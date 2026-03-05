Красную Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром» не отменили. ЭСК признала правомерность наказания защитника «Ростова» («РБ Спорт»)
КДК не отменил красную карточку Вахании.
Удаление защитника «Ростова» Ильи Вахании осталось в силе.
Вахания получил красную карточку в концовке матча 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2) – мяч попал ему в руку после удара Джона Кордобы. «Ростов» обжаловал решение арбитра Антона Фролова в ЭСК и КДК.
Как сообщает «РБ Спорт», КДК РФС не рассматривал этот эпизод на сегодняшнем заседании. Комитет запрашивал мнение ЭСК по данному вопросу – ее эксперты большинством голосов признали правомерность вынесения красной карточки.
Таким образом, дисквалификация футболиста желто-синих не будет отменена. Вахания пропустит игру против «Балтики» в 20-м туре чемпионата.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но вместе с этим, и полная бессмысленность.