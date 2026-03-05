Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»

Зобнин о 2:5: когда побеждаем, говорят, что «Спартак» топ, проигрываем – говно.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин призвал не превозносить команду после побед и не прибивать после поражений.

Команда тренера Хуана Карлоса Карседо сегодня в гостях была разгромлена московским «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Куба России.

– Мы проиграли отрезками. Были хорошие. Но этого недостаточно. Сейчас готовимся к чемпионату.

– Можно ли сказать, что «Спартак» поплыл?

– Это есть, отрезками поплыли, проиграли. Были моменты, когда поплыли. Можно и так сказать. Хочется извиниться перед болельщиками. В дерби непозволительно так играть.

Давайте не будем превозносить «Спартак». Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, когда проигрываем, что мы говно.

Двигаемся в чемпионате. В Кубке ничего не потеряно, есть право на ошибку. Реально отыграть минус три гола, – сказал 32-летний полузащитник.

2:5 «Спартака» от «Динамо» – развалились за 15 минут. Хроника кошмара