  Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»

Максименко о 2:5 от «Динамо»: хочу извиниться, у «Спартака» нет оправданий.

Голкипер «Спартака» Александр Максименко извинился перед болельщиками после разгромного поражения от «Динамо» (2:5) в гостях в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У меня нет ответа, что сегодня было. Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришел на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий.

К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию», – сказал Максименко.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Спартачи, я до сих пор не могу представить, за какие заслуги этот чудик стоит в воротах уже который год, неужели в команде ни разу не задумывались над трансфером хорошего вратаря, каких защитников не покупай, если такой тип стоит в воротах, достаточно просто бить в створ, там залетит все что можно и нельзя
Ответ kqkly
Спартачи, я до сих пор не могу представить, за какие заслуги этот чудик стоит в воротах уже который год, неужели в команде ни разу не задумывались над трансфером хорошего вратаря, каких защитников не покупай, если такой тип стоит в воротах, достаточно просто бить в створ, там залетит все что можно и нельзя
Даладно, там даже если Максименко вдруг что-то сможет, то всё равно какой-нибудь Литвинов "поможет". Про оборону Спартака даже говорить не хочется.
Ответ kqkly
Спартачи, я до сих пор не могу представить, за какие заслуги этот чудик стоит в воротах уже который год, неужели в команде ни разу не задумывались над трансфером хорошего вратаря, каких защитников не покупай, если такой тип стоит в воротах, достаточно просто бить в створ, там залетит все что можно и нельзя
Мы, спартачи, с тобой солидарны здесь. Вот только руководство клуба слепы по непонятным причинам
Лучшим извинением будет перевод Мешка в резерв и продажа летом. Смотреть не могу на это убожество, которое даже не знает, что такое игра на выходах. Ладно бы оно на линии ещё нормально стояло, так чуть ли не каждый удар в створ - это гол. Вон из Спартака блатной Мешок.
Ответ дон Рэба
Лучшим извинением будет перевод Мешка в резерв и продажа летом. Смотреть не могу на это убожество, которое даже не знает, что такое игра на выходах. Ладно бы оно на линии ещё нормально стояло, так чуть ли не каждый удар в створ - это гол. Вон из Спартака блатной Мешок.
Ни разу не удивлюсь, если он в условных Крыльях будет стоять, как боженька
Ответ Tempus Fugit
Ни разу не удивлюсь, если он в условных Крыльях будет стоять, как боженька
Не будет. Но КС - это примерно его уровень.
Ни разу не выручил, ни с сочи, ни с динамо. Дырявый
Ответ Paland Gree
Ни разу не выручил, ни с сочи, ни с динамо. Дырявый
Пациенты интересный народ, с памятью то ли проблемы, то ли с восприятием реальности. Например, когда Максименко выходи 1 в 1 отразил, это тоже не выручил или удар головой или другие моменты? Как критиковать готовы даже форму лица использовать, как отметить спасения не видят даже выходов 1 в 1.
Ответ Paland Gree
Ни разу не выручил, ни с сочи, ни с динамо. Дырявый
Помню 10 лет назад говорил, что это пародия на вратаря, который боится ударов. Вратарь который боится ударов это нонсенс. Все эти 10 лет спартачи доказывали что он достойный вратарь.

С другой стороны правы. Какой клуб - такой и вратарь
Максименко не вратарь его время прошло это очивидно
Ответ Андрей Гусев
Максименко не вратарь его время прошло это очивидно
и давно пришло
Ответ Андрей Гусев
Максименко не вратарь его время прошло это очивидно
Его время и не наступало, просто стечение обстоятельств и хаос в руководстве
Во втором матче шансы будут если ты с Данилкой на лавке посидите, спасибо хоть в очко не пропустил, Гатальский ты наш...
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Во втором матче шансы будут если ты с Данилкой на лавке посидите, спасибо хоть в очко не пропустил, Гатальский ты наш...
И капитана вместе с ними
почему они Помазуна не поставят в старт, я не пойму. и уже при котором тренере
Ответ 13lapa13
почему они Помазуна не поставят в старт, я не пойму. и уже при котором тренере
травма, увы. Но сейчас уровень менеджмента такой, что и не поставят. Хотя пингвин и у...ще справа по фамилии Денисов привозят половину голов минимум
Прилагать усилия - ты будешь в другом месте. А здесь, получая такую зарплату и имея шикарные условия ты ДОЛЖЕН рвать и метать КАЖДЫЙ матч, чтобы щепки летели, но вместо этого мы постоянно видим безволие и приложение усилий.
очень жаль,что Спартак уже давно играет и без тренера и без вратаря , это немного мешает выигрывать....
Ещё пятерик не схватите с такой игрой.
Ответ _Greg Moore
Ещё пятерик не схватите с такой игрой.
Навряд ли. Как раз на счёт того, что динамовцам в ответке могут накидать и пройти дальше - сомнений нет. А вот на счёт борьбы с ЦСКА и Зенитом за Кубок, тут конечно вопросы возникают.
Ответ Красная стрела
Навряд ли. Как раз на счёт того, что динамовцам в ответке могут накидать и пройти дальше - сомнений нет. А вот на счёт борьбы с ЦСКА и Зенитом за Кубок, тут конечно вопросы возникают.
какая там борьба, с конями пеналь поставят и все, этот не отобьет. С Зенитом тоже самое.
