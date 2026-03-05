Мостовой о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано – не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал – счет уже 5:1»

Александр Мостовой прокомментировал победу «Динамо» в дерби.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Динамо» над «Спартаком » в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:2).

«Думал, хотя бы сейчас игры на вылет. У «Динамо » большой задел, но формат Кубка России обесценивает победы с крупным счетом. «Спартак» же все равно продолжит играть в Кубке. На контрасте вспоминается недавний матч «Барселоны» с «Атлетико», где «Барса» чудом не забила пять мячей в ответном матче и вылетела. Здесь тоже должно быть так.

Если говорить про игру, то первые 10 минут были за «Динамо», а потом «Спартак» перехватил инициативу. Все шло к тому, что будет ничейный результат. Потом гол, ошибка – 3:1. В итоге «Спартак» поплыл. Это большой удар.

Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано – не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал – счет уже 5:1», – сказал Мостовой.