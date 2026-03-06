Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
Президент США Дональд Трамп отметил победу «Интер Майами» в Кубке МЛС и статус Лионеля Месси.
47-й президент Соединенных Штатов Америки принимает в Белом доме флоридскую команду, в ноябре 2025 года впервые выигравшую плей-офф МЛС. Месси впервые посетил официальную резиденцию главы США.
«Сегодня мы рады принять победителя Кубка МЛС-2025 «Интер Майами». Отличная работа (повернулся к Месси, кивнул ему и пожал руку – Спортс’‘).
Это моя привилегия – сказать, что ни один президент США до этого не мог произнести этих слов: «Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Меси».
Мой сын спросил сегодня: «Пап, ты знаешь, кто приедет в Белый дом?» Я говорю: «Нет. У меня многовато разных дел» (смех в зале – Спортс’‘). Он сказал: «Месси!» Он твой большой фанат, считает тебя большой личностью. Спасибо, что пришел (снова обернулся к Месси – Спортс’‘).
Мой сын – большой фанат соккера. Большой фанат Месси и джентльмена по имени Роналду (Лео улыбнулся – Спортс’‘). Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают.
Для нас всех в Белом доме большая честь принимать вас здесь», – сказал Трамп.
А ещё к бОльшему моему сожалению остальные молчат. Это грустно.
И я не про спортсменов, если что. Мало ли
Я таких знаю
Ни один из них не захватывал президентов других стран и не бомбил ни одной страны
"Пацаны, держите меня семеро! Такого я ещё не кусал!")
Месси - кумир сына Трампа
Роналду - джентельмен