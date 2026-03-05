Радимов про Карседо в «Спартаке»: «Закончит раньше, чем Станкович. Не доработает до следующей зимы»
Радимов о Карседо в «Спартаке»: закончит раньше Станковича, не доработает до зимы.
Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов уверен, что главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не доработает в клубе до конца 2026 года.
Сегодня «Спартак» со счетом 2:5 проиграл «Динамо» на выезде в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили», – сказал Радимов с улыбкой в эфире «Матч ТВ».
Серб Деян Станкович 16 мая 2024 года возглавил «Спартак». Он покинул московский клуб 11 ноября 2025-го и сейчас тренирует «Црвену Звезду».
2:5 «Спартака» от «Динамо» – развалились за 15 минут. Хроника кошмара
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
У толстощекого Владика европейских трофеев в 2 раза больше чем у твоего красно-белого бестрофейника за всю историю
Эта зима только закончилась, а он уже про следующую ))
А в норме - по остатку этого сезона вообще не советовал бы выводы делать по тренеру. Какая разница, на каком месте закончат?
Вот по трансферам выводы делать будет надо.
В этом и есть большая проблема Спартака - в шумихе вокруг. И с этим руководство вообще ничего не делает. А ведь напомню, чемпионами Спартак стали в тот год, когда даже Федун со своей пассией молчали весь год в тряпочку. Все молчали в тряпочку.
Не будет адекватной медиа-среды вокруг клуба - не будет чемпионств. Сравните с Краснодаром, ну кто позволяет себе подобные высказывания в их адрес? Там нет и 10-ой доли того, что вокруг Спартака творится.
Если по матч-тв вдруг перестанут говорить про Спартак, то в истории спартака ровным счетом ничего не изменится — он все так же не будет брать трофеи, а опарыши все так же будут строить теории заговора и находить новые оправдания неудачам, очерняя все вокруг. Такая вот спартаковская проза бытия, это было это есть и это будет