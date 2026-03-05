  • Спортс
Радимов про Карседо в «Спартаке»: «Закончит раньше, чем Станкович. Не доработает до следующей зимы»

Радимов о Карседо в «Спартаке»: закончит раньше Станковича, не доработает до зимы.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов уверен, что главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не доработает в клубе до конца 2026 года.

Сегодня «Спартак» со счетом 2:5 проиграл «Динамо» на выезде в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили», – сказал Радимов с улыбкой в эфире «Матч ТВ».

Серб Деян Станкович 16 мая 2024 года возглавил «Спартак». Он покинул московский клуб 11 ноября 2025-го и сейчас тренирует «Црвену Звезду».

2:5 «Спартака» от «Динамо» – развалились за 15 минут. Хроника кошмара

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Хочу напомнить толстощекому и улыбчивому чемпиону Болгарии ( с Левски аж сам Лудогорец побеждал ) - что и Карседо и тем более Станкович выигрывали трофеи как тренеры ... Ты же просто ноль без палочки, миллеровский холуй в студии газпромовского шапито. этот же убогонький Владик даже устный счет до 11-ти освоить не смог, и в роли начальника команды не сумел заявку на игру заполнить верно, из-за чего Зенит получил "технарь" 0-3 и штраф ...
Ответ Фокс45
Хочу напомнить толстощекому и улыбчивому чемпиону Болгарии ( с Левски аж сам Лудогорец побеждал ) - что и Карседо и тем более Станкович выигрывали трофеи как тренеры ... Ты же просто ноль без палочки, миллеровский холуй в студии газпромовского шапито. этот же убогонький Владик даже устный счет до 11-ти освоить не смог, и в роли начальника команды не сумел заявку на игру заполнить верно, из-за чего Зенит получил "технарь" 0-3 и штраф ...
Ему нужно обязательно научиться тренировать, чтобы смешного бесталанного физрука называть своим именем?
У толстощекого Владика европейских трофеев в 2 раза больше чем у твоего красно-белого бестрофейника за всю историю
Ответ Фокс45
Хочу напомнить толстощекому и улыбчивому чемпиону Болгарии ( с Левски аж сам Лудогорец побеждал ) - что и Карседо и тем более Станкович выигрывали трофеи как тренеры ... Ты же просто ноль без палочки, миллеровский холуй в студии газпромовского шапито. этот же убогонький Владик даже устный счет до 11-ти освоить не смог, и в роли начальника команды не сумел заявку на игру заполнить верно, из-за чего Зенит получил "технарь" 0-3 и штраф ...
Ты наверно чувствуешь себя таким сильным и важным, когда пишешь личные оскорбительные сообщения человеку, который никогда это не увидит и тебе не ответит. Молодец! «Уважение!»
Этот Карседо сломался. Давайте сдедующего)
Ответ Dark.Babysitter
Этот Карседо сломался. Давайте сдедующего)
Сломался Вадик !
Эта зима только закончилась, а он уже про следующую ))
надо с Бубновым поспорить, у него 200 рублей осталось после Генича.
На Кипре ещё полно отличных тренеров.
Если в руководстве Спартака неадекваты, то так и будет.
А в норме - по остатку этого сезона вообще не советовал бы выводы делать по тренеру. Какая разница, на каком месте закончат?
Вот по трансферам выводы делать будет надо.
Оборона - это самая проблемная тема Спартака , нет там футболистов с кем ее можно строить, хоть Кармело хоть кто с этими футболистами оборону не наладит
Согласен с ним полностью! Если Спартак так продолжит, то и после разгрома от Зенита, к примеру, Карседо и до лета может не доработать. Такова реальность, нравится это кому-то или нет.
Спартаку давно уже пора обратить внимание и "поработать" с вот такими персонажами на МАТЧ-тв и другими ребятами, которые позволяют себе вот такие унизительные высказывания в адрес людей из клуба.

В этом и есть большая проблема Спартака - в шумихе вокруг. И с этим руководство вообще ничего не делает. А ведь напомню, чемпионами Спартак стали в тот год, когда даже Федун со своей пассией молчали весь год в тряпочку. Все молчали в тряпочку.

Не будет адекватной медиа-среды вокруг клуба - не будет чемпионств. Сравните с Краснодаром, ну кто позволяет себе подобные высказывания в их адрес? Там нет и 10-ой доли того, что вокруг Спартака творится.
Ответ ivannumber1
Спартаку давно уже пора обратить внимание и "поработать" с вот такими персонажами на МАТЧ-тв и другими ребятами, которые позволяют себе вот такие унизительные высказывания в адрес людей из клуба. В этом и есть большая проблема Спартака - в шумихе вокруг. И с этим руководство вообще ничего не делает. А ведь напомню, чемпионами Спартак стали в тот год, когда даже Федун со своей пассией молчали весь год в тряпочку. Все молчали в тряпочку. Не будет адекватной медиа-среды вокруг клуба - не будет чемпионств. Сравните с Краснодаром, ну кто позволяет себе подобные высказывания в их адрес? Там нет и 10-ой доли того, что вокруг Спартака творится.
Среднестатистический болельщик спартака — российский глубинарий 45+ лет, любитель выпить дешевого пойла и посмотреть матч по телевизору, желательно бесплатно. А еще он любит ликеро-водочных Борзыкина и Кузьмича, настроить десятеричных теорий заговора и писать в комментариях как все завидуют спартаку.
Если по матч-тв вдруг перестанут говорить про Спартак, то в истории спартака ровным счетом ничего не изменится — он все так же не будет брать трофеи, а опарыши все так же будут строить теории заговора и находить новые оправдания неудачам, очерняя все вокруг. Такая вот спартаковская проза бытия, это было это есть и это будет
Ответ Andrey Alexandrovich
Среднестатистический болельщик спартака — российский глубинарий 45+ лет, любитель выпить дешевого пойла и посмотреть матч по телевизору, желательно бесплатно. А еще он любит ликеро-водочных Борзыкина и Кузьмича, настроить десятеричных теорий заговора и писать в комментариях как все завидуют спартаку. Если по матч-тв вдруг перестанут говорить про Спартак, то в истории спартака ровным счетом ничего не изменится — он все так же не будет брать трофеи, а опарыши все так же будут строить теории заговора и находить новые оправдания неудачам, очерняя все вокруг. Такая вот спартаковская проза бытия, это было это есть и это будет
глубинарий - это прямо хорошо!
дайте другим поиграть в футбольнвй менеджер, а то засиделись уже. я б купил нового вратаря, защитников, 5-6 полузащитников, крутых нападающих из 3 лигм и тренера с мальты, чтоб денег хватило на вратаря
