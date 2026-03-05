Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»

Джику про 2:5 от «Динамо»: «Спартак» может пройти дальше, это возможно.

Защитник «Спартака » Александер Джику высказался о своей ошибке после разгромного поражения от «Динамо» (2:5) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Четвертый мяч «Динамо» забил форвард Константин Тюкавин. Голевая атака бело‑голубых началась с перехвата мяча, когда Джику пытался отдать пас пяткой у своей штрафной.

– Мы должны сделать все, чтобы отыграться и пройти дальше, это возможно.

– Вы ошиблись, когда отдали пас пяткой. Защитник может так играть?

– Конечно, есть моя ошибка, я этого не отрицаю. Мы должны идти вперед как команда после этой игры.

– Как объяснить, что вы так быстро пропустили несколько голов?

– Да, к сожалению, получились эти отрезки. В первом тайме не очень хорошо начали игру, могли забить еще, но этого не случилось. Во втором тайме в конце получилось забить.

– С чем связано, что так получилось?

– Мы могли бы забить, и тогда все пошло бы иначе. «Динамо » забило и ловило нас на контрактах. Впереди еще один матч. Хочется поблагодарить болельщиков, – сказал Джику.