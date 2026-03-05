  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
13

Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»

Джику про 2:5 от «Динамо»: «Спартак» может пройти дальше, это возможно.

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о своей ошибке после разгромного поражения от «Динамо» (2:5) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Четвертый мяч «Динамо» забил форвард Константин Тюкавин. Голевая атака бело‑голубых началась с перехвата мяча, когда Джику пытался отдать пас пяткой у своей штрафной.

– Мы должны сделать все, чтобы отыграться и пройти дальше, это возможно.

– Вы ошиблись, когда отдали пас пяткой. Защитник может так играть?

– Конечно, есть моя ошибка, я этого не отрицаю. Мы должны идти вперед как команда после этой игры.

– Как объяснить, что вы так быстро пропустили несколько голов?

– Да, к сожалению, получились эти отрезки. В первом тайме не очень хорошо начали игру, могли забить еще, но этого не случилось. Во втором тайме в конце получилось забить.

– С чем связано, что так получилось?

– Мы могли бы забить, и тогда все пошло бы иначе. «Динамо» забило и ловило нас на контрактах. Впереди еще один матч. Хочется поблагодарить болельщиков, – сказал Джику.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoАлександр Джику
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Демоны были, мы этого не отрицаем )
После такой ошибки в дерби надо бы присесть матчей на 5 как минимум, чтобы в голове это надолго зафиксировалось
У людей все хорошо: люди подписали контракты, люди выходят, люди играют. Про результат и выигрывать речи не было. Нужно реально смотреть на вещи - за 3,5 лукойловских года в команде не появилось ни одного игрока, который может стабильно провести 5-6 игр подряд на хорошем уровне.
Что в башке у игрока, когда он будучи ЦЗ исполняет такие вещи?
Кошмар, как так можно играть в своей штрафной, да и Литвинов сегодня мертвый (
Этот фраер привозит постоянно, то красные, то пятки, не понимаю почему он до сих пор играет. Как и Литвинов с Денисовым(Биба и Боба)
Там с французского неправильно перевели. Он сказал, что Спартак может пройди дальше на х...
а вот у болельщиков к вам благодарности нет
конечно возможно, с таким регламентом, мы уже прошли...не парься , сри дальше))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2:5 «Спартака» от «Динамо» – развалились за 15 минут. Хроника кошмара
6 марта, 10:50
Карседо о 2:5 от «Динамо»: «Никто не был на высоте. Я первый, кто допустил ошибки. «Спартак» был лучше в 1-м тайме, но потом выпустил игру из своих рук»
5 марта, 20:24
«Е5 опять». «Динамо» о победе 5:2 над «Спартаком»
5 марта, 20:21Фото
Мостовой о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано – не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал – счет уже 5:1»
5 марта, 20:09
Глушаков про 2:5 «Спартака»: «Пока будет ######## в клубе, так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков 🔴⚪️»
5 марта, 20:08
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 1:1 – Педро забил в свои ворота, Соболев – в чужие, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
13 минут назадФото
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
30 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
32 минуты назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
54 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
59 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
сегодня, 09:28Фото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Соболев забил 7 голов в 26 матчах сезона. Больше в «Зените» только у Глушенкова – 10
1 минуту назад
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
3 минуты назад
Пономарев о судействе: «Арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся. Я один раз попробовал, но слишком на футбол засматривался»
8 минут назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
19 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
36 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
36 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
48 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
сегодня, 09:28
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Рекомендуем