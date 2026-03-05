  • Спортс
  • «Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
44

«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»

Гендиректор «Динамо»: для меня Тюкавин лучше Кордобы.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:2).

– Это лучший ваш день в «Динамо»?

– Победа знаковая, важная. «Спартак» – принципиальный соперник. Мы прекрасно помним, что это первая стадия, будет второй матч. Хорошее начало, но дело не сделано.

– Можно говорить, что решение оставить Гусева было верным?

– Такое решение было принято, и мы его исполняем.

– Гусев останется, если выиграет Кубок?

– Решение по Гусеву будет принимать совет директоров.

– Будут ли премиальные?

– Система премиальных будет применяться.

– Как вам Тюкавин и его форма?

– Тюкавин – один из моих любимых футболистов. Хорошо, что он прибавляет.

– Говорят, что Кордоба – лучший игрок РПЛ.

– Для меня Тюкавин лучше Кордобы, – сказал Пивоваров.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
44 комментария
Среди лучших нападающих РПЛ Тюкавин единственный собственный воспитанник клуба и его патриот, остальные обычные наемники, купленные за миллионы
Ответ D-M
Среди лучших нападающих РПЛ Тюкавин единственный собственный воспитанник клуба и его патриот, остальные обычные наемники, купленные за миллионы
Говоришь как будто он какой-то топ, полтора гола за сезон забил, смешно, ну и да Сперцян, Батраков, Кисляк тоже воспитанники своих клубов и результативность как и в целом польза от них куда больше,чем от Тюкавина.
Ответ Maxi Embid
Говоришь как будто он какой-то топ, полтора гола за сезон забил, смешно, ну и да Сперцян, Батраков, Кисляк тоже воспитанники своих клубов и результативность как и в целом польза от них куда больше,чем от Тюкавина.
Тюкавин вообще то только недавно от крестов восстановился...
До Кордобы Тюкавину очень очень далеко.
Ответ Шухрат Казыев_1116231896
До Кордобы Тюкавину очень очень далеко.
Ну да, ну да. По игре заметно😂 где твой Кордоба? Плачется на поле, а не футбол играет. Тюкавин реально становитсяч Топ по меркам РПЛ.
Ответ Umnik9
Ну да, ну да. По игре заметно😂 где твой Кордоба? Плачется на поле, а не футбол играет. Тюкавин реально становитсяч Топ по меркам РПЛ.
Разные форварды
Нет. Тюка неплох,но он хуже Кордобы и Даку,так как те могут создать сами себе момент и реализовать его. Кроме того,рост не позволяетивести борьбу с высокими. В остальном равен.
Ответ Олег Королев_1116263347
Нет. Тюка неплох,но он хуже Кордобы и Даку,так как те могут создать сами себе момент и реализовать его. Кроме того,рост не позволяетивести борьбу с высокими. В остальном равен.
что вы сразу начинаете сравнивать?человека спросили он сказал свое личное мнение и никого он не сравнивал,а вы тут начинаете ,тот лучше ,этот длиннее,тот шире,или Пивоваров обязан был назвать другого футболиста?
не знаю кордобы,а тюкавин сила
для меня тоже. и парень видно, что приятный и не гнилой. жаль, что в Зенит скорей всего не сманим.
Ответ ragnvald ulfsson
для меня тоже. и парень видно, что приятный и не гнилой. жаль, что в Зенит скорей всего не сманим.
Иж вы замечтались. Наслаждайтесь морским млекопитающим
Ответ ragnvald ulfsson
для меня тоже. и парень видно, что приятный и не гнилой. жаль, что в Зенит скорей всего не сманим.
Зачем вам нападающий, которые так мало забивает? Ты бы лучше порадовался,что он не у вас играет.
Как бы не обвинили в расизме.
