Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
Капитан «Спартака» Роман Зобнин призвал не превозносить команду после побед и не прибивать после поражений.
Команда тренера Хуана Карлоса Карседо сегодня в гостях была разгромлена московским «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Куба России.
– Мы проиграли отрезками. Были хорошие. Но этого недостаточно. Сейчас готовимся к чемпионату.
– Можно ли сказать, что «Спартак» поплыл?
– Это есть, отрезками поплыли, проиграли. Были моменты, когда поплыли. Можно и так сказать. Хочется извиниться перед болельщиками. В дерби непозволительно так играть.
Давайте не будем превозносить «Спартак». Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, когда проигрываем, что мы говно.
Двигаемся в чемпионате. В Кубке ничего не потеряно, есть право на ошибку. Реально отыграть минус три гола, – сказал 32-летний полузащитник.
А вот правильные вещи Роман говорит. Давайте не превозносить Спартак, давайте уже остановимся на втором варианте, вот который при "проигрываем", и все.