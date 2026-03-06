Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)

Флик может уйти из «Барсы» летом, если Лапорта не останется президентом.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб в зависимости от результатов выборов президента.

По данным Флориана Плеттенберга, 61-летний немец открыт к тому, чтобы продлить с каталонцами рассчитанный до лета 2027 года контракт. Он любит город, клуб и болельщиков.

Однако Флик связывает свои перспективы с последним президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой и хочет вместе с ним формировать будущее «Барселоны».

Если Лапорта не будет переизбран на пост президента «Барселоны» 15 марта, уход Ханси из клуба будет возможен либо ближайшим летом, либо после истечения срока контракта в 2027-м.

Флик возглавил «Барсу» в 2024 году. Он выиграл с клубом Ла Лигу , Кубок Испании и два Суперкубка страны.