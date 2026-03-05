  • Спортс
Глушаков про 2:5 «Спартака»: «Пока будет ######## в клубе, так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков 🔴⚪️»

Глушаков нецензурно высказался о поражении «Спартака» со счетом 2:5.

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков нецензурно высказался о положении дел в команде после разгромного поражения со счетом 2:5 от «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Пока будет ######## (непотребство) в клубе, «Спартак» так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков 🔴⚪️», – написал Глушаков в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
Смотрю студию на матч, какие же мерзкие Орзул с Радимовым, такие высказывания себе позволяют, что неудивительно что Станкович говорил про травлю в его адрес, Радимов уже сказал что тренер Спартака до следующей зимы не доработает, Орзул вместе с ним посмеялась над командой и позволила себе некорректные высказывания, что они там до сих пор в караоке поют, а не в футбол играют. Хотя какое её и его дело что футболисты Спартака делают в свое свободное время и на тимбилдингах. Радимов ведь сам был тренером, как ему самому не противно в адрес своего коллеги, который сыграл второй матч и с которым он не знаком лично говорить в таком неуважительном тоне, как-будто он ему васька со двора. Я думаю что травля в адрес Спартака с центральных каналов действительно есть и этой теме надо уделять больше внимания.
одним расисты выигрывать не дают, другим травля. считаю, это — заговор.
Да конечно есть, когда все рты открывали на Станковича, а руководство клуба не отвечали на такую травлю никак
Руководство вообще никакое у Спартака
######## - Глушаков, по буквам подходит. По смыслу тоже
Так же орал, когда он был капитаном и чемпионство добывал?
Просто интересно как у вас это работать.
Насколько помню, ######## в свое время в Спартаке отличался именно Глушаков, сколотив ОПГ Ромашку и далее по списку заведя конфликты с тренерским штабом в том числе.

По-моему игроки в конец зажрались и от условий и от денег. Вы просто обязаны за каждый сантиметр поля драться, а не раскисать как старые галоши, если вдруг соперник забивает 2, а тренер орет на Вас за тупорылые решения.
Сижу и думаю какое слово в ребусе. То ли ########, то ли ########
ни то и ни другое, это ########
Хорошо, что при Глушакове такого ######## (непотребства) в клубе не было, была только трудовая этика, воля к победе и многочисленные титулы, а сам капитан Спартака не запоминался ссорой с главным тренером
Денис Глушаков в Спартаке: 2013—2019
Места Спартака при Денисе Глушакове:
2013 год - 6 место
2014 год - 6 место
2015 год - 5 место
2016 год - 1 место
2017 год - 3 место
2018 год - 5 место
2019 год - 7 место
ну он констатировал про непотребство. про себя. каминг-аут.
Ну это не тренер!
Взял и убрал нахрен полузащиту!
Как можно убрать Барко и перевести в жопу на край Жедсона и всё для того, чтобы освободить место для Никакущего Зобнина!
У тебя Саусь полный ноль на краю ходил и Зобнин терял позицию.А , когда все эти перестановки сделал-то полузащиты не стало ВООБЩЕ!
Никакущий Умяров , он же только для разрушения создан и мёртвый Зобнин опозорили Спартак!
Согласен ещё добавить Денисова
Если кому-то это непотребство не нравится, то мне лично - да.
Спартак провел две игры. Одна пообеда и одно поражение. Все накинулись на тренера ,команду. Недавно ,люди хвалили нового тренера. Сегодня уже обратное говорят. Дайте поработать специалисту, которого вы сами выбрали. Кстати,я не болельщик Спартака
Устали уже все. 25 лет ждём. 1 раз взяли чемпионство и то тут же команду развалили. Человеческая жизнь не настолько длинна, чтобы ждать 100 лет возвращение команды.
