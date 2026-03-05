Карседо о 2:5 от «Динамо»: «Никто не был на высоте. Я первый, кто допустил ошибки. «Спартак» был лучше в 1-м тайме, но потом выпустил игру из своих рук»

Карседо высказался о разгроме от «Динамо».

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Динамо » в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:5).

– Конечно, это не тот результат, который мы хотели. Мы начали неважно, пропустили гол. Но смогли сравнять счет. На мой взгляд, мы были лучше в первом тайме, у нас были моменты забить второй гол. Но после этого выпустили игру из своих рук. И она, к сожалению, закончилась таким образом.

Никаких оправданий смысла искать нет. У нас достаточно укомплектован состав, чтобы играть в таких матчах. Есть еще одна игра, надежда остается.

Никто не был на высоте. Сейчас мы должны отдохнуть и готовиться к следующим матчам.

Это не те результат и выступление, которые мы ожидали и хотели. Мы плохо начали игру, после 10-15 минут сравняли счет. Где‑то мы превосходили «Динамо», но ключевым стал второй гол, который мы не забили. На стандартах тоже плохо сыграли.

– Какие слабые места «Динамо» вы подметили при подготовке? Что получилось?

– Мы знали соперника, мы его уважаем. Очень хорошая команда. Но мы ориентировались только на нашу игру, ее нужно улучшить.

– «Спартак» еще может играть в Суперфинале Кубка, а «Динамо» туда может даже не попасть. Какие выводы вы можете сделать?

– Мы точно должны проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Я первый, кто допустил ошибки, – сказал Карседо.