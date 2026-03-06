Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС

Месси встретился с Трампом в Белом доме.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси в составе делегации клуба прибыл в Белый дом.

В эти минуты 47-й президент США Дональд Трамп, принимающий победителя Кубка МЛС, произносит речь о ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.

Скриншот: x.com/WhiteHouse

Напомним, что ноябре прошлого года флоридцы впервые выиграли плей-офф МЛС, победив в финале «Ванкувер».

Месси впервые посетил официальную резиденцию президента США. В январе 2025-го его приглашали на вручение Президентской медали Свободы, но аргентинец не смог встретиться с Джо Байденом, занимавшим тогда этот пост.