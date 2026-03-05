«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
Сергей Степашин: «Динамо» победит «Зенит» в финале Кубка России.
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин спрогнозировал итоги розыгрыша FONBET Кубка России.
Сегодня бело-голубые победили «Спартак» со счетом 5:2 в первом матче полуфинала Пути РПЛ.
– Как и обещали, победили?
– Главное не врать, товарищи.
– Еще ответный матч впереди.
– Господи. Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо», – сказал Степашин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
