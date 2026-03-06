Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо верит, что команда пройдет «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России после поражения в первой игре со счетом 2:5.
– Почему была минимальная ротация по сравнению с игрой с «Сочи» (3:2)? Сказался ли перенос матча на игре?
– Пару замен мы сделали. Да, у нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий. Сейчас нужно восстановиться и подготовиться. Мы верим, что еще можем пройти «Динамо».
– С чем связана ранняя замена Сауся? Считаете ли вы свои замены тоже ошибками?
– Самое важное – это команда, она на первом месте, мы ошибаемся вместе.
Саусь получил желтую карточку, поэтому мы его поменяли. Мы не хотели рисковать. Мы хотели завершить игру в полном составе и добавить свежести.
– Вы пропустили семь мячей за две игры. Вы понимаете, как это исправлять?
– Я согласен с тем, что мы пропустили слишком много голов. Должны пропускать меньше и играть на ноль. Если ты пропускаешь столько мячей, то выигрывать невозможно, – сказал испанец.
Или пока рано слова из цикла Спартака говорить?
А если серьёзно - наконец-то я увидела нормальное Динамо, Нгамалё то понятно что контракт выбивает, старается. НО!
Что чёрт возьми случилось со Спартаком +- на 65й минуте? Нормально же играли, моменты были, что за пас пяткой в своей штрафной? Что за общая расхлябанность? Команда просто испарилась с поля.
Я никогда не поверю что 1 день отдыха ТАК повлияет. Ну 1 пустить, ну 2, но ПЯТЬ? Ещё было бы от кого. (Хоть я и болельщица Динамо, но давайте честно, Динамо в этом сезоне это просто не игра, а пошли они на....).
Вопрос к физе Спартака, и в первую очередь к тренеру, который неправильно распределяет нагрузки на тренировках. Если у вас на втором матче после сборов - команда сдыхает на 65й, то очевидно проблемы и тренер тупо перетренировал команду.
И? К примеру у ЦСКА на два было меньше...плюс перед этим, игра на огороде в Грозном.