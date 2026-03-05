  • Спортс
  Карседо о 2:5 от «Динамо»: «Никто не был на высоте. Я первый, кто допустил ошибки. «Спартак» был лучше в 1-м тайме, но потом выпустил игру из своих рук»
Карседо о 2:5 от «Динамо»: «Никто не был на высоте. Я первый, кто допустил ошибки. «Спартак» был лучше в 1-м тайме, но потом выпустил игру из своих рук»

Карседо высказался о разгроме от «Динамо».

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Динамо» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:5).

– Конечно, это не тот результат, который мы хотели. Мы начали неважно, пропустили гол. Но смогли сравнять счет. На мой взгляд, мы были лучше в первом тайме, у нас были моменты забить второй гол. Но после этого выпустили игру из своих рук. И она, к сожалению, закончилась таким образом.

Никаких оправданий смысла искать нет. У нас достаточно укомплектован состав, чтобы играть в таких матчах. Есть еще одна игра, надежда остается.

Никто не был на высоте. Сейчас мы должны отдохнуть и готовиться к следующим матчам.

Это не те результат и выступление, которые мы ожидали и хотели. Мы плохо начали игру, после 10-15 минут сравняли счет. Где‑то мы превосходили «Динамо», но ключевым стал второй гол, который мы не забили. На стандартах тоже плохо сыграли.

– Какие слабые места «Динамо» вы подметили при подготовке? Что получилось?

– Мы знали соперника, мы его уважаем. Очень хорошая команда. Но мы ориентировались только на нашу игру, ее нужно улучшить.

– «Спартак» еще может играть в Суперфинале Кубка, а «Динамо» туда может даже не попасть. Какие выводы вы можете сделать?

– Мы точно должны проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Я первый, кто допустил ошибки, – сказал Карседо.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoХуан Карлос Карседо
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
После второй банки команда встала, пельмень как обычно не выручил, к тренеру пока претензий нет.
Ответ Аким Юрков
Сегодня и не выручал и отдавал передачи как попало. Может и присесть на время. Дикань сыграл бы точно не хуже.
Сегодня и не выручал и отдавал передачи как попало. Может и присесть на время. Дикань сыграл бы точно не хуже.
Ответ Аким Юрков
После второй банки команда встала, пельмень как обычно не выручил, к тренеру пока претензий нет.
Конечно. Какие претензии, когда тренер сам себе убрал игру на флангах, а потом и остатки мысли в центре, когда убрал Барко вместо Маркиньоса. За то на Максименко опять повышаем всех собак, а после этого удивляемся, а почему молодые игроки не выбирают Спартак при равном интересе других клубов
Ошибки да, выбор состава, и замены надо было делать в перерыве... Отвратительный матч.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Ошибки да, выбор состава, и замены надо было делать в перерыве... Отвратительный матч.
Хрен его знает. Может оно и к лучшему. Показали кто на что способен. И Карседо сделает для себя выводы. Кубок при такой системе всё равно не потеряют пока. А вот в следующем матче чемпионата должны доказать всем, что это был просто несчастный случай сегодня.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Зачем надо было делать замены в перерыве, команда не плохо играла до второй банки, далее....
Зачем надо было делать замены в перерыве, команда не плохо играла до второй банки, далее....
Я так понимаю у нас два варианта: либо тренер как Станкович после первого тайма меняет по 3-4 игрока, либо ждет пока свежие игроки соперника накидают авоську целую, и тогда кого-то меняет . Может есть какой-то третий вариант матч-менеджмента? Ну так чтобы под свежих игроков соперника, выпускать своих на понятные им позиции? И да вопрос по вратарю : тут сейчас скажут , что Максименко в голах не виноват, но какая-то нездоровая ситуация когда за два матча из 10 ударов в створ вратарь пропускает 7
Ответ ART DK
Я так понимаю у нас два варианта: либо тренер как Станкович после первого тайма меняет по 3-4 игрока, либо ждет пока свежие игроки соперника накидают авоську целую, и тогда кого-то меняет . Может есть какой-то третий вариант матч-менеджмента? Ну так чтобы под свежих игроков соперника, выпускать своих на понятные им позиции? И да вопрос по вратарю : тут сейчас скажут , что Максименко в голах не виноват, но какая-то нездоровая ситуация когда за два матча из 10 ударов в створ вратарь пропускает 7
Максименко конечно виноват и нужно задуматься о хорошем стабильном вратаре, но обороны вообще нет у нас, динамовцы спокойно делают 2-3 паса в штрафной как у себя дома
Ответ SPOOKY
Максименко конечно виноват и нужно задуматься о хорошем стабильном вратаре, но обороны вообще нет у нас, динамовцы спокойно делают 2-3 паса в штрафной как у себя дома
Да тут как спорить то? Конечно с обороной беда , который сезон. Но если сильный вратарь за спиной , есть шанс спастись даже с такой . А когда каждый удар в створ это процентов на 70 гол - тяжело вообще на что-то рассчитывать. Если бы у Краснодара в воротах был не Агкацев , а нынешний Максимально- шли бы сейчас на 4-5 месте
ну если опять будет Максименко в воротах уже совсем будет очевиден неспортивный принцип формирования состава
Ответ Иван Ларин
ну если опять будет Максименко в воротах уже совсем будет очевиден неспортивный принцип формирования состава
Опять про Максименко… А кого в ворота-то ставить ? Есть выбор? Диканя что ли?
Ответ SerGa
Опять про Максименко… А кого в ворота-то ставить ? Есть выбор? Диканя что ли?
Да уж лучше Диканя, а так печеньку из дубля можно пробовать, хуже наверно не будет
Кто-нибудь может объяснить, что это было?
Ответ Саввсем
Кто-нибудь может объяснить, что это было?
Когда 5 человек стоят в штрафной против 2 соперников и никто никого не держит,тут все понятно
Ответ Саввсем
Кто-нибудь может объяснить, что это было?
Могу но просто нет настроения, какой-то позор, шапкозакидательство, нафига вышел Саусь? Что он сделал за матч? Зачем Литвинов вместо Ву?
Нам итак Денисов с Максименко помогают как могут, а тут ещё 2 подарка. Я бы понял Литвинова на позиции Джику в паре с Ву, но Джику с Литвиновым это полная фигня + потеря в росте.
Вот к Карседо у меня минимум вопросов. Видно какую игру он пытается поставить.

