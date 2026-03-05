  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано – не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал – счет уже 5:1»
46

Мостовой о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано – не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал – счет уже 5:1»

Александр Мостовой прокомментировал победу «Динамо» в дерби.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Динамо» над «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:2).

«Думал, хотя бы сейчас игры на вылет. У «Динамо» большой задел, но формат Кубка России обесценивает победы с крупным счетом. «Спартак» же все равно продолжит играть в Кубке. На контрасте вспоминается недавний матч «Барселоны» с «Атлетико», где «Барса» чудом не забила пять мячей в ответном матче и вылетела. Здесь тоже должно быть так.

Если говорить про игру, то первые 10 минут были за «Динамо», а потом «Спартак» перехватил инициативу. Все шло к тому, что будет ничейный результат. Потом гол, ошибка – 3:1. В итоге «Спартак» поплыл. Это большой удар.

Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано – не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал – счет уже 5:1», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoЧемпионат.com
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот теперь сиди и думай,то ли Карпин-кудрявый шарлатан,то ли на его багаже это самое…))))))
Ответ antiginer
Вот теперь сиди и думай,то ли Карпин-кудрявый шарлатан,то ли на его багаже это самое…))))))
на его багаже, но Гусев под Динамо лучше подходит, они в него верят, а в Карпина не верили. Поэтому несмотря на то, что Карпин сильнее - именно в Динамо лучше быть Гусеву. Также как в ЦСКА Карпину тоже ловить нечего.
Ответ antiginer
Вот теперь сиди и думай,то ли Карпин-кудрявый шарлатан,то ли на его багаже это самое…))))))
При Лички , Динамо было самой атакующий командой и забивной , при Карпуше команда пробивало дно от раза к разу , при Гусеве команда снова заиграла , состав на 95% тот же , ответь на свой вопрос сам 😉
А теперь представьте, чтобы сейчас товарищ Мостовой напевал, будь тренером Спартака сейчас Абаскаль или Тедеско
Ответ funnynerd21
А теперь представьте, чтобы сейчас товарищ Мостовой напевал, будь тренером Спартака сейчас Абаскаль или Тедеско
Нефутбольный человек плюнул — футбольный поскользнулся
Ответ funnynerd21
А теперь представьте, чтобы сейчас товарищ Мостовой напевал, будь тренером Спартака сейчас Абаскаль или Тедеско
Забавней было бы его отмазки слушать будучи главным тренером) он бы винил всех и вся
Упал, потерял сознание, гипс, В кино все давно придумано и в травматологии.
Упал, очнулся - 5:1.
Из 5 мячей 4 сами себе привезли, в защите клоунада! Центральный защитник перед штрафной отдает пяткой 🫣 , это надо додуматься до такого дебилизма? У Денисова игрок в вратарской он вместо того чтоб его крыть встает в ворота.... Из под Литвинова тоже залетело.... Тихий ужас!
Когда уже, наконец, ему зададут главный вопрос. Земля плоская?
Ответ Евгений Иванов_1117033438
Когда уже, наконец, ему зададут главный вопрос. Земля плоская?
Поле же плоское, так что да. Это мяч круглый.
Ответ Stokes10
Поле же плоское, так что да. Это мяч круглый.
Иначе, если бы мяч устанавливали на центр поля, он сам бы скатывался в ворота. И тогда не нужны были бы Цари.
У этого всё в футболе придумано и так каждый раз. Неужели он не понимает, что в том числе из-за такой тупой философии, его никогда не позовут гл. тренером. Более того, ещё ну годик он эту чушь будет вещать в СМИ, так и им потом надоест.
Ответ Cruel Snake
У этого всё в футболе придумано и так каждый раз. Неужели он не понимает, что в том числе из-за такой тупой философии, его никогда не позовут гл. тренером. Более того, ещё ну годик он эту чушь будет вещать в СМИ, так и им потом надоест.
Мостовой и не хочет работать тренером, это слишком сложно для него. А на его чушь всегда спрос будет, и через год, и через 5, и через 15 лет. На умных мыслях хайпа и трафика не сделаешь. А на комментариях клоунов типа Мостового или престарелых ветеранов с деменцией вся отечественная футбольная журналистика держится.
Главное, что тренер футбольный человек
С каждым комментом Мостового усиливается желание посмотреть на него главным тренером… кто же рискнет?)))
Подскользнулась и уже беременная.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 1:1 – Педро забил в свои ворота, Соболев – в чужие, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
12 минут назадФото
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
29 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
31 минуту назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
53 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
58 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
сегодня, 09:28Фото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Соболев забил 7 голов в 26 матчах сезона. Больше в «Зените» только у Глушенкова – 10
33 секунды назад
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
2 минуты назад
Пономарев о судействе: «Арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся. Я один раз попробовал, но слишком на футбол засматривался»
7 минут назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
18 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
35 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
35 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
47 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
сегодня, 09:28
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Рекомендуем