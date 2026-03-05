Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о своей ошибке после разгромного поражения от «Динамо» (2:5) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Четвертый мяч «Динамо» забил форвард Константин Тюкавин. Голевая атака бело‑голубых началась с перехвата мяча, когда Джику пытался отдать пас пяткой у своей штрафной.
– Мы должны сделать все, чтобы отыграться и пройти дальше, это возможно.
– Вы ошиблись, когда отдали пас пяткой. Защитник может так играть?
– Конечно, есть моя ошибка, я этого не отрицаю. Мы должны идти вперед как команда после этой игры.
– Как объяснить, что вы так быстро пропустили несколько голов?
– Да, к сожалению, получились эти отрезки. В первом тайме не очень хорошо начали игру, могли забить еще, но этого не случилось. Во втором тайме в конце получилось забить.
– С чем связано, что так получилось?
– Мы могли бы забить, и тогда все пошло бы иначе. «Динамо» забило и ловило нас на контрактах. Впереди еще один матч. Хочется поблагодарить болельщиков, – сказал Джику.