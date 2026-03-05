Глушаков про 2:5 «Спартака»: «Пока будет ######## в клубе, так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков 🔴⚪️»

Глушаков нецензурно высказался о поражении «Спартака» со счетом 2:5.

Бывший капитан «Спартака » Денис Глушаков нецензурно высказался о положении дел в команде после разгромного поражения со счетом 2:5 от «Динамо » в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Пока будет ######## (непотребство) в клубе, «Спартак» так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков 🔴⚪️», – написал Глушаков в своем телеграм-канале.