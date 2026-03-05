«Спартак» пропустил 7 голов за две игры при Карседо – 5 от «Динамо», 2 от «Сочи»
«Спартак» пропустил семь голов за два матча под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
Команда испанца сегодня в гостях была разгромлена московским «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Куба России.
В первой игре при Карседо красно-белые победили «Сочи» в Мир РПЛ со счетом 3:2.
9 марта «Спартак» примет «Акрон» в рамках Премьер-лиги.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
20 комментариев
Почти всё, что летит в ворота Максименко, заканчивается голом, при этом он ещё делает кучу обрезов своими "блестящими" передачами
А ногами как играет четко)
Зачет
а когда то за один по 7 пускали, не тот уже конечно наш спартак.
Такое впечатление, что в руководстве клуба вредители или им все равно....Хотя, наверное, это одно и тоже.
Хороший тренер, а главное, что раньше играл футбол. Ведь правила давно придуманы, и он о них знает, что поле то же самое, а мяч круглый)
Смотрю сейчас студию они всё ржут не перестовая
Я бы тоже ржал, такую клоунаду устроили в защите
Проблема защиты Спартака одна уже который сезон - все смотрят на мяч, никто не играет по футболистам - первый гол игрок за Спиной зобнина 7 метров, второй гол Нгамале - один вообще стоит, Денисов смотрит на мяч и бежит на ленточку (дело Джикий живет), гол Осипенко - человек вообще один, защитники смотрят на летящий мяч как завороженные , это уже видят все и экспертом быть не надо
Позорище
Кто видел игру Спартака в обороне, тот в цирке не смеется
Не смеётся тот, кто видел количество и качество твоих комментариев за последние полчаса
Решили вспомнить времена ЛЧ. Ливерпуль, например)
Для зенита ЛЧ - это больная тема. Стабильное 4 место в группе при отборе из первой корзины
