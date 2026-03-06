Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»

Максименко о 2:5 от «Динамо»: хочу извиниться, у «Спартака» нет оправданий.

Голкипер «Спартака » Александр Максименко извинился перед болельщиками после разгромного поражения от «Динамо » (2:5) в гостях в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У меня нет ответа, что сегодня было. Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришел на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий.

К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию», – сказал Максименко.