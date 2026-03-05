Сергей Степашин: «Динамо» победит «Зенит» в финале Кубка России.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин спрогнозировал итоги розыгрыша FONBET Кубка России.

Сегодня бело-голубые победили «Спартак » со счетом 5:2 в первом матче полуфинала Пути РПЛ.

– Как и обещали, победили?

– Главное не врать, товарищи.

– Еще ответный матч впереди.

– Господи. Финал будет «Динамо » – «Зенит ». Исход – конечно, победа «Динамо», – сказал Степашин.