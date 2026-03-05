  • Спортс
  • Гусев о 5:2 со «Спартаком»: «Рад, что мы смогли переломить игру, порадовали замены. Все сделали свое дело. «Динамо» не будет забивать каждую игру столько мячей, хотя было бы хорошо»
Гусев о 5:2 со «Спартаком»: «Рад, что мы смогли переломить игру, порадовали замены. Все сделали свое дело. «Динамо» не будет забивать каждую игру столько мячей, хотя было бы хорошо»

Ролан Гусев оценил разгромную победу над «Спартаком».

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о победе над «Спартаком» в первом матче полуфинала FONBET Кубка России (5:2).

– Вам не предложили продлить контракт после этой игры? Не пугает, что вы завышаете ожидания?

– Я не думаю о контрактах. Думаю о команде, мне не до контрактов.

Мы атакующая команда, но мы тренируемся и в обороне. Мы не будем забивать каждую игру столько мячей, хотя было бы хорошо.

– Почему не играл резервный вратарь?

– Это наш выбор на сегодня с тренером вратарей. Пока я не вижу смысла убирать Лунева. У нас три полноценных вратаря, но сегодня Лунев первый номер, я не рассматриваю другой вариант.

– Что вы сказали футболистам в перерыве?

– Перед матчем уже говорил, что в таком историческом дерби тяжело написать сценарий. Такие игры всегда выходят за рамки тактики. Чуть неправильно мы начали действовать после пропущенного гола. Этот момент мы и поправили в перерыве.

– Что вас больше всего порадовало?

– Меня не порадовал пропущенный мяч в конце. Но я рад, что мы смогли переломить игру, порадовали замены. Все сделали свое дело, – сказал Гусев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
В Гусеве импонирует адекватность, быстро понял, что Лещук не вратарь
Ответ Ебздрогыч
В Гусеве импонирует адекватность, быстро понял, что Лещук не вратарь
Что-то вы все быстро переобулись, теперь дифирамбы запели ему. Забыли быстро, как он про Личку и Карпина говоря, показал нутро свое истинное. Ну, это уже никуда не денешь....
Ответ Роман Орлов
Что-то вы все быстро переобулись, теперь дифирамбы запели ему. Забыли быстро, как он про Личку и Карпина говоря, показал нутро свое истинное. Ну, это уже никуда не денешь....
Никто не переобувался. Та ситуация ничего не говорит о его профессиональных навыках. Неопытность взаимодействия со СМИ - ок, но это не помогает/не мешает забивать и играть. Если Гусев вместе с Жирковым и Шароновым смогут и дальше добиваться результата, для любого Динамовца это будет идеально (свой воспитанник у руля команды - мечта). А что там СМИ и прочие раздувают - ну пусть, в свое удовольствие. От этого счёт вчерашний на табло не станет другим.
Интересно, целы ли двери в раздевалке «Динамо»? 😀😀😀
Удачи Родан. Классно нагнули фунтиков! Одно удовольствие было наблюдать как массово глоры спартачка пошли на выход после 4 гола. Браво. Вперед ДИНАМО.
Ответ ДМ-1чемпион
Удачи Родан. Классно нагнули фунтиков! Одно удовольствие было наблюдать как массово глоры спартачка пошли на выход после 4 гола. Браво. Вперед ДИНАМО.
Но их сегодня было больше наших, и места им хорошии дали, не то что они нам на Открывашке. Сделай круг почëта вокруг стадиона, а потом ещё и под крышу запустят, как раз на против углового флажка, и без бинокля смотреть. Позор, сегодня им блин почти всю С трибуны отдали, так они . уки ещё и на А пробрались, и так радовались, когда сравняли, но мы их не трогали. Мы же ДИНАМО МОСКВА!!!
Ответ Viktor Martunov
Но их сегодня было больше наших, и места им хорошии дали, не то что они нам на Открывашке. Сделай круг почëта вокруг стадиона, а потом ещё и под крышу запустят, как раз на против углового флажка, и без бинокля смотреть. Позор, сегодня им блин почти всю С трибуны отдали, так они . уки ещё и на А пробрались, и так радовались, когда сравняли, но мы их не трогали. Мы же ДИНАМО МОСКВА!!!
Я вообще не понял, что это было, тупо половину центральной трибуны отдали кб-скакунам, есть же трибуна под большим экраном, чем она руководству не угодила в качестве гостевого сектора? Но в любом случае, грустно все у вас с посещаемостью на такие матчи, если еще когда мы переходим с одной стороны ленинградки на другую и половину билетов выкупаем, то это понимаемо «здесь без спроса входят в гости», то вот почему каждый раз вы со спартаком как-будто в гостях, это загадка
Гуся теперь с этим контрактом каждый раз будут задалбывать? интересно, когда он сорвется
99-год. Спартак -Динамо, Головской сравнял счет, а потом через минуту. Комментатор ОРТ Виктор Гусев : "Гусев - гол!". Динамо ведёт у Спартака 2:1! Верните мне мое детство! Гусеву удачи! Виктору тоже!
Ответ Manchot
99-год. Спартак -Динамо, Головской сравнял счет, а потом через минуту. Комментатор ОРТ Виктор Гусев : "Гусев - гол!". Динамо ведёт у Спартака 2:1! Верните мне мое детство! Гусеву удачи! Виктору тоже!
Головской тогда хорошо пальнул издали
Ответ Вэлс
Головской тогда хорошо пальнул издали
Помню тот матч. А после игры Титов отозвался о бывшем спартаковце Головском так: «Раз в год и палка стреляет».

Может, по сути и верно, – Головской не был большим игроком, отчего и не задержался ни в «Спартаке», ни в «Динамо». Но как-то уж очень неуважительно.
Спасибо Ролану от болельщиков ЦСКА! Хотя, есть некоторое расстройство, от того что дерби с мясом похоже не бывать в кубке…
Так каждую игру и не надо)
Вы 8 марта сыграйте так же, нужно закрепить успех, так сказать ;)
Ответ Ильдар М
Так каждую игру и не надо) Вы 8 марта сыграйте так же, нужно закрепить успех, так сказать ;)
Не на других смотреть надо, а от себя отталкиваться, Локомотив умеет облажаться, когда другие теряют очки, к сожалению
Ответ Ильдар М
Так каждую игру и не надо) Вы 8 марта сыграйте так же, нужно закрепить успех, так сказать ;)
Не, 8го не надо, иначе ЦСКА снова потеряет шансы на чемпионство. Давайте в этом году мы всё же выстрадаем чемпионство, а в следующем вы.
Рад лично за Ролана. Всегда нравилось как он рвал фланги за ЦСКА. Желаю ему состояться как тренер!
Рад лично за Ролана. Всегда нравилось как он рвал фланги за ЦСКА. Желаю ему состояться как тренер!
Ответ bathedd
Рад лично за Ролана. Всегда нравилось как он рвал фланги за ЦСКА. Желаю ему состояться как тренер!
Да он он и в Динамо лучшим фланговым был
Ролан неоднозначный персонаж
