«Е5 опять». «Динамо» о победе 5:2 над «Спартаком»

«Динамо » сделало отсылку к нецензурной кричалке про «Спартак » после крупной победы над красно-белыми.

Команда тренера Ролана Гусева дома разгромила «Спартак» со счетом 5:2 в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

После игры пресс-служба бело-голубых написала: «Дерби со «Спартаком» – это классика 🎶».

В телеграм-канале также было опубликовано изображение со словами «Е5 опять».

Отметим, что для фона было использовано фото Александра Кутицкого с постера, который завирусился из-за неудачного написания фразы «5 лет, одна команда», – буквы были расположены так, что читалось «50 лет дна».

Изображение: t.me/fcdynamo