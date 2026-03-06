Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»

Игрок «Тулузы» столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» после победы в Кубке.

Полузащитник «Тулузы» Пап Диоп столкнулся с проявлениями расизма в соцсетях после победы над «Марселем » в 1/4 финала Кубка Франции (2:2, пенальти – 4:3).

22-летний сенегальский футболист забил последний 11-метровый удар своей команды, а Итан Нванери не реализовал затем свою попытку.

Человек с эмблемой «Марселя» на аватаре прислал игроку послание и снабдил его эмодзи обезьяны: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне сегодня».

Изображение: x.com/JoueursSN

«После вчерашнего матча Пап Демба Диоп подвергся нападкам и столкнулся с расистскими сообщениями в социальных сетях.

Весь клуб и сообщество выражают ему полную поддержку в связи с этими невыносимыми и совершенно неприемлемыми атаками.

Наша организация самым решительным образом осуждает все формы расизма и дискриминации, которым нет места в спорте и в нашем обществе», – сказано в заявлении «Тулузы».

