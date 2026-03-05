Фото
«Е5 опять». «Динамо» о победе 5:2 над «Спартаком»

«Динамо» сделало отсылку к нецензурной кричалке про «Спартак» после крупной победы над красно-белыми.

Команда тренера Ролана Гусева дома разгромила «Спартак» со счетом 5:2 в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

После игры пресс-служба бело-голубых написала: «Дерби со «Спартаком» – это классика 🎶».

В телеграм-канале также было опубликовано изображение со словами «Е5 опять».

Отметим, что для фона было использовано фото Александра Кутицкого с постера, который завирусился из-за неудачного написания фразы «5 лет, одна команда», – буквы были расположены так, что читалось «50 лет дна».

Изображение: t.me/fcdynamo

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
ахахаха
соцсети
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Распетушился клуб, который полвека не выигрывал ничего приличного
Ответ prisnitsyamnechtoyatebya
Распетушился клуб, который полвека не выигрывал ничего приличного
против того, кто 30-лет?)))
Ответ Александр Васильев
против того, кто 30-лет?)))
За последние довольно унылые 30 лет Спартак выиграл ЧР, 2 кубка России и Суперкубок. Так что вопрос, кто что?!
Че, ребята со дна поверили в себя? Вот и трафарет "50 лет без побед" пригодился
Ответ Ебздрогыч
Че, ребята со дна поверили в себя? Вот и трафарет "50 лет без побед" пригодился
Но ведь у них был недавно титул, правда с нюансом.
Ответ Ебздрогыч
Че, ребята со дна поверили в себя? Вот и трафарет "50 лет без побед" пригодился
Ебздр, пяторочка Спартачку уже в мемы ушла )
судя по стилю этой отсылки... того креативщика Динамо всё таки не уволило
Ничего нового. Динамо не умеет ни проигрывать ни выигрывать. Сначала сами без чьей-либо помощи обосерились со своим «50 лет дна», а потом решили что Спартак в этом виноват) любопытно, какую картинку они опубликуют, если вдруг по итогу Спартак дальше пройдет в этом противостоянии?) или после сегодняшней игры все в Динамо убеждены, что это невозможно?
Ответ seMen_SM
Ничего нового. Динамо не умеет ни проигрывать ни выигрывать. Сначала сами без чьей-либо помощи обосерились со своим «50 лет дна», а потом решили что Спартак в этом виноват) любопытно, какую картинку они опубликуют, если вдруг по итогу Спартак дальше пройдет в этом противостоянии?) или после сегодняшней игры все в Динамо убеждены, что это невозможно?
вам сегодня отгрузили брутто)
Ответ seMen_SM
Ничего нового. Динамо не умеет ни проигрывать ни выигрывать. Сначала сами без чьей-либо помощи обосерились со своим «50 лет дна», а потом решили что Спартак в этом виноват) любопытно, какую картинку они опубликуют, если вдруг по итогу Спартак дальше пройдет в этом противостоянии?) или после сегодняшней игры все в Динамо убеждены, что это невозможно?
Динамо, это как Соболев, только клуб 😎
Одна из причин, почему всерьёз не хочется увлекаться РПЛ, переживать за кого-то, устанавливать прочную эмоциональную связь. Понятно, что часть аудитории так или иначе приобретается такими постами, но благородство и солидность, обеспечивающие больший масштаб, неизбежно при этом теряются, что стопорит развитие. Большинство целевой аудитории всё же вышли из футбола своих дворов, приобрели другие паттерны поведения, и насильственный возврат на уровень посиделок у падика вызывает недоумение. Не верится ни разу.
Я не устану повторять
Два пять, Спартак, два пять, два пять
Ответ Groznyi2024
Я не устану повторять Два пять, Спартак, два пять, два пять
Тут ,главное , не уставать повторять ))
Ответ Groznyi2024
Я не устану повторять Два пять, Спартак, два пять, два пять
главная победа за 50 лет дна?)
Опять 5 отгрузили на этот раз помощнику тренеришки)))
не знаю, но кажись по 5 чаще всех в этом веке имел только спартак
Тут должно быть 50 лет без побед написано, опять сммщик в лужу сел
5-2 звонят колокола
Ответ Servelat-fcdm
5-2 звонят колокола
Сколько за 15 лет побед у Спартак и разгромов над динамо?)
Ответ Алексей Иванов
Сколько за 15 лет побед у Спартак и разгромов над динамо?)
У спартачка зато столько понтов, а трофеев за 20 лет на уровне Лестера))
