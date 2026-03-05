«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»

Гендиректор «Динамо»: для меня Тюкавин лучше Кордобы.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:2).

– Это лучший ваш день в «Динамо»?

– Победа знаковая, важная. «Спартак» – принципиальный соперник. Мы прекрасно помним, что это первая стадия, будет второй матч. Хорошее начало, но дело не сделано.

– Можно говорить, что решение оставить Гусева было верным?

– Такое решение было принято, и мы его исполняем.

– Гусев останется, если выиграет Кубок?

– Решение по Гусеву будет принимать совет директоров.

– Будут ли премиальные?

– Система премиальных будет применяться.

– Как вам Тюкавин и его форма?

– Тюкавин – один из моих любимых футболистов. Хорошо, что он прибавляет.

– Говорят, что Кордоба – лучший игрок РПЛ.

– Для меня Тюкавин лучше Кордобы, – сказал Пивоваров.