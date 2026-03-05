Глушаков про 2:5 «Спартака»: «Пока будет ######## в клубе, так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков 🔴⚪️»
Глушаков нецензурно высказался о поражении «Спартака» со счетом 2:5.
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков нецензурно высказался о положении дел в команде после разгромного поражения со счетом 2:5 от «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Пока будет ######## (непотребство) в клубе, «Спартак» так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков 🔴⚪️», – написал Глушаков в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
Руководство вообще никакое у Спартака
Просто интересно как у вас это работать.
По-моему игроки в конец зажрались и от условий и от денег. Вы просто обязаны за каждый сантиметр поля драться, а не раскисать как старые галоши, если вдруг соперник забивает 2, а тренер орет на Вас за тупорылые решения.
Места Спартака при Денисе Глушакове:
2013 год - 6 место
2014 год - 6 место
2015 год - 5 место
2016 год - 1 место
2017 год - 3 место
2018 год - 5 место
2019 год - 7 место
Взял и убрал нахрен полузащиту!
Как можно убрать Барко и перевести в жопу на край Жедсона и всё для того, чтобы освободить место для Никакущего Зобнина!
У тебя Саусь полный ноль на краю ходил и Зобнин терял позицию.А , когда все эти перестановки сделал-то полузащиты не стало ВООБЩЕ!
Никакущий Умяров , он же только для разрушения создан и мёртвый Зобнин опозорили Спартак!