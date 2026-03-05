Красную Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром» не отменили. ЭСК признала правомерность наказания защитника «Ростова» («РБ Спорт»)

КДК не отменил красную карточку Вахании.

Удаление защитника «Ростова » Ильи Вахании осталось в силе.

Вахания получил красную карточку в концовке матча 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром » (1:2) – мяч попал ему в руку после удара Джона Кордобы. «Ростов» обжаловал решение арбитра Антона Фролова в ЭСК и КДК.

Как сообщает «РБ Спорт», КДК РФС не рассматривал этот эпизод на сегодняшнем заседании. Комитет запрашивал мнение ЭСК по данному вопросу – ее эксперты большинством голосов признали правомерность вынесения красной карточки.

Таким образом, дисквалификация футболиста желто-синих не будет отменена. Вахания пропустит игру против «Балтики» в 20-м туре чемпионата.