Карседо о 2:5 от «Динамо»: «Никто не был на высоте. Я первый, кто допустил ошибки. «Спартак» был лучше в 1-м тайме, но потом выпустил игру из своих рук»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Динамо» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:5).
– Конечно, это не тот результат, который мы хотели. Мы начали неважно, пропустили гол. Но смогли сравнять счет. На мой взгляд, мы были лучше в первом тайме, у нас были моменты забить второй гол. Но после этого выпустили игру из своих рук. И она, к сожалению, закончилась таким образом.
Никаких оправданий смысла искать нет. У нас достаточно укомплектован состав, чтобы играть в таких матчах. Есть еще одна игра, надежда остается.
Никто не был на высоте. Сейчас мы должны отдохнуть и готовиться к следующим матчам.
Это не те результат и выступление, которые мы ожидали и хотели. Мы плохо начали игру, после 10-15 минут сравняли счет. Где‑то мы превосходили «Динамо», но ключевым стал второй гол, который мы не забили. На стандартах тоже плохо сыграли.
– Какие слабые места «Динамо» вы подметили при подготовке? Что получилось?
– Мы знали соперника, мы его уважаем. Очень хорошая команда. Но мы ориентировались только на нашу игру, ее нужно улучшить.
– «Спартак» еще может играть в Суперфинале Кубка, а «Динамо» туда может даже не попасть. Какие выводы вы можете сделать?
– Мы точно должны проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Я первый, кто допустил ошибки, – сказал Карседо.
Нам итак Денисов с Максименко помогают как могут, а тут ещё 2 подарка. Я бы понял Литвинова на позиции Джику в паре с Ву, но Джику с Литвиновым это полная фигня + потеря в росте.
Вопрос в том, почему миллионеры в футболках, после 2-го гола полностью стали безвольными младенцами для битья. Джику решил, что раз 1-3 сарай сгорел (хотя еще 2-ой матч есть) и надо добавить еще безволия и спалить всю хату.
Этих миллионеров в футболках, даже отмененный 5-ый гол никак в чувство не привел и они продолжили свой эпос безволия.
Что тут спрашивать у тренера??? Миллионеры в футболках должны хоть раз выйти и ответить за все свои провалы и безволие. Не в прессе, а перед фанатами, один на один.
Рожи вниз опустят, десять минут послушают «какие они хорошие», и пойдут по своим делам. Эти ганстролеры и бесхребетные Литвино-Зобнино-Умяровы давным давно за ромбик и какую-то честь и совесть не играют.