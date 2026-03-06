  • Спортс
  • Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо верит, что команда пройдет «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России после поражения в первой игре со счетом 2:5.

– Почему была минимальная ротация по сравнению с игрой с «Сочи» (3:2)? Сказался ли перенос матча на игре?

– Пару замен мы сделали. Да, у нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий. Сейчас нужно восстановиться и подготовиться. Мы верим, что еще можем пройти «Динамо».

– С чем связана ранняя замена Сауся? Считаете ли вы свои замены тоже ошибками?

– Самое важное – это команда, она на первом месте, мы ошибаемся вместе.

Саусь получил желтую карточку, поэтому мы его поменяли. Мы не хотели рисковать. Мы хотели завершить игру в полном составе и добавить свежести.

– Вы пропустили семь мячей за две игры. Вы понимаете, как это исправлять?

– Я согласен с тем, что мы пропустили слишком много голов. Должны пропускать меньше и играть на ноль. Если ты пропускаешь столько мячей, то выигрывать невозможно, – сказал испанец.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
27 комментариев
В футболе все давно придумано, нужно забивать, больше чем пропускаешь
"Не, ну при прошлом тренере у Спартака хоть какая-то игра была"
Или пока рано слова из цикла Спартака говорить?
А если серьёзно - наконец-то я увидела нормальное Динамо, Нгамалё то понятно что контракт выбивает, старается. НО!
Что чёрт возьми случилось со Спартаком +- на 65й минуте? Нормально же играли, моменты были, что за пас пяткой в своей штрафной? Что за общая расхлябанность? Команда просто испарилась с поля.

Я никогда не поверю что 1 день отдыха ТАК повлияет. Ну 1 пустить, ну 2, но ПЯТЬ? Ещё было бы от кого. (Хоть я и болельщица Динамо, но давайте честно, Динамо в этом сезоне это просто не игра, а пошли они на....).

Вопрос к физе Спартака, и в первую очередь к тренеру, который неправильно распределяет нагрузки на тренировках. Если у вас на втором матче после сборов - команда сдыхает на 65й, то очевидно проблемы и тренер тупо перетренировал команду.
Великая ремонтада Спартака
«У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий» - действительно искать не пришлось, оно уже было готово заранее.
Тренеры меняются, Спартак остаётся))
Лишний день))) ор))
Хуан, верим!
. Да, у нас было на день меньше времени
==============
И? К примеру у ЦСКА на два было меньше...плюс перед этим, игра на огороде в Грозном.
Ответ Слепой снайпер
. Да, у нас было на день меньше времени ============== И? К примеру у ЦСКА на два было меньше...плюс перед этим, игра на огороде в Грозном.
Так в Сочи было на 1 день отдыха больше.
Ответ Николай Николаевич
Так в Сочи было на 1 день отдыха больше.
Они плачут что типа ночь не спали))
Это вопрос к руководству.Почему защитников не купили нормальных.Ву более менее нормальный.Без него всё развалилось.Новый тренер просто ещё не успел всё наладить.Плоды его работы увидимь в следующем сезоне.
Ответ zigzag1
Это вопрос к руководству.Почему защитников не купили нормальных.Ву более менее нормальный.Без него всё развалилось.Новый тренер просто ещё не успел всё наладить.Плоды его работы увидимь в следующем сезоне.
Вопрос,почему они продали Дуарте,который наконец то адаптировался и был лучшим цз в команде
Ответ Spartakus1984
Вопрос,почему они продали Дуарте,который наконец то адаптировался и был лучшим цз в команде
Потому сам игрок захотел уйти,плюс его агент стал мутить.
Караоке и квизы будут?
