«Динамо» смяло «Спартак» за 16 минут, серебро Коростелева, жесткие заявления ЦСКА и «Краснодара» по делу Кордобы, пожизненный бан Садыгова, Месси встретился с Трампом и другие новости

1. «Динамо» разгромило «Спартак» в Кубке (5:2), причем четыре гола бело-голубые забили всего за 16 минут ! Пятерку от «Динамо» «Спартак» получил впервые с 2012 года – тогда как раз уволили Эмери с Карседо. У Ролана Гусева вторая подряд крупная победа , а в дерби «Динамо» не проигрывает уже четыре матча . Глушаков в шоке от ситуации в «Спартаке», а динамовская пресс-служба нашла повод поиздеваться .

2. В другом кубковом матче «Локомотив» не без труда прошел «Арсенал» : Батраков не забил пенальти, Пиняев получил травму .

3. Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал серебро в масс-старте на 20 км свободным стилем на ЧМ по лыжным гонкам среди молодежи.

4. На фоне вспыхнувшего скандала о расизме в адрес Джона Кордобы в медиа появилось видео с разгромленной «Краснодаром» раздевалкой на стадионе ЦСКА . «Быки» обвинили армейцев в попытках отвлечь внимание «вместо того чтобы обратить внимание на расизм». Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб подает жалобу в КДК , а расизм в адрес Кордобы зафиксирован в рапорте делегата матча .

Александр Черников возмущен, что арбитр не обратил внимание еще во время игры, а Станислав Агкацев считает, что матч нужно было останавливать . ЦСКА отреагировал : «Негативно относятся к Кордобе не из-за цвета кожи, а из-за некорректного поведения». Виталий Дьяков тоже считает, что колумбиец много жалуется и «начинает напоминать Винисиуса» .

5. Бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов пожизненно отстранен от футбола по решению ФИФА.

6. Красивый жест «Зенита»: сыграют в форме женской команды в честь 8 марта с «Оренбургом».

6. Лионель Месси впервые встретился с Дональдом Трампом , который принял «Интер Майами» по случаю победы в МЛС.

7. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Флориду» (4:2), Проворов набрал 1+2 и стал первой звездой. «Питтсбург» проиграл «Баффало» (1:5), Малкин был удален до конца матча за удар Далина клюшкой по лицу . «Рейнджерс» обыграли «Торонто» (6:2), Гавриков забил 11-й гол в сезоне . Все результаты дня – здесь .

Кроме того, перед дедлайном «Детройт» вернул форварда Давида Перрона в результате обмена с «Оттавой», «Баффало» заполучил Люка Шенна и Логана Стэнли в результате обмена с «Виннипегом».

8. Команда Андрея Ларькова и Сергея Забалуева выиграла эстафету на чемпионате России по лыжам.

9. НБА. «Голден Стэйт» одолел «Хьюстон» в овертайме, 38+16+5 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» справиться с «Детройтом», «Денвер» победил «Лейкерс» благодаря трипл-даблу Йокича (28+12+13) и другие результаты .

10. В КХЛ СКА обыграл минское «Динамо» – четвертая победа за шесть последних матчей. «Сибирь» победила «Шанхай» в Китае впри 4352 зрителях . Все результаты дня – здесь .

11. Шведская биатлонистка Эльвира Оберг победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.

12. Футболистки сборной Ирана спели гимн страны перед матчем с Австралией, приложив руки к головам, хотя перед прошлой игрой решили молчать.

13. ФИФА разрешит вещателям переключаться на рекламу во время пауз на водопой на ЧМ-2026.

14. Дикий слух из Италии: Аллегри в случае назначения в «Реал» хотел бы вернуть Модрича .

Цитаты дня

Журавель о том, как на него повлияла Англия: «Я стал уважать очередь. У нас считается крутым ее обогнуть – в Англии это неприемлемо. Если масштабировать, то это уважение к правилам»

Булыкин о раздевалке «Краснодара» после матча с ЦСКА: «Обычная, неплохая даже. Мы не японцы, чтобы все за собой убирать – есть специальные люди»

Бэйл о Роналду: «В «Реале» он понял, что получит еще больше признания, если будет больше забивать. Ему были нужны только голы – поэтому у него так много рекордов»

Этери Тутберидзе: «Лью наслаждается моментом – этого не хватает нашим спортсменам. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть»

Савелий Коростелев: «Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет. Было сложно лидировать всю гонку одному»