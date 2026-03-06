  • Спортс
  • Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
48

Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС

Месси встретился с Трампом в Белом доме.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в составе делегации клуба прибыл в Белый дом.

В эти минуты 47-й президент США Дональд Трамп, принимающий победителя Кубка МЛС, произносит речь о ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.

Скриншот: x.com/WhiteHouse

Напомним, что ноябре прошлого года флоридцы впервые выиграли плей-офф МЛС, победив в финале «Ванкувер». 

Месси впервые посетил официальную резиденцию президента США. В январе 2025-го его приглашали на вручение Президентской медали Свободы, но аргентинец не смог встретиться с Джо Байденом, занимавшим тогда этот пост.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Белого дома в X
logoЛионель Месси
logoДональд Трамп
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
Политика
соцсети
logoМЛС
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Весь мир смотрит на Трампа с тем же выражением лица, как у Суареса
там и у других футболистов лица вполне говорящие
Комментарий скрыт
Напоминают студентов спортфака, которых в приказном порядке отправили на лекцию по теме - Эволюция трилобитов.
Так ведь так оно и есть по сути
Как будто Америка чем то отлична. Как будто у них не пилят, не заказывают киношки с военными и прочая прочая
Суаресу до- лампочки кого кусать …)
Трамп:"Ситуация на Ближнем Востоке сложная.Аль-Наср вышел на первое место."
Помню когда Роналду в белом доме был, фанатики Месси писали, какой он крутой и молодец, что не ездит к Трампу. Го переобуваться
Одно дело официальное приглашение как Чемпиона лиги, а другое дело напроситься и поехать в качестве эскорта саудитов и потом тебя по просьбе наследного принца в верхней одежде наспех приняли)
Комментарий скрыт
Месси и суарес как те два друга один отличник второй с последней парты
Трамп наш брат, кто забыл - я напомню!
Суарес: куснуть бы этого дядю...
Да он в отместку завоюет Уругвай!!!
Вообще-то приглашают всех чемпионов лиг, но некоторые чемпионы американских лиг пропускали приемы в Белом доме из-за политических разногласий или личных причин. Известные примеры включают игроков «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2017). То есть дело сугубо добровольное, как для команд, так и отдельных игроков
Так Месси главное бабло насыпать.
Как и Роналду.
рыжий пёс !!!!!!!!!!!!!!!!
