не полагается
Да уж, миротворец фигов...
Ответ Bloom_
Вау, Трамп решил положить конец войне фанатов Лео и Криша — за это меньше Нобелевки не полагается
Чтобы её закончить, придётся разбомбить всю Среднюю Азию (пардон за такие шутки). Впрочем, peace deal к этому уверенно движется😼
Трамп: «Месси - мой сын»
I got this shirt, it’s a beautiful shirt. Everyone says it’s the most beautiful shirt. People telling me ’Donald, this guy is the best soccerball player and he only sent his shirt to you’ I said ’wow what an honor. What a shirt’. Rolando was it? Sounds lah-tee-no to me. Let me tell you; I just hope he has his papers in order. I wish him well
Ответ БратДругБорщ
I got this shirt, it’s a beautiful shirt. Everyone says it’s the most beautiful shirt. People telling me ’Donald, this guy is the best soccerball player and he only sent his shirt to you’ I said ’wow what an honor. What a shirt’. Rolando was it? Sounds lah-tee-no to me. Let me tell you; I just hope he has his papers in order. I wish him well
Очень смешно) но не могу сказать это он так и сказал или это шутка)
Ответ Samburskiy
Очень смешно) но не могу сказать это он так и сказал или это шутка)
В этом фишка Трампа, рандомную копи-пасту от настоящей речи не отличить))
Из услышаного понял:
Месси - кумир сына Трампа
Роналду - джентельмен
Ты все про вкусный сникерс диктатуры. Господи, позорище
Потом заявит, что помирил фанатов Мессия и Роналдо
Уже до Месси добрался,хайпует на всем угодно
