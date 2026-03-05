  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
83

Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»

Зобнин о 2:5: когда побеждаем, говорят, что «Спартак» топ, проигрываем – говно.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин призвал не превозносить команду после побед и не прибивать после поражений.

Команда тренера Хуана Карлоса Карседо сегодня в гостях была разгромлена московским «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Куба России.

– Мы проиграли отрезками. Были хорошие. Но этого недостаточно. Сейчас готовимся к чемпионату.

– Можно ли сказать, что «Спартак» поплыл?

– Это есть, отрезками поплыли, проиграли. Были моменты, когда поплыли. Можно и так сказать. Хочется извиниться перед болельщиками. В дерби непозволительно так играть.

Давайте не будем превозносить «Спартак». Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, когда проигрываем, что мы говно.

Двигаемся в чемпионате. В Кубке ничего не потеряно, есть право на ошибку. Реально отыграть минус три гола, – сказал 32-летний полузащитник.

2:5 «Спартака» от «Динамо» – развалились за 15 минут. Хроника кошмара

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoРоман Зобнин
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
брань
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
болельщики
83 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Предлагаю просто сойтись во мнении, что просто говно и всё
Кто говорит, что вы - топ, Господи.
Ответ Misha Patton
Кто говорит, что вы - топ, Господи.
Глеб Чернявский
Ответ Ale87
Глеб Чернявский
Когда закусывает
Какая шляпа... у кого-то до 38-40 поле перепахивают , у нас уже в 31-32 , как беременные бегемоты на протезах ползают, потом с умными таблищами в студиях рассказывают - Вот раньше было дааа, а щас конечно уженето....
Рома, про тебя "топ" не говорили года с 18-го.
Сегодня мы Спартак и мы говно, добавил Зобнин
Ответ Ебздрогыч
Сегодня мы Спартак и мы говно, добавил Зобнин
Как и всегда.
Сколько смотрю футбол, в Спартаке всегда эти эмоциональные качели после побед и поражений были
Ответ funnynerd21
Сколько смотрю футбол, в Спартаке всегда эти эмоциональные качели после побед и поражений были
Это тот самый волшебный круг, называется «магия нового тренера»
"Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак»"

А вот правильные вещи Роман говорит. Давайте не превозносить Спартак, давайте уже остановимся на втором варианте, вот который при "проигрываем", и все.
Иногда приходит на ум, что болеть за Спартак - это наказание Господне.
Ответ Gleboff
Иногда приходит на ум, что болеть за Спартак - это наказание Господне.
Всё пройдёт и это тоже
Рома, ну скажи тренеру, что ты никакой не защитник. Попроси не ставить тебя на эту позицию.
Ответ Konstantin Zorin
Рома, ну скажи тренеру, что ты никакой не защитник. Попроси не ставить тебя на эту позицию.
И что максименко не вратарь
Ответ daniel-cristian
И что максименко не вратарь
и это тоже
Специально для таких как Зобнин выпустить маечки: "Кто мы?", но только вместо слова "Мясо" - "Говно"..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов про Карседо в «Спартаке»: «Закончит раньше, чем Станкович. Не доработает до следующей зимы»
5 марта, 20:37
Гусев о 5:2 со «Спартаком»: «Рад, что мы смогли переломить игру, порадовали замены. Все сделали свое дело. «Динамо» не будет забивать каждую игру столько мячей, хотя было бы хорошо»
5 марта, 20:34
Карседо о 2:5 от «Динамо»: «Никто не был на высоте. Я первый, кто допустил ошибки. «Спартак» был лучше в 1-м тайме, но потом выпустил игру из своих рук»
5 марта, 20:24
«Е5 опять». «Динамо» о победе 5:2 над «Спартаком»
5 марта, 20:21Фото
Глушаков про 2:5 «Спартака»: «Пока будет ######## в клубе, так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков 🔴⚪️»
5 марта, 20:08
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 1:1 – Педро забил в свои ворота, Соболев – в чужие, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Пономарев о судействе: «Арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся. Я один раз попробовал, но слишком на футбол засматривался»
8 минут назад
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
13 минут назадФото
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
30 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
32 минуты назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
54 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
59 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
сегодня, 09:28Фото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Соболев забил 7 голов в 26 матчах сезона. Больше в «Зените» только у Глушенкова – 10
1 минуту назад
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
3 минуты назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
19 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
36 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
36 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
48 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
сегодня, 09:28
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Рекомендуем