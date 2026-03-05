  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
50

«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России

Сергей Степашин: «Динамо» победит «Зенит» в финале Кубка России.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин спрогнозировал итоги розыгрыша FONBET Кубка России.

Сегодня бело-голубые победили «Спартак» со счетом 5:2 в первом матче полуфинала Пути РПЛ.

– Как и обещали, победили?

– Главное не врать, товарищи.

– Еще ответный матч впереди.

– Господи. Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо», – сказал Степашин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoFONBET Кубок России
logoСергей Степашин
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Перебрал товарищ в ресторане!
Бывает…
Ответ Anton Ovi
Перебрал товарищ в ресторане! Бывает…
Хорош , а !
Императорское Палестинское Общество - не ошибается !
Два дня назад Соболев с ума сошел после гола Балтике. А тут Динамо Спартаку 5 отгрузили, не каждый день такое бывает, вскружило голову что СММщику, что Степашину. Просьба отнестись с пониманием)
Ответ Aleksey Yashin
Два дня назад Соболев с ума сошел после гола Балтике. А тут Динамо Спартаку 5 отгрузили, не каждый день такое бывает, вскружило голову что СММщику, что Степашину. Просьба отнестись с пониманием)
Врата этого Ада открыл своим интервью Глушенков ))
Ответ Невский баклан
Раздухарился)
Разбухарился
Ответ ТрактоПоктер
Разбухарился
Не Долокомотивился
Степашину надо молчать "в тряпочку". Победы любят тишину. У нас одна победа и уже кубок взяли, и чуть ли не чемпионство. Надо спокойно играть от матча к матчу без громких слов
Все верно. Динамо Махачкала - Зенит.
Ответ mr.pravda07861
Все верно. Динамо Махачкала - Зенит.
Не, там следующий матч на вылет между ними как раз
"А потом и Лигу чемпионов возьмем, скриньте" - радостно кричал краснощекий Степашин, пока охранник заботливо укладывал его в мерседес
Как достал ЭТОТ персонал, закрыл бы уже свой ротик.
ошибаться можно, врать нельзя! товарищ во второй части прогноза ошибся, но мы его простим.
Ответ ragnvald ulfsson
ошибаться можно, врать нельзя! товарищ во второй части прогноза ошибся, но мы его простим.
Это самое смешное про можно и нельзя за 4 года !
Ответ OldRedWhite
Это самое смешное про можно и нельзя за 4 года !
там Цаликова за опу взяли, так што может через пару лет и до оленевода руки дойдут, такшт..
Моисей Степашину:
- Исход? Я водил свой народ по пустыне всего-то 40 лет...
А вдруг он уже всё оплатил???)))
Ответ Территория СССР
А вдруг он уже всё оплатил???)))
Он? Никогда. Он халявщик.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
3 минуты назадФото
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
20 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
22 минуты назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
44 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
49 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
54 минуты назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
9 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
26 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
26 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
38 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
54 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем