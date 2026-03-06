Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес кратко ответил на вопросы болельщиков на платформе theresidency.io.
– Какой был самый сложный момент в твоей карьере?
– Мне пришлось пережить много сложных моментов. Возможно, они скорее личные, чем связанные с футболом, хотя у меня была травма плюсневой кости в «Расинге» и травма голеностопа на чемпионате мира.
– Каково это, когда тебя подбадривают болельщики на каждой игре?
– Я чувствую гордость. С самого первого дня я чувствовал, что эти люди любят меня.
– Как продвигается твое восстановление после травмы?
– Очень хорошо, с каждым днем все лучше. Спасибо.
– Каково это – играть с Месси?
– Он лучший в истории!!!
– Гол, который ты никогда не забудешь?
– Тот самый, который был забит в финале Кубка Америки против Колумбии.
– Что бы вы сказали молодому Лаутаро из «Расинга»?
– Я бы сказал повторять все, что делает Лаутаро из «Интера»: проявлять трудолюбие, скромность и уважение.
– Я молодой футболист. Какой совет ты бы мне дал?
– Правило номер один: получай удовольствие и ответственно работай каждый день проявляя, уважение и смирение.
– Самые сильные эмоции, которые ты когда-либо испытывал?
– Победа на чемпионате мира по футболу.
– Кто самый сильный защитник, с которым тебе приходилось сталкиваться в Серии А?
– Бремер.
– Каково было впервые надеть капитанскую повязку?
– Это необъяснимое чувство, как и каждый гол, который я забиваю на «Сан Сиро».
– Ты один из лучших бомбардиров «Интера» всех времен. Каково это?
– Я и представить себе не мог, что достигну этого! Но упорным трудом и самопожертвованием можно достичь всего.
– Опиши «Интер» одним словом.
– Страсть.
– Каково это – выиграть чемпионат мира?
– Самое важное в футболе – это выиграть чемпионат мира.
– Есть какие-нибудь мечты, которые ты хочешь осуществить?
– Лига чемпионов, – ответил Лаутаро.