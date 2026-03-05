«Спартак» пропустил 7 голов за две игры при Карседо – 5 от «Динамо», 2 от «Сочи»

«Спартак » пропустил семь голов за два матча под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо .

Команда испанца сегодня в гостях была разгромлена московским «Динамо » (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Куба России.

В первой игре при Карседо красно-белые победили «Сочи » в Мир РПЛ со счетом 3:2.

9 марта «Спартак» примет «Акрон» в рамках Премьер-лиги.