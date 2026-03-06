Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
Флик может уйти из «Барсы» летом, если Лапорта не останется президентом.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб в зависимости от результатов выборов президента.
По данным Флориана Плеттенберга, 61-летний немец открыт к тому, чтобы продлить с каталонцами рассчитанный до лета 2027 года контракт. Он любит город, клуб и болельщиков.
Однако Флик связывает свои перспективы с последним президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой и хочет вместе с ним формировать будущее «Барселоны».
Если Лапорта не будет переизбран на пост президента «Барселоны» 15 марта, уход Ханси из клуба будет возможен либо ближайшим летом, либо после истечения срока контракта в 2027-м.
Флик возглавил «Барсу» в 2024 году. Он выиграл с клубом Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка страны.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
автор, продышись
Тем более, обвинять Плеттенберга, немецкого журналиста, в «Грязных играх Жоана» - это «забавно» )
Такой всброс ,что сам Флик на пресс-конференции заявляет
Ну вам аналитикам виднее , очевидно
А флик сам говорил об этом
Хоть немного надо в теме быть, прежде чем писать подобную галиматью, не думаешь?
Какое же их разочарование ждёт совсем скоро - ибо Лапорта снова без шансов для других станет Президентом Барсы!