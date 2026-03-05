Радимов про Карседо в «Спартаке»: «Закончит раньше, чем Станкович. Не доработает до следующей зимы»

Радимов о Карседо в «Спартаке»: закончит раньше Станковича, не доработает до зимы.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов уверен, что главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не доработает в клубе до конца 2026 года.

Сегодня «Спартак» со счетом 2:5 проиграл «Динамо» на выезде в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили », – сказал Радимов с улыбкой в эфире «Матч ТВ».

Серб Деян Станкович 16 мая 2024 года возглавил «Спартак». Он покинул московский клуб 11 ноября 2025-го и сейчас тренирует «Црвену Звезду ».

