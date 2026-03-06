  • Спортс
  • Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
31

Флик может уйти из «Барсы» летом, если Лапорта не останется президентом.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб в зависимости от результатов выборов президента.

По данным Флориана Плеттенберга, 61-летний немец открыт к тому, чтобы продлить с каталонцами рассчитанный до лета 2027 года контракт. Он любит город, клуб и болельщиков.

Однако Флик связывает свои перспективы с последним президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой и хочет вместе с ним формировать будущее «Барселоны».

Если Лапорта не будет переизбран на пост президента «Барселоны» 15 марта, уход Ханси из клуба будет возможен либо ближайшим летом, либо после истечения срока контракта в 2027-м.

Флик возглавил «Барсу» в 2024 году. Он выиграл с клубом Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка страны.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
logoХанс-Дитер Флик
отставки
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
logoБарселона
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
«открыл» «на связывает»
автор, продышись
Ответ Хиранука Мошковски
«открыл» «на связывает» автор, продышись
Пусть проспится для начала
Ответ Хиранука Мошковски
«открыл» «на связывает» автор, продышись
автор - Игорь Новиков, вопросов не имею
И Лапорта переизбран будет, и Флик останется, это даже не обсуждается
Может в Спартак? Как раз…летом…
Ответ Rinat Zakirov
Может в Спартак? Как раз…летом…
Эх , опередили !
Ответ Rinat Zakirov
Может в Спартак? Как раз…летом…
Неее после таких игр, там к апрелю место вакантно будет
Очевидно же, что эти заманухи вкидываются с подачи самого Лапорты, который знает, что Флика любят болельщики и не хотят потерять. Грязные игры Жоана)
Ответ Октавиус
Очевидно же, что эти заманухи вкидываются с подачи самого Лапорты, который знает, что Флика любят болельщики и не хотят потерять. Грязные игры Жоана)
А то, что сам Флик говорил, что хочет работать в тандеме именно с Лапортой, это тоже «заманухи с подачи самого Лапорты» ?)

Тем более, обвинять Плеттенберга, немецкого журналиста, в «Грязных играх Жоана» - это «забавно» )
Ответ Октавиус
Очевидно же, что эти заманухи вкидываются с подачи самого Лапорты, который знает, что Флика любят болельщики и не хотят потерять. Грязные игры Жоана)
Может уйти .. а может и не уйти - много факторов для любого их этих решений и Лапорта далеко не решающий фактор☝️
на Флика будет большой спрос в Европе. Ливерпуль , Челси, сборные. Жаль в Реал уже невозможно
Ответ Степан Захаров
на Флика будет большой спрос в Европе. Ливерпуль , Челси, сборные. Жаль в Реал уже невозможно
Ну он как бы сказал, что после Барсы тренировать не будет
Куда Ханси намылился?)Там вся команда вокруг него крутится)
какой неприкрытый вброс команды Лапорты перед выборами) кого они там только не используют, и Месси и Флика)
Ответ korysh
какой неприкрытый вброс команды Лапорты перед выборами) кого они там только не используют, и Месси и Флика)
Ох уж этот знаменитый всброс Лапорты через немецкого журналиста немецкой газеты Билд.
Такой всброс ,что сам Флик на пресс-конференции заявляет
Ну вам аналитикам виднее , очевидно
Ответ korysh
какой неприкрытый вброс команды Лапорты перед выборами) кого они там только не используют, и Месси и Флика)
Про месси бубнит форт
А флик сам говорил об этом
Хоть немного надо в теме быть, прежде чем писать подобную галиматью, не думаешь?
Обратили внимание, как спортсовским борцам с расизмом из Мадрида не понравилась эта новость?) Все, как один кричат про "грязную игру" Лапорты и вброс от журналистов. Они же просто мечтают о том, чтобы Флик как можно скорее покинул Барсу. Потому и топят против Лапорты. Им осталось только подписи в поддержку Фонта собирать) А сам Жоан так вообще еще со времен Барселоны Райкаарда и Гвардиолы их пугает)
Какое же их разочарование ждёт совсем скоро - ибо Лапорта снова без шансов для других станет Президентом Барсы!
А что с правописанием заголовка?
Ну это был жирный гвоздь в крышку Фронта