Вопрос в том, почему миллионеры в футболках, после 2-го гола полностью стали безвольными младенцами для битья. Джику решил, что раз 1-3 сарай сгорел (хотя еще 2-ой матч есть) и надо добавить еще безволия и спалить всю хату.

Этих миллионеров в футболках, даже отмененный 5-ый гол никак в чувство не привел и они продолжили свой эпос безволия.

Что тут спрашивать у тренера??? Миллионеры в футболках должны хоть раз выйти и ответить за все свои провалы и безволие. Не в прессе, а перед фанатами, один на один.
Ответ ivannumber1
Вот к Карседо у меня минимум вопросов. Видно какую игру он пытается поставить. Вопрос в том, почему миллионеры в футболках, после 2-го гола полностью стали безвольными младенцами для битья. Джику решил, что раз 1-3 сарай сгорел (хотя еще 2-ой матч есть) и надо добавить еще безволия и спалить всю хату. Этих миллионеров в футболках, даже отмененный 5-ый гол никак в чувство не привел и они продолжили свой эпос безволия. Что тут спрашивать у тренера??? Миллионеры в футболках должны хоть раз выйти и ответить за все свои провалы и безволие. Не в прессе, а перед фанатами, один на один.
Что там они ответят? 😂
Рожи вниз опустят, десять минут послушают «какие они хорошие», и пойдут по своим делам. Эти ганстролеры и бесхребетные Литвино-Зобнино-Умяровы давным давно за ромбик и какую-то честь и совесть не играют.
если тренер топ, то эта игра и поражение, должна стать большим уроком, даже может очень вовремя и нужное, во многом не вина тренера на данный момент что так вышло, но вот что сделает дальше будет интересней
Это в каком месте Спартак был лучше в первом тайме, если первые примерно 20 минут динамовцы их практически не выпускали из штрафной?
Два положительных момента: Угальде забил; нормальное судейство
Ответ Саввсем
Два положительных момента: Угальде забил; нормальное судейство
Судейство не было нормальным. Гусевцы лупили спартачей по ногам, а судья почти всегда "не видел".
Пятнадцать минут ПРОВАЛА, ëпрст... Отсюда и ИТОГ.
