20

«Спартак» пропустил 7 голов за две игры при Карседо – 5 от «Динамо», 2 от «Сочи»

«Спартак» пропустил семь голов за два матча под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

Команда испанца сегодня в гостях была разгромлена московским «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Куба России.

В первой игре при Карседо красно-белые победили «Сочи» в Мир РПЛ со счетом 3:2.

9 марта «Спартак» примет «Акрон» в рамках Премьер-лиги.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoFONBET Кубок России
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoХуан Карлос Карседо
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почти всё, что летит в ворота Максименко, заканчивается голом, при этом он ещё делает кучу обрезов своими "блестящими" передачами
Ответ funnynerd21
Почти всё, что летит в ворота Максименко, заканчивается голом, при этом он ещё делает кучу обрезов своими "блестящими" передачами
А ногами как играет четко)
Ответ funnynerd21
Почти всё, что летит в ворота Максименко, заканчивается голом, при этом он ещё делает кучу обрезов своими "блестящими" передачами
Зачет
а когда то за один по 7 пускали, не тот уже конечно наш спартак.
Такое впечатление, что в руководстве клуба вредители или им все равно....Хотя, наверное, это одно и тоже.
Хороший тренер, а главное, что раньше играл футбол. Ведь правила давно придуманы, и он о них знает, что поле то же самое, а мяч круглый)
Смотрю сейчас студию они всё ржут не перестовая
Ответ Александр аксакоа
Смотрю сейчас студию они всё ржут не перестовая
Я бы тоже ржал, такую клоунаду устроили в защите
Проблема защиты Спартака одна уже который сезон - все смотрят на мяч, никто не играет по футболистам - первый гол игрок за Спиной зобнина 7 метров, второй гол Нгамале - один вообще стоит, Денисов смотрит на мяч и бежит на ленточку (дело Джикий живет), гол Осипенко - человек вообще один, защитники смотрят на летящий мяч как завороженные , это уже видят все и экспертом быть не надо
Кто видел игру Спартака в обороне, тот в цирке не смеется
Ответ Ебздрогыч
Кто видел игру Спартака в обороне, тот в цирке не смеется
Не смеётся тот, кто видел количество и качество твоих комментариев за последние полчаса
Решили вспомнить времена ЛЧ. Ливерпуль, например)
Ответ Groznyi2024
Решили вспомнить времена ЛЧ. Ливерпуль, например)
Для зенита ЛЧ - это больная тема. Стабильное 4 место в группе при отборе из первой корзины
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
5 марта, 19:55
«Динамо» выиграло 2 матча подряд с общим счетом 9:2. У Гусева 3 победы, 1 ничья и 2 поражения во главе команды
5 марта, 19:47
«Спартак» пропустил 5 голов от «Динамо» впервые с 2012 года. Тогда Карседо был в штабе Эмери, а после игры испанцев уволили
5 марта, 19:46
У «Спартака» 1 поражение и 1 победа при Карседо. Сегодня – 2:5 от «Динамо»
5 марта, 19:45
🔥 «Динамо» разгромило «Спартак» – 5:2! Бело-голубые забили 4 гола за 16 минут во втором тайме
5 марта, 19:42
Рекомендуем
Главные новости
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
3 минуты назадФото
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
20 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
22 минуты назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
44 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
49 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
54 минуты назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
9 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
26 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
26 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
38 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
54 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем