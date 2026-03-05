«Е5 опять». «Динамо» о победе 5:2 над «Спартаком»
«Динамо» сделало отсылку к нецензурной кричалке про «Спартак» после крупной победы над красно-белыми.
Команда тренера Ролана Гусева дома разгромила «Спартак» со счетом 5:2 в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
После игры пресс-служба бело-голубых написала: «Дерби со «Спартаком» – это классика 🎶».
В телеграм-канале также было опубликовано изображение со словами «Е5 опять».
Отметим, что для фона было использовано фото Александра Кутицкого с постера, который завирусился из-за неудачного написания фразы «5 лет, одна команда», – буквы были расположены так, что читалось «50 лет дна».
Изображение: t.me/fcdynamo
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Динамо»
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Два пять, Спартак, два пять, два пять