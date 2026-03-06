  • Спортс
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ

Лаутаро Мартинес назвал Лионеля Месси лучшим в истории.

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес кратко ответил на вопросы болельщиков на платформе theresidency.io. 

– Какой был самый сложный момент в твоей карьере?

– Мне пришлось пережить много сложных моментов. Возможно, они скорее личные, чем связанные с футболом, хотя у меня была травма плюсневой кости в «Расинге» и травма голеностопа на чемпионате мира.

– Каково это, когда тебя подбадривают болельщики на каждой игре?

– Я чувствую гордость. С самого первого дня я чувствовал, что эти люди любят меня.

– Как продвигается твое восстановление после травмы?

– Очень хорошо, с каждым днем все лучше. Спасибо.

– Каково это – играть с Месси?

– Он лучший в истории!!!

– Гол, который ты никогда не забудешь?

– Тот самый, который был забит в финале Кубка Америки против Колумбии.

– Что бы вы сказали молодому Лаутаро из «Расинга»?

– Я бы сказал повторять все, что делает Лаутаро из «Интера»: проявлять трудолюбие, скромность и уважение.

– Я молодой футболист. Какой совет ты бы мне дал?

– Правило номер один: получай удовольствие и ответственно работай каждый день проявляя, уважение и смирение.

– Самые сильные эмоции, которые ты когда-либо испытывал?

– Победа на чемпионате мира по футболу.

– Кто самый сильный защитник, с которым тебе приходилось сталкиваться в Серии А?

Бремер.

– Каково было впервые надеть капитанскую повязку?

– Это необъяснимое чувство, как и каждый гол, который я забиваю на «Сан Сиро».

– Ты один из лучших бомбардиров «Интера» всех времен. Каково это?

– Я и представить себе не мог, что достигну этого! Но упорным трудом и самопожертвованием можно достичь всего.

– Опиши «Интер» одним словом.

– Страсть.

– Каково это – выиграть чемпионат мира?

– Самое важное в футболе – это выиграть чемпионат мира.

– Есть какие-нибудь мечты, которые ты хочешь осуществить?

Лига чемпионов, – ответил Лаутаро.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Альфредо Педуллы
Торо сам прекрасный игрок, отличный бомбардир таранного типа, особенно последние несколько лет! На последней Копе Америки был абсолютно лучшим в составе альбиселесте! 🇦🇷
Все по делу
Лутаро или Агуэро круче? Или Игуаин ? Икарди быстро усреднился. Кто вообще топ за последние десятилетия , без учета Месси ?
Ответ upuckuH
Лутаро или Агуэро круче? Или Игуаин ? Икарди быстро усреднился. Кто вообще топ за последние десятилетия , без учета Месси ?
В Аргентине? Ди Мария.
Если ему в напарники купят нормального напа, то будет всех рвать) А пока с бревнами Тюрам, Бонни, Эспозито сложновато играть Лаутаро)
